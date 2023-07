„Plaťte, nebo jděte vojákovat.“ Pro Ukrajince se mění podmínky. Ale v Polsku by je poslali do války i tak

reklama

Jak zmínil například profesor Mearsheimer, jedním z hlavních rozdílů mezi Ruskem a Ukrajinou, který je ve válce důležitý, je populace. Rusko je několikanásobně lidnatější než Ukrajina. Otázkou ovšem je, o kolik. Profesor zmiňoval, že z Ukrajiny osm milionů lidí odešlo, z toho tři miliony do Ruska, další čtyři miliony pak zůstaly na územích obsazených Rusy.

„Mluvíme o zemi, která měla v roce 1990 55 milionů obyvatel, před ruskou invazí jen 37 milionů a nyní 25–29 milionů,“ shrnul demograf. Ukrajinští akademici říkají na rovinu bez obalu, že žádný Ukrajinec nepřizná, že se do země nevrátí. „Lidé se prostě stydí přiznat, že se nechtějí vrátit, když jejich vojáci umírají při obraně země před útokem. Tento faktor nebere na Západě nikdo v úvahu. Nekriticky hltáme průzkumy, které nám Ukrajinci posílají, a když se podíváme pozorně, objevují se tam úplně jiné údaje pro vnitřní potřebu,“ upozorňuje Drabinski.

Podle něho Rusové o vylidnění Ukrajiny usilují, a i proto začali útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. „Máme spoustu symptomů, které naznačují, že Rusové záměrně způsobují vylidňování Ukrajiny,“ míní a dodává, že Ukrajina čelí dilematu, protože na jedné straně Rusové obsadili její území, ale na té druhé pokračování války hrozí vylidněním.

Již v únoru se objevily zprávy, že mají na Ukrajině problémy s verbováním vojáků. Proslavil se například případ, kdy byl ke službě povolán muž, který se narodil bez rukou, přesto byl prohlášen za schopného služby, a jen pozornost na sociálních sítích přiměla náborovou kancelář změnit názor. Ale náboroví důstojníci prý lovili i lyžaře na svazích nebo na pohřbech. Známá jsou také videa, kdy před náborovými důstojníky muži utíkají, nebo se naopak s nimi perou.

Prakticky kdykoliv jsou na sociálních sítích zmíněni uprchlíci z Ukrajiny a že jde převážně o ženy a děti, objeví se svědectví, že to nejsou zdaleka jen ženy a děti, ale že jsou zde i muži, kteří by měli sloužit v armádě.

Pro uprchlíky se nyní budou měnit pravidla. Nově budou muset mít sepsanou nájemní smlouvu, zadarmo budou bydlet pouze děti, senioři nebo hendikepovaní. Pro některé uprchlíky to znamená, že nebudou mít na nájem tam, kde bydlí nyní, tj. v penzionech. „Hlavně kluci mladý, kteří tu byli doteďka zadarmo a nic nedělali, pobírali dávky, nepracovali, a teď budou muset prostě platit. Tak nevím z čeho. Když nezaplatí, tak je prostě musím odsud vyhodit, vyjádřila se pro CNN Prima NEWS Jiřina Šilhánová, majitelka jihlavského penzionu, kde většinu obyvatel zatím tvoří Ukrajinci. Očekává se, že změna pravidel povede k tomu, že se někteří z uprchlíků vrátí domů.

Dospělým držitelům dočasné ochrany se sníží humanitární dávka ze 4 860 korun na 3 130. Součástí dávky bude nově finanční podpora na bydlení. Lidé budou dostávat měsíčně buď 3 000 korun na osobu, pokud budou bydlet v bytě v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo 2 400 korun, pokud budou bydlet jinde. Na státem hrazené ubytování budou mít uprchlíci od července nárok pouze prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany.

Že si takové ubytování nebudou moci dovolit, varuje ombudsman Stanislav Křeček. „Podle ombudsmana mohlo problémům předejít včasné vpuštění držitelů dočasné ochrany do českého dávkového systému tak, jako to stát po roce pobytu umožňuje ostatním cizincům s jinými pobytovými oprávněními,“ sdělila mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Na poplach bije i sociolog Daniel Hůle, podle kterého tím vláda vzkazuje uprchlíkům, aby táhli. „Nikdo neví, kolik uprchlíků se ocitne bez bydlení. My odhadujeme cca desítky tisíc lidí,“ tvrdí.

Naopak tuto změnu vítají opoziční politici, pro CNN Prima NEWS ji jako pozitivní zhodnotili například místopředseda SPD Radim Fiala a poslanec ANO Aleš Juchelka. Fiala mínil, že tím končí obchod s chudobou, Juchelka se vyjádřil, že ukrajinští uprchlíci už by se o své bydlení měli postarat sami.

Mladé Ukrajince také komentoval zastupitel za ANO z Kralup nad Vltavou Tomáš Pekárek. „Jó, hoši… dovolená skončila. V pátek jsem potkal dva z vás ve vlaku. Pivečko a hlasité srandičky na celý vagón. Tak doufám, že po sobotě se teda chytnete za čumák a půjdete buď vojákovat, nebo začnete naší zemi vracet její pohostinnost,“ vzkázal.

Ovšem možnost, že by dotyční šli „vojákovat“, by podle některých měla platit, i když nejsou na Ukrajině. Zde je namístě zmínit sousední Polsko, ve kterém je také hodně ukrajinských uprchlíků. V rozhovoru z ledna se vysloužilý generál Skrzypczak vyslovil pro to, aby se ukrajinské jednotky začaly cvičit v celé západní Evropě. „Měli bychom společně s NATO začít cvičit nové formace ukrajinské armády – v Polsku, v Německu, ve Francii. Měli bychom vycvičit ty ukrajinské občany, kteří jsou zde – mobilizovat, vycvičit, povolat a poslat na frontu, protože pro Ukrajinu je to stále těžší a těžší,“ prohlásil.

„A proč ne? Ve Francii jsme v letech 1939 a 1940 postavili armádu z emigrantů a těch, kteří utekli z Polska po zářijové porážce, s 80 000 vojáky. A proč takové ukrajinské jednotky nepostavit v Polsku a neposlat je na frontu? Je to jen otázka mezivládních dohod a lze to udělat, není třeba čekat,“ mínil tehdy generál.

Reportér mu oponoval, že ti, kdo chtěli bojovat, už na Ukrajině jsou. „A to se jich teď budeme ptát, jestli chtějí být vojáci, nebo ne? Je potřeba mobilizovat, začlenit do armády a konec,“ odvětil Skrzypczak.

