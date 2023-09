„Po 53 letech končím s ČT.“ Rozčílený režisér píše: Souček zklamal. A Moravec...

reklama

Svoboda k tomu na svém blogu podotkl, že „nezbývá než doufat, že doplnění Rady ČT Senátem PČR přinese do jednání rady korektnější jednání“.



Kromě ujednání o mzdě, které s novým generálním ředitelem veřejnoprávní televize ve středu schválila Rada ČT, Svobodovi vadí i jednání ze strany moderátora ČT Václava Moravce, jenž v rozhovoru pro slovenský Denník N hovořil o aktuálních slovenských volbách i o druhém českém prezidentovi Václavu Klausovi.

„Václav Klaus není názorově konzistentní. Václav Klaus se sice vydával za pravicového ekonoma s volnou rukou trhu, ale podívejte se, jakým způsobem privatizoval přes české banky a ingeroval jako premiér a jeho vláda do bankovního socialismu, který tady byl,“ mínil Moravec o bývalém českém prezidentovi.



K slovenské politice pak Moravec přihodil srovnání s Českem, když podotkl, že je podle něj slovenský expremiér a šéf strany Směr Robert Fico zajímavý tím, že něco jiného říká před volbami a něco jiného dělá, když získá hlasy, a slovenského politika přirovnával k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. „Andrej Babiš a Robert Fico mají mnoho společného. Andrej Babiš neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, Robert Fico neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, oba si v sobě nesou hořkou porážku, a to je to, co je motivuje. Když se podíváte na to, jak antievropským politikem se v rétorice stává Andrej Babiš, oni jsou si podobní,“ řekl Moravec. „Ne nadarmo jsou oba Slováci,“ dodal.



Podle Svobody je takové komentování Moravce „v naprostém rozporu s Etickým kodexem České televize“ a Moravec měl tímto krokem „vstoupit razantně na půdu slovenských parlamentních voleb“ a použít směrem k Václavu Klausovi „urážlivé výroky“. „Týž V. Moravec, který nesahá prezidentu Klausovi intelektuálně ani po výšku sešlapané podrážky bot?!“ míní režisér.

„Čerstvý vítr v ČT jistě rychle zafouká, když nový generální ředitel Jan Souček označil několikrát V. Moravce za rodinné stříbro České televize. To přeformátování České televize směrem k veřejnoprávní mediální instituci se zřejmě nepodaří,“ komentoval.

Podle Svobody „tomu opravdu nepomůže ani jakkoli vysoká finanční subvence z kapes daňových poplatníků včetně těch, kteří se na ČT nikdy nepodívají“. „Parlament ČR by měl být při tom obdarování Moravců a Železných, kteří se jistě rovněž dočkají navýšení platů, vskutku opatrnější,“ dodává režisér s tím, že si tak znovu „ověřil správnost svého kroku“, když jsem po rozhovoru s novým generálním ředitelem Součkem oznámil, že po 53 letech opouští Českou televizi a „nemíní v nereformovatelném podniku dále pracovat“.

Při nedávné předpremiéře dramatu Cesta do tmy na festivalu Finále Plzeň Svoboda kritizoval, že Česká televize ve svých pořadech necílí více i na mladší generaci a nedá šanci spíše mladším producentům ČT, kteří by mohli zabránit tomu, že mladí dají přednost raději streamovacím službám.



Vyjádřil se také k volbě nového šéfa ČT a litoval, že raději nepodpořil pokračování jejího dosavadního generálního ředitele Petra Dvořáka. „Nového generálního ředitele České televize jsem veřejně podporoval, protože jsem si myslel, že provede změny, které mi před volbou slíbil. Musím říct, že se hluboce stydím za to, že jsem nepodpořil Petra Dvořáka, o kterém si myslím, že by byl lepší a měl ve funkci zůstat,“ prohlásil podle serveru Novinky.cz Svoboda s tím, že se Dvořákovi omluvil v uveřejněném dopise.

