„Piráti donesli Zemanovi složku.“ A pak... Nacher odpálil hrozbu demobloku, Okamura se usmíval

„Jsem si jist, že žádná kompetenční žaloba nepadne, i pokud Zeman nějakého ministra nejmenuje,“ myslí si poslanec za ANO Patrik Nacher ke jmenování vlády designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) prezidentem Milošem Zemanem. Pětikoalice si je podle něj dobře vědoma toho, že by jí žaloba mohla způsobit nemalé problémy do budoucna, i kdyby jí dal verdikt za pravdu. Ukázal přitom na to, co se dělo na začátku léta roku 2018, když se řešilo jmenování Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Za Zemanem tehdy dorazili Piráti a neměli prázdné ruce. „Dali mu nějakou složku na pana Pocheho z jeho nějakých pražských kauz,“ zaznělo v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Moderátor Jaromír Soukup však kontroval s tím, že prezident podle ústavy nemá možnost navrhované ministry nejmenovat, a tak mohl samotný akt pohovorů Zeman provést až po uvedení všech kandidátů do funkce. „Je to jenom zdržovací taktika,“ myslí si.



To Kořanová odmítla. „Proti tomu se musím ohradit. Není to nic nestandardního. I Václav Havel a Václav Klaus to dělali,“ řekla. Zeman prý chce „i v této nelehké době vidět vize budoucích ministrů“.



I Okamura myslí, že šlo ze strany prezidenta o správný krok. „Poté, co nám tady koalice SPOLU se STAN a Piráty tvrdila, že je připravena personálně i programově, přes rok, tak se ukázalo, že jejich kandidát na jeden z nejdůležitějších ministerských postů, kandidát za STAN na ministra průmyslu Věslav Michalik, že má nevyjasněné podnikání v daňovém ráji v solárním byznysu na Kypru,“ ukázal. Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Myslí si, že by kandidáty s podobnými škraloupy prezident nucený jmenovat nebyl. Problémový je pro něj i Jan Lipavský, nominovaný ve Fialově vládě za Piráty na budoucího ministra zahraničí, ten podle Okamury nemá nadhled a dostatečné zkušenosti. „I voliči Pirátů už ve volbách rozhodli, že ho nechtějí ani ve Sněmovně,“ dodal.



I lidovecký poslanec Miroslav Zborovský pokládá respektování přání prezidenta na rozhovor s každým s kandidátů za normální.



Poslanec Patrik Nacher (za ANO) na to Zborovského slova zmínil, že je rád za to, že koalice stojící za vládou designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) pokládá Zemanovo počínání za normální a starosti si podle něj dělají akorát komentátoři a někteří novináři. Podotkl, že proti některým jménům se v minulosti stavěl i prezident Václav Klaus a před ním i prezident Václav Havel.



„Kdyby to Zeman chtěl zdržovat, tak má objektivní důvod, čtrnáct dní může být v izolaci a nemusí se sejít s nikým. Nikdo by nemohl říct ani písmenko,“ míní. Vyjádřil se i k výhradám Zemana k Miroslavu Pochemu (ČSSD) coby ke kandidátovi na ministra zahraničí v roce 2018. „Když se podíváte na ten kontext a podíváte se do těch historických análů, já jsem to udělal, tak jsem našel tiskovou zprávu Pirátů, kteří vybízejí prezidenta, aby využil té kompetence. Dali mu nějakou složku na pana Pocheho z jeho nějakých pražských kauz. Tehdy opoziční, dnes koaliční strana využila toho, že si prezident řekne: ‚Já tohohle člověka jmenovat nechci.‘“ Ing. Patrik Nacher ANO 2011



„Proto jsem si jist, že žádná kompetenční žaloba nepadne, i pokud Zeman nějakého ministra nejmenuje, protože se tato koalice bojí do budoucna precedentu, kdyby byla vláda z druhé strany a on by nechtěl jmenovat někoho, kdo mu není po vůli, tak by to bylo znemožněno,“ pokračoval Nacher za souhlasného pokyvování šéfa SPD Tomia Okamury.

Nacher tím narážel na výhrady pro prezidenta Zemana z června roku 2018 k Pochemu, v nichž se pirátský poslanec Jakub Michálek obrátil na Zemana s tím, že je Poche „nepřijatelný pro výkon funkce člena vlády“. „Pana prezidenta jsem také upozornil, že má zodpovědnost za to, že do čela protikorupční vlády jmenoval trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše,“ vpálil tehdy Michálek Zemanovi.



„Miroslava Pocheho jsem v uplynulém týdnu označil za součást kmotrovských struktur v Praze. Dlouholetý a blízký spolupracovník odsouzeného podvodníka Karla Březiny a Petra Hulínského, který je spojen s celou řadou závažných kauz, figuroval v řadě afér. V roce 2010 se Poche přiznal k netransparentnímu financování sociální demokracie. Dlouhodobě také působil v dozorčích radách a dalších orgánech městem ovládaných společností. Během tohoto působení docházelo ke kumulování platů, vyplácení odměn přesahujících deset milionů korun, k podezřelému sponzoringu, nestandardním nákupům a dalším operacím v Pražské strojírně, a.s., kterými se nyní zabývají orgány činné v trestním řízení. Ve všech těchto případech byl pan Poche členem dozorčí rady zodpovědným za dodržování zákona,“ shrnul poté Michálek výhrady k Pochemu určené pro prezidenta Zemana. Psali jsme: Haha, hyeny. Zemanův rozhovor na Nově pokračuje velkou radostí Rusko? Ne, hůř. Pirátovi hrozí stopka od Zemana Pohov! Do naha! Svlékli jsme z uniformy generála Pavla. „Budoucí prezident“ má co vysvětlovat. Poche, Bakala, USA… Legenda pražské ČSSD: Poche a Petříček. Sekta. Před sjezdem se chlubil, jakou má většinu. A teď se diví

