„Pojďme dát Putinovi přes hubu“. Teď Kolář senior vyložil, kdo to má udělat

Někdejší velvyslanec České republiky v USA a v Rusku Petr Kolář před pár dny bez obalu konstatoval, že by ruský prezident Vladimir Putin měl dostat „přes hubu“. Teď popsal, kdo přesně by měl dát Putinovi přes ústa.

reklama

Petr Kolář se k Ruské federaci staví dlouhá léta kriticky. Rozkaz Vladimira Putina ke vpádu na Ukrajinu podle něj dokládá, že se Putin v podstatě chová jako mafián a podle toho by s ním také mělo být zacházeno.

„Dát mu pořádně za vyučenou bychom mohli tím, že bychom ubránili Ukrajinu,“ řekl Kolář v Rádiu Impuls. „Pojďme dát Putinovi přes hubu,“ řekl již dříve serveru Novinky.cz. Ve čtvrtek svůj výrok doplnil. „Protože se chová jako chuligán a jako padouch a mafián,“ vyrazil ve čtvrtek k dalšímu slovnímu úderu na Putina.

Ale kdo přesně by měl dát Putinovi přes ústa? Podle Koláře by to mohla být koalice států k tomuto kroku ochotných. Mělo by jít o státy sousedící s Ukrajinou a to jak ty, které jsou členy Severoatlantické aliance, tak ty, které jejími členy nejsou. Tyto státy by měly Ukrajině poskytnout humanitární pomoc i dodávky zbraní a možná pomoct i s ochranou vzdušného prostoru Ukrajiny. Tak to vidí Petr Kolář.

Na jeho slova upozornil server iDNES.cz.

Kolářovy úvahy tak jdou podobným směrem, jako po schůzce v Kyjevě naznačují Polsko i Ukrajina.

Psali jsme: Zatajil to Fiala? Cesta do Kyjeva: Lezou ven nové informace

Někdejší diplomat se neobává, že by to vyvolalo větší konflikt, protože NATO jako takové by zůstalo stát stranou.

Psali jsme: Musíme zastavit zmetka Putina. Starosta Kolář vidí hrozbu pro Evropu Na Putina silou, jinak to nejde. Ideálně, kdybychom ho z Ukrajiny vytlačili my, zasnil se diplomat Kolář Vykrmili jsme si čerta Putina. Pánbůh s námi. Šok přetavit v příležitost, nabádal diplomat Kolář na Primě Obludné, příšerné svinstvo. Podívejte se, jaké ten Putin hraje divadlo. Do debaty na Primě vtrhl Kolář junior

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama