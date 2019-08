„Pocheho zašlápne do země jak slimáčka.“ Zásadní informace od člena vlády. Jde o Jana Hamáčka a buňku v hnutí ANO, nad kterou nemá Babiš kontrolu

Ačkoli se podle některých médií soc. dem. dostává do slepé uličky kvůli konfrontaci s prezidentem ohledně resortu kultury, zas tak tragicky to prý dopadnout nemusí. Předseda ČSSD Jan Hamáček má mít podle našich zdrojů silnou podporu nejen uvnitř vlastní strany, ale především vně hnutí ANO. Důvod? Miroslav Poche a Hamáčkova síla sjednotit dříve rozháranou partaj. To ParlamentnímListům.cz řekl vysoce postavený vládní činitel.

Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5407 lidí

„Jenomže když se podíváte na ten problém hlouběji, a týká se zejména kolegů ze sociální demokracie, uvidíte, že je ta situace poněkud problematičtěji. Jde o to, že Honza Hamáček držel dohody téměř vždy, nezvyšoval hlas a nejedná intrikánsky. To ale nemohu říci o všech, které jsem v sociální demokracii poznal," uvedl tento náš vysoký zdroj z kabinetu Andreje Babiše.

„Na mysli mám především Mirka Pocheho. Ten člověk je politicky velmi vyspělý, dokáže si čistit cestu a ví zcela přesně, jaké kroky budou následovat po těch, které se ještě nestaly. Jeho čtení politické hry je perfektní, ale problém nastává v jeho egu,“ sdělil dále. Co tím měl na mysli?

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podle informací, o kterých se hovořilo v zákulisí, je to především Mirek Poche, kdo se snaží vyšachovat soc. dem. z vlády. Otázkou ale zůstává, proč to dělá. Prozatím využil veškeré příležitosti k tomu, aby se dostal tam, kde je, a taky, což chci zdůraznit, aby na tom místě zůstal,“ uvedl dále.

Psali jsme: „Vyrazit Foldynu!“ A co od „socanů“ zaznělo pak, čtěte radši sami

Je to přitom paradoxní. Miroslav Poche byl svého času neoficiálním lídrem ČSSD Praha, jejíž volební výsledky dopadly navzdory očekávání tragicky. Pokud bychom zmínili volby do zastupitelstev obcí z podzimu 2018, tak v nich sociální demokracie v metropoli získala 2,87 procenta, tudíž žádného zastupitele. Obdobně dopadla většina městských částí včetně té, o níž lze v souvislosti s Miroslavem Pochem mluvit jako o mateřské. Jde o Prahu 3 a tamní výsledek 3,4 procenta.

„O tom mluvím. Pan Poche neskončil v propadlišti dějin, naopak zesílil a svou pilností dokázal řadu věcí ve svůj prospěch prosadit. Problém nastává pouze ve chvíli, kdy dojde na jeho vlastní konfrontaci, tedy kdy bojuje s vlastním egem. To mu zjevně říká, aby poškodil ČSSD a držel se hesla, že po mně přijde potopa. Pan Hamáček je v tomto směru velmi nad věcí a drží se kolejí, které naopak sociální demokracii, ač se to nezdá, prospívají. Odkud by mohli prosazovat program, pakliže by byli mimo koalici a ještě by se rozmělnili? Slyšel jsem ve Sněmovně názor, že když někdo zašlápne Pocheho jak slimáčka, bude to ideální řešení, ale je to nesmysl. Důležitá je dohoda,“ uzavřel.

Dalším faktorem, který se za tuto myšlenku staví, je prý celkem početné křídlo v hnutí ANO, jež se kloní za Jaroslava Faltýnka a premiéra vnímá jako „stranickou“ dvojku.

Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13789 lidí

Situace tedy vypadá následovně: Sociální demokracie má podle jistých snah Miroslava Pocheho (hovoří se také o Milanu Chovancovi) usilovat o odchod z vlády. To lze považovat za logické poté, co prezident Zeman odmítá jmenovat zástupce strany na post ministra kultury. Další hlasy ovšem tvrdí, že politika je věc kompromisu a někdy se musí ustoupit, což měl mnohokrát ukázat právě současný předseda Jan Hamáček nebo šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka.

Jaký směr převládne, není v tuto chvíli jasné. Co se hnutí ANO týká, to si je vědomo současné složité situace v ČSSD a Andrej Babiš podle našich zjištění doposud nepověřil nikoho, aby mapoval terén pro případné hlasování o (ne)důvěře jeho vládě.

Toto sondování přitom v minulosti ve prospěch někdejšího budovatele Agrofertu vykonávala poměrně silná jména. Zmíněným Jaroslavem Faltýnkem počínaje a bardem soc. dem. Petrem Hulinským konče.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vytočený Ringo zvyšoval hlas: Hamoun. Ať se ti komisaři v Bruselu zalknou. Zabednění úředníci vymýšlí přerozdělování. Klaus má pravdu, budu ho volit Primátor Pobucký: Záhony z výsevu se představují lidem Právník Wintr burcuje poslance: Jestli žalobu nepodáte teď, tak už Zemana neudrží nikdo Netolický v ČT: Současnou situaci může odblokovat sám Šmarda. A Zeman? Všichni poslanci by měli podpořit žalobu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový