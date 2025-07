„Ubohé plivnutí.“ Klausovi lidé roztrhali článek Reflexu

Sezemský v Reflexu uvedl, že Miloš Zeman a Václav Klaus se zapojí do závěru volební kampaně. „Propojují je negativní motivace a jednají v souladu se zájmy hnutí ANO,“ napsal Sezemský. Vycházel ze slov Miloše Zemana pro XTV, že by rád s Klausem v září společně vystoupil.

„Navrhnul jsem, abychom jako exprezidenti někdy v září vystoupili společně. Abychom jednak vyzvali lidi k volební účasti, a také abychom vyzvali k podpoře některé z opozičních stran,“ prohlásil Zeman na XTV.

Klaus to ale odmítl jako nepodloženou fámu, protože si každý přejí jiný výsledek voleb a tak není jasné, o čem by společně měli veřejně promlouvat. „Abychom se veřejně hádali? To bychom určitě nechtěli. Už jsme se hádali dost, když jsme oba byli ve funkcích. Není důvod to opakovat. Neviděl jsem ho snad půl roku, nebo jak je to dlouho,“ podotkl Klaus v rozhovoru pro iDnes.cz.

Bývalý Klausův tajemník Ladislav Jakl jakékoliv společné vystoupení Klause a Zemana také odmítl. „Myslím, že bych o tom musel něco vědět, a já o ničem takovém nevím. Podle mne jsou to jen spekulace z nějakých dolejších pater žurnalistiky,“ prohlásil Jakl s odkazem na novináře Reflexu.

„Umím si představit, že by oba před volbami vyzvali voliče, aby přišli k urnám. A umím si představit, že by oba podpořili myšlenky suverenity a nezávislosti naší republiky ve střetu s kolaboranty a woke zelenými bruselisty. Tím ale podobnost obou exprezidentů končí. Miloš Zeman si myslí, že současná vláda je málo socialistická, Václav Klaus naopak to, že je socialistická ažaž,“ srovnal Jakl, jak informuje IVK.

uvedl Strejček na stránkách IVK.

Zemanova slova o možném společném vystoupení byla podle Strejčka jeho vlastním názorem, který nebyl s Klausem nijak konzultován a dohodnut. „Navíc okamžitě poté, co se toto téma objevilo na několika zpravodajských serverech, byla prostřednictvím Klausova blízkého spolupracovníka Jiřího Weigla Zemanem navrhovaná akce jednoznačně odmítnuta. To je prostá a jednoduchá pravda. Ta ovšem Jiřího Sezemského nezajímá, protože jemu jde o něco jiného: pošpinit a urazit oba prezidenty, naházet je do jednoho ,proruského' společného pytle a vinit je z ,nenávisti k našemu dnešnímu režimu',“ má jasno Strejček.

Sezemský podle něj vychází z vlastní primitivní úvahy, že „oba bývalé prezidenty pojí patologická nenávist vůči současné vládě“, jak napsal ve svém komentáři na Reflexu. „Ano, oba prezidenti vyjadřují na činnost a výsledky koaliční vlády Petra Fialy jasné a jejich politickou zkušeností podložené názory, patologickou nenávistí to může nazvat jenom někdo z dnešního Reflexu,“ vrací úder Strejček a opakuje, že Václav Klaus se nijak nepřipravuje vystoupit manifestačně před volbami na podporu kohokoli.

„Motorem jeho soustavné práce je starost o tuto zemi a její budoucnost. Kritizuje-li proto Václav Klaus dnešní Fialovu vládu, dělá to proto, že té – jak se zdá i podle dlouhodobých trendů podpory veřejnosti – na budoucnosti naší země moc nezáleží,“ píše Strejček, že Klausovy názory nemají nic společného s „protivládní nenávistí“ a „zájmem vyfabrikovat Babišovi potencionální spojence do vlády“, jak tvrdí Sezemský.

Sezemskému šlo podle Strejčka jen o to, aby oba prezidenty urazil a pošpinil. „Kéž by takovou míru kritiky nasměroval i proti svým zřejmým oblíbencům: ODS, která již fakticky neexistuje, oportunistickým lidovcům, ,dozimetrickým' Starostům nebo anarchisticko-levičáckým Pirátům. To ale on s jistotou neudělá. I proto je jeho text jen ubohým plivnutím!“ dodal Strejček.

