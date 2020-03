„Pitomci, ovce, hadry v oknech.“ Za tohle nám Belgie vyhlásí válku

reklama

Lídr ODS v europarlamentu začal statistikami. Jak známo, počet obyvatel v Belgii a v Čechách je srovnatelný. „Belgie skoro 11 000 nakažených, 431 mrtvých. Česká republika necelých 3 000 nakažených, 17 mrtvých. Z členů EU je na tom Belgie, po Německu, Itálii, Francii, nejhůř," informoval europoslanec.

Pak sdílel svědectví jakési Češky, údajně trvale žijící v Belgii, jejíž jméno neprozradil. A není dvakrát pochvalné. „Roušky nenosej, průvody jak na prvního máje. Ale jsou děsně překvapený... Pitomci. Jenom si vzpomenu, jak nám chodily e-maily ze školy, že jde o chřipečku, jak učitelka dětem šroubovala do hlavy, že o nic nejde atd. atd. Absolutně alibistická společnost, teď si všichni strkaj do schránek bílé hadry nebo z okna... na podporu zdravotníků,“ popsala poměry zmíněná Češka.

Dodala, že zdravotníků si také váží. „Ale hadry v oknech jim teď moc nepomůžou, když nemají roušky, ochranné obleky atd. Možná by je potěšilo víc, kdyby se každý choval zodpovědně k sobě a okolí ! Potlesk v oknech, dobrý, no... po vzoru Itálie a jiných. Troufnu si říct, že jinak by je to nenapadlo! Protože jsou to tupé ovce, co jdou akorát s davem,“ neměla se svými sousedy slitování údajná svědkyně poměrů.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Dodala, že teď tleskají ti, kdo ji před třemi týdny kritizovali, že panikaří. „Je zajímá jen, kdy se otevřou školy, aby se nemuseli starat o děti víc, než musí, jak je jejich zvykem – studený odchov. Šoupnout je do jeslí ve třech měsících a pak je nechat na pospas systému. Brát si je nejdříve v 16 hodin. K večeři jim narvat hranolky nebo bagetu a to je celá péče. Kdo to dělá jinak, je divnej. Jako třeba já,“ popsala poměry v zemi hostící hlavní sídlo EU.

Dodala, že Belgičané nejsou ani s to si ušít roušku, až na výjimky. „Povrchnost sama. Když večer vytleskávají, tak někteří vylezou před dům a hrají na hudební nástroje. Vždy se ptám, kdo zemřel, jelikož to je hudba, co lidi s depresí musí bojovat, zda se zabít, či nikoliv. Optimismus, síla, víra nikde,“ haněla dotyčná dále Belgičany.

„90 % národa tady věřila, že to je chřipka, tupě a slepě následovala ty politické figurky nemajíc vlastní úsudek. Neshání si info, nic. Někdo blekotá v TV, že stačí si mýt ruce, a tak tomu všichni tupě věří. A v 21. století se musí dívat na instruktážní videa, jak si mýt ruce teplou vodou a mýdlem. Směšný, zvlášť když v mnoha školách teplá voda ani není,“ popsala podmínky v Belgii.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec

Na závěr dotyčná pravila: „Pak jim cvakne ve věži a jedou rabovat obchody. Jejich nákupy jsou k smíchu; sušenky, chipsy a jiný s*ačky. Jasný, co jiného? Vařit moc neumí, bageta je druhej den jak cihla, škoda slov. Takže tak. A stále jsou zde názory, i od lékařů! Bacha... že školy nebylo nutno zavírat. Jako ona jim nestačí ta čísla? Grafy? Statistika? Na místních urgentech nestíhají normálně, natož teď. Ale oni si budou stále hrát na mistry všeho a vždy.“

Dodejme, že na Twitteru se Zahradil včera pustil do europoslance Guye Verhofstadta, který si stěžoval, že přístup některých států podrývá Evropskou unii a je potřeba evropská solidarita a akce. Což Zahradil označil za neuvěřitelné. Europoslanec podle něho měl radši zůstat mlčet. „Opovažte se to zneužít k prosazování toho eurofederálního náboženství,“ vzkázal. Není od věci dodat, že Guy Verhofstadt je belgický europoslanec.

Unbelievable. Even now, this person only repeatedly attacks national goverments, who fight coronavirus as much as they can and the best they can. Better stay silent, @guyverhofstadt and don’t you dare to misuse this crisis for playing your eurofederalist orthodoxy. Shame on you. https://t.co/afHUzze8oS — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 29, 2020

