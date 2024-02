„Plesnivé obilí z Ukrajiny. Celý parlament zablokujeme.“ Poláci se s tím nemažou

Polští farmáři zahájili rozsáhlou blokádu ukrajinsko-polské hranice. Prý v zájmu vlastního živobytí. Jenže to vyvstal problém. Na akci se také objevil transparent s obřím nápisem „Putine, udělej pořádek na Ukrajině, v Bruselu i mezi našimi.“ Polští farmáři požadují také konec Green Dealu a volají po tom, aby se plesnivé ukrajinské obilí nedostávalo na polský trh. Polským zemědělcům se nelíbí, že jim chce EU mluvit do toho, jak mají obdělávat svou půdu.

Polští farmáři už před několika měsíci vyhlásili částečnou blokádu ukrajinské hranice a především dovozu ukrajinské zemědělské produkce. V úterý 20. února však polští farmáři dali najevo, že už toho mají dost a vyhlásili absolutní blokádu této hranice.

Jenže na akci se objevil také kontroverzní transparent s obřím nápisem „Putine, udělej pořádek na Ukrajině, v Bruselu i mezi našimi vládními úředníky.“ Byla k němu připevněna vlajka SSSR. Stalo se tak v rámci protestů přímo u sjezdu z dálnice A1 v Gorzyczkách, napsal server polského listu Gazeta Wyborcza.

Když na skandální transparent upozornil novinář z „Wyborczy“, neskrývali pořadatelé překvapení nad situací. Zdůraznili, že účastníci protestu jsou za obsah transparentů individuálně odpovědní.

Transparent nahrála na video policie. Z neoficiálních informací, které novináři získali, vyplývá, že tomuto účastníkovi protestu bude zasláno upozornění v souvislosti s podporou totalitního státního zřízení. Zjištění listu veřejně potvrdil Marcin Kierwiński, ministr vnitra.

„Pro informaci – skandální transparent, jehož fotografie kolovala po internetu, byl okamžitě odstraněn a zajištěn polskou policií. Policie a státní zastupitelství zasahují proti jeho autorovi. Takovou trestnou činnost nebudeme tolerovat,“ oznámil ministr.

Polští zemědělci na demonstraci požadovali nejen zákaz dovozu ukrajinské zemědělské produkce, která nesplňuje přísné limity Evropské unie, které musejí respektovat i sami polští farmáři, ale také konec Green Dealu, který podle nich „zruinuje evropské zemědělství“.

„Dochází nám trpělivost. V této podobě je to pravděpodobně poslední protest. Vše nasvědčuje tomu, že budeme muset zablokovat hranici. Uspořádáme velký protest ve Varšavě, a pokud to bude nutné, zablokujeme všechny parlamentní kanceláře,“ zaznělo na akci.

„Musíme splňovat ty nejpřísnější normy: od mléka, přes pšenici, kukuřici až po řepku, což stojí peníze a promítá se to i do ceny. Ukrajinské produkty jsou mimo jakoukoli kontrolu a normy, jsou levnější a nahrazují naše produkty,“ prohlásil říká Krystian Kretek, který provozuje rodinnou farmu v Krzanowicích v okrese Ratiboř.

Łukasz Mura, organizátor akce, přišel s požadavkem, že pokud někdo stojí o ukrajinské zemědělské produkty, měl by vědět, že jsou občas plesnivé a nehodí se ani k destilaci, natož jako krmivo pro dobytek a už vůbec k nákupu v obchodech, odkud by se dostalo až k lidem na stůl. Polští farmáři podle organizátora žádají jedinou věc. Ať ukrajinské zemědělské produkty putují ve vlacích přes polské území kamkoliv dál, ale musí to být v zapečetěných vagonech, aby bylo jasné, že se plesnivé obilí a jiné produkty nedostanou na polský trh.

Krystian Kretek vypočítal, že před pár měsíci stála tuna pšenice 700 polských zlotých a dnes je to o 100 zlotých méně. „Ceny hnojiv dramaticky rostou. Dnes musíte prodat tři tuny pšenice, abyste si mohli koupit tunu hnojiva,“ varoval Krystian Kretek.

Pokud jde o Green Deal, polským zemědělcům se nelíbí, že jim chce EU mluvit do toho, jak mají obdělávat svou půdu.

„V důsledku toho půjdou ceny v obchodech nahoru. No, může se také stát, že evropské zemědělství bude zaoráno a nahrazeno levnějšími produkty, které nesplňují žádné normy, což ovlivní to nejcennější, zdraví,“ argumentovali farmáři.

„EU nařizuje, aby polská půda ležela ladem a aby se dovážely toxické potraviny“, „Budete mít hlad, budete si vážit farmáře“, stálo na transparentech. „Nenechme zkorumpované politiky zničit zemědělství a polštinu“, „Skoncují s farmářem, zmizí jídlo“, „Politika komisařů ničí zemědělce,“ hlásala další hesla.

Nechyběla ani rakev symbolizující smrt polského zemědělství.

Farmáři, se kterými se „Wyborcza“ na místě bavila – upozorňovali, že proti Ukrajině nic nemají.

„Držíme jim palce ve válce, protože víme, že když prohrají, budeme mít na hranici Rusko, které hrozí použitím síly proti svým sousedům. Po invazi 24. února 2022 většina z nás přišla na pomoc. Někteří odešli na hranice s jídlem, jiní vítali uprchlíky pod svou střechou. Jako země jim pomáháme vojensky a nejen to. Otázka zemědělských produktů je ale jiná věc, je to zásah do našeho trhu. Všichni výrobci by měli splňovat určité normy, ale dnes tomu tak není. Polští farmáři jsou v mnohem horší situaci než ukrajinští. Preference produktů z Ukrajiny jsou nepřijatelné, proto ty blokády na hranicích, ve kterých hodláme pokračovat. Neblokujeme humanitární ani vojenskou pomoc,“ řekl nám jeden z účastníků protestu.

S farmáři protestovali hornické odbory a myslivci. Poslední jmenovaní argumentovali zpřísněním zákona o myslivosti. Znamenají zákaz lovu o sobotách a nedělích – což by prakticky zablokovalo udržování mysliveckých tradic pro pracující.

Server Ukrajinská pravda k protestům napsal, že v reakci na polské akce zahájili ukrajinští dopravci protest poblíž nádraží „Rava-Ruska–Grebenne“, „Krakivec–Korchova“ a „Sheghini–Medica“.

Místopředsedové ukrajinské vlády Oleksandr Kubrakov a Julija Svyridenko vyzvali k urychlenému řešení blokády kontrolních stanovišť na hranici Polska a Ukrajiny.

Na Ukrajině se mezitím dál tvrdě bojuje. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že Ukrajinci se ruským agresorům fakticky brání již deset let, od roku 2014, kdy tzv. „zelení mužíci“, vojáci bez označení, obsadili ukrajinský poloostrov Krym a zapojili se do bojů povstalců proti vládě v Kyjevě na východě země.

„Rusko porušilo své závazky respektovat ukrajinskou svrchovanost a územní celistvost a 20. února 2014 zahájilo nyní již deset let trvající vojenskou intervenci na Ukrajině. … Hlavním strategickým cílem Ruska na Ukrajině, který se poprvé projevil invazí na Krym a Donbas v roce 2014, bylo a zůstává zničení ukrajinské suverenity a obnovení proruské ukrajinské vlády podřízené Moskvě. Rusko usilovně pracovalo na tom, aby zamlžilo své velké strategické cíle, jimiž bylo znovuzískání kontroly nad Ukrajinou v období od roku 2014 do zahájení plnohodnotné invaze v roce 2022. Kreml úspěšně využíval dezinformace k zamlžování cílů Ruska na Ukrajině. Kreml pokračuje v informačních operacích s cílem přesvědčit západní publikum a vůdce, že Rusko má na Ukrajině omezené cíle, aby podpořilo výzvy k jednání o podmínkách, které by zničily nezávislost Ukrajiny a poškodily Západ,“ napsal k tomu ISW.

