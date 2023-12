„Po škole by měl být student plně kvalifikovaným lékařem,“ míní primář Marek Zeman

Primář a odborný zástupce společnosti Vinohradské ambulantní zařízení Marek Zeman byl hostem pořadu Zprávy Plus na CNN Prima News. Hovořilo se zejména o novele zákona o veřejném pojištění a o tom, co by celému zdravotnictví pomohlo.

„Stávka lékařů připomněla, co nejvíce zdravotnictví chybí. A to je především nedostatek zdravotníků, kteří by zabezpečili stávající dobrou, ale pomalu umírající, kvalitní dostupnost zdravotní péče,“ uvedl Zema n s tím, že to, co ministr Vlastimil Válek navrhuje, stačit nemůže. Základní problém to prý nevyřeší. „Ministr slibovat leccos, ale k žádné dohodě to nevedlo. Premiér do toho vnesl to, že se o tom začalo mluvit,“ uvedl. K žádnému zlepšení ale nedošlo.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 78% Nepovedla 18% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10424 lidí Základním problémem je nedostatek lékařů, podle primáře Zemana je třeba především upravit systémové vzdělávání a přitažlivost oboru. Cesta k atestaci je dlouhá. „Zkvalitnit, ale zkrátit vzdělávání jak středního, tak lékařského zdravotního personálu tak, aby byl po skončení školy plně kvalifikován,“ navrhuje Marek Zeman, jak vyřešit ten hlavní problém.

Ve studiu také probrali pobyty v lázních jako odměnu za prevenci, o kterých hovořil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Týkat by se to mělo těch, kteří pravidelně chodí na prohlídky.

Nemůže se pak ale stát, že v lázních budou zdraví lidé a nebude tam místo pro ty, co lázně opravdu potřebují?

„Lázně nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Kdyby to mělo fungovat tak, že by pro každého, kdo chodí běžným způsobem k lékaři, byly lázně odměnou, tak si myslím, že to přinese jenom prodražení systému, ale hlavně lázně nebudou stačit,“ míní Zeman.

Lepší než lázně, by měl jako motivace fungovat bonusový program, který by směřoval k lepšímu čerpání nadstandardní péče.

Bonusy ale podle primáře neřeší nadužívání zdravotní péče.

„My máme jednu skupinu, která k lékařům nechodí, pokud možno vůbec a druhou skupinu, kteří chodí k lékař rádi a péči nadužívají,“ míní. Bezprostředně tom ale prý zabránit nelze.

Zdravotnictví by nejvíce pomohlo, kdyby lidé chodili na preventivní prohlídky. Přineslo by to úbytek pacientů. „Leccos by se odhalilo předem,“ uzavřel Zeman.

