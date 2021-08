„Piráti to p*dělali.“ Komik zdrtil koalici, došlo i na Ivetu Bartošovou

V posledních týdnech se zdá, že koalici Pirátů a STAN dochází dech. Český publicista a komik Luděk Staněk bez obalu konstatoval, že to tahle koalice „podě*ala“. A nabídl originální vysvětlení, jak se to stalo. Podívejte se sami.

reklama

V Událostech Luďka Staňka, které se objevily mimo jiné na serveru Reflex.cz, se zájemci mohli dozvědět, jak se to asi tak stalo, že ještě před pár týdny okupovala koalice Pirátů a STAN první příčku v politických průzkumech, ale dnes připomíná poněkud unaveného běžce, který možná bude v říjnových volbách do Sněmovny rád za třetí místo. Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 9280 lidí

„Řada lidí sleduje směr, kterým se v posledních měsících ubírá kampaň Pirátů a STAN, a říká si, jak je možné něco s takovou grácií tak fenomenálně podělat,“ začal Staněk zostra.

A hned nabídl originální vysvětlení, proč se to stalo. Představil divákům „pirátského Marka Prchala“. PR specialistu vydává šéf hnutí ANO Andrej Babiš za trumf své politické strany a popisuje ho jako „génia sociálních sítí“.

Pirátský „Prchal“ je ale trochu jiný. Před kamerou se objevil mladý muž s pirátskou páskou přes oko a jointem v ústech, jenž demonstrativně zmatlal páté přes deváté a vyplodil nápady, které by možná nezabraly ani v mateřské školce na naše nejmenší spoluobčany, natož na rozumně uvažující voliče, o jejichž hlasy Piráti stojí.

Šlo však jen o parodii.

„Ty vo*e, pojďme říct, že Ivan je Ivety Bartošový syn. Jasně. To ona ho vodila za Krpálkem na to judo, když mu tenkrát natrhnul pr*el,“ zaznělo od pirátského odborníka-vtipálka na slovo vzatého.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Lidi nám často vyčítají, že Ivan (Bartoš) nehulí a nepije, i když na to sakra vypadá,“ přišla další perla. „Důležitý je oslovit důchodce. Proto jsme teď vyhradili deset mega jen na to, abysme jim vysvětlili Ivanův účes. Ty dredy jsou totiž jedinej bod našeho programu, ze kterého nejsme ochotný ustoupit. Republika to potřebuje,“ padlo od komika – PR specialisty. „Nebo bysme mu mohli na skalp přicvakat umírající krajtu. Hlavní je, aby, když mají společnou tiskovku s (Vítem) Rakušanem, tak aby tam vypadal jako jeho nervní dealer,“ zahlásil do třetice „pirátský Prchal“.

Celé vystoupení naleznete zde

Na paškál si vzal i start pirátsko-starostenské kampaně a vysvětloval, proč byla Olga Richterová mezi volebními lídry jedinou ženou. Prý to bylo proto, že ženy v politice teď letí, ale Piráti přece nechtějí věci, co letí. Piráti jsou underground.

„Chci, aby to na tý fotce vypadalo jako nástup na gangbang. Jediná holka ať je tam Olga. A měla by vypadat spíš jako nebinární elf,“ popisoval vtipálek své nápady.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A třešničkou na dortu celé kampaně mělo být zdražení MHD v Praze. „Babiš furt všem hází peníze, tak my zdražíme socku. Aby to nevypadalo, že používáme stejný metody, jako třeba taktiku nebo strategii. Třeba to MHD budou lidi používat míň a v létě nebude v tramvajích takový zatracený dusno,“ uzavřel fiktivní „pirátský Prchal“.

Psali jsme: Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár Neklid v koalici: Piráti jdou do háje, Starostové se drží. A některým to začíná silně vadit... Nejmladší lidovec v historii? SPOLU představilo mladé. Je z toho VIDEO Linek (Soukromníci): České „letní olympijské hry"

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.