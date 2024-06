„Počkej po volbách.“ Pavel Novotný vyhrožuje Konečné. „Dočká“ se však spíš on

reklama

Předvolební dění kolem kandidátky STAČILO! v posledním měsíci oživil výstup Pavla Novotného, stále ještě člena vládní ODS.

Ten nevydýchal, že na jejich prvomájové akci v Ostravě vystupoval hudebník Felix Slováček.

Novotný coby bývalý bulvární novinář Slováčka a jeho manželku Dagmar Patrasovou probíral mnohokrát, teď napsal, že „Felix byl vždycky debil“.

V poslední době jej prý ale šetřil, a vysvětlil proč: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“

Způsob, jakým se vyjádřil o zpěvákově dceři, která již podruhé bojuje s rakovinou, byl moc i na jeho spolustraníky, kteří do té doby vykládali, že „jednoho Novotného ODS unese“.

Sama zpěvačka se nedávno vyjádřila, že neví, proč proti její rodině cítí Novotný takovou zášť. „Léčila bych ho spíš láskou, než další nenávistí. Dát mu přes rypák ho taky neprobere,“ řekla pro DVTV.

To však starostu, chlubícího se titulem „zlobivé dítě ODS“, neodradilo od dalšího kolečka. K tomu jej nejspíš vedl nedávný rozhovor Konečné pro ParlamentníListy.cz, kde ke kauze po dotazu řekla: „Jsem ráda, že se Petr Fiala a ODS může opírat o takové lidi jako je ‚pan‘ Novotný. Absolutně to demaskuje jejich divadelní roli slušných a hodnotových politiků. Mimochodem je zajímavé, že ‚panu‘ Novotnému léta procházejí výroky, kdy nazývá jeden národ opicemi, Čechy posílá do války a názorové odpůrce – zejména komunisty – by nejraději viděl rovnou na popravišti, ale jedno prohlášení L. X. Veselého bleskurychle zmobilizuje celou pětikoalici.“

Lídryni kandidátky Kateřině Konečné s tykáním vzkázal, že je „pokrytecká debilka tak akorát pro srandu králikům“.

Konečná prý jeho selhání zneužívá k dalšímu trápení Slováčkové.

A navázal ve svém stylu: „To si za rámeček nedáš, ty pí*o. Elegantně ti naložím, jen co bude po volbách.“

Použil i své oblíbené slovo koště, to kterým naloží Konečné, prý bude mít deset metrů.

Pak upřesnil, že si přeje zvolení Konečné, aby jí mohl naložit s celoevropskou parádou.

„Přece jí nenaložím v Česku. Tady každý ví, co je za svini,“ plánoval.

Následovalo obscénní zamyšlení nad pohlavním stykem s Kateřinou Konečnou, shrnuté slovy „do postele i do života na hovno“.

Kateřina Konečná se na síti X obrátila přímo na předsedu ODS Petra Fialu: „To se váš starosta z ODS na dlouho neuklidnil.“

Pane @P_Fiala, to se Váš starosta z ODS na dlouho neuklidnil. Vyhrožování je součástí Vaší identity? @danusenerudova mluvila v souvislosti s @DolphSegal o tom, jak se jí nelíbí jeho vyjadřování, což byl jen slabý odvar toho, jak se vyjadřuje její přítel @PavelNovotnak pic.twitter.com/lILh7bxPyO — Kateřina Konečná (@Konecna_K) June 4, 2024

Připomněla, že lídryně Fialova koaličního partnera a premiérova poradkyně Danuše Nerudová se pohoršovala nad vyjadřováním Filipa Turka, a zatím tu člen ODS (a sympatizant Nerudové) předvádí směrem k dámě komentáře o několik stupňů výživnější.

Právník Ondřej Dostál, dvojka na kandidátce STAČILO!, pak Novotného informoval, že po volbách se budou kromě jeho akce „desetimetrové koště“ dít i jiné věci.

Například on jako advokát bude urgovat konání orgánů činných v trestním řízení. Ty by podle něj měly na základě kauzy s rodinou Slováčkových přeměnit podmíněný trest, který Novotnému stále běží, na nepodmíněný.

„Pane Novotný, vzpomeňte si: jste v podmínce. V base dosud nejste jen pro liknavost přeměny podmínky na nepodmíněný trest za kauzu pana Slováčka,“ poučil odsouzence.

Pane @PavelNovotnak, vzpomeňte si: jste v podmínce. V base dosud nejste jen pro liknavost přeměny podmínky na nepodmíněný trest za kauzu pana Slováčka. Po neděli to budeme urgovat, dočkáte se. Toto ve slušné společnosti nelze tolerovat!

Hle, politická kultura @ODScz?? https://t.co/LTbsKMFejG — Ondřej Dostál (@dostalondrej) June 4, 2024

A dodal, že politická kultura ODS, o které rád květnatě řeční předseda Fiala, se opět ukázala. Což doprovodil zvracejícím smajlíkem.

Dostálovi přišla odpověď i z Úřadu městské části Praha-Řeporyje. „Nynyny, Ondro, jsi jak pudlík. Nikdo tě neslyší, nikoho nezajímáš, z tvé kandidatury nic nebude a dlouho jsem při bubunu neviděl něco tak debilního. To si píšeš sám? Pošlu ti fakturu za dosah, blbe. Neotravuj,“ vzkázal mu Novotný.

A několik jeho fanoušků se do vlákna slétlo s názorem, že komouš by měl držet hubu a nafackovat si. Případně s výzvami „nevyhrožuj, rudý noku“.

Pavel Novotný coby tvář ODS se zkrouceným obličejem a dvěma košťaty mezitím pronikl i do volebního videa konkurenčních pravicových Svobodných. Tam je veden jako součást „kočkopsa“ koalice SPOLU.

Předseda Petr Fiala avizoval, že členstvím Pavla Novotného v ODS se budou zabývat stranické orgány.

