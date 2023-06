„Policie ho zbila u muzea, dodnes se léčí.“ Rakušan prý lže. Advokát vystoupil

Ministr vnitra Vít Rakušan je jedním z těch, kdo čelí trestnímu oznámení v souvislosti s kauzou zbitého člověka při policejním zásahu u Národního muzea. „Na naši advokátní kancelář se obrátil občan a požádal nás o právní pomoc při sepsání návrhu na zahájení trestního řízení, které se týká ministra vnitra, velitele zásahu a tří konkrétních policistů,“ říká advokát Zdeněk Kašpárek. Velkým rozčarováním pro něj je, že po celou dobu od incidentu se média nezajímala o to, že tvrzení ministra Rakušana a vysokých představitelů Policie České republiky mohou být lživá a tendenční.

S tím nebyl spokojen místopředseda výboru Jiří Mašek z hnutí ANO, ale neúspěšně požadoval, aby policejní prezidium nechalo zásah znovu prověřit GIBS. Přestože při zásahu byl očividně bezdůvodně zbit člověk, tak na návrh Petra Letochy ze STAN – jak příznačné vzhledem ke křeslu ministra vnitra jeho stranického šéfa Víta Rakušana – Výbor pro bezpečnost poděkoval policii za ochranu Národního muzea a veřejného pořádku. Veřejnost byla uklidněna, od ministra přes policejního prezidenta, jeho náměstka i poslance STAN táhnou všichni za jeden provaz. Tak to je správné, a tak to má být.

Zákrok proti tomu pánovi nebyl dokončen

I tak je dobré připomenout unikátní vystoupení policejního náměstka před sněmovním výborem. Konstatoval sice, že poslancem – a profesí lékařem – Jiřím Maškem prezentovaný videozáznam nebyl jakkoli zmanipulovaný ani upravený, ale na rozdíl od policejních záznamů neobsahoval souvislosti. Muž podle náměstka zasahující policisty napadal, což prý bylo zřejmé i ze zpomaleného záznamu. Policejní těžkooděnci proti němu použili nejmírnější donucovací prostředky a ke zranění muže zásahem policie nedošlo, ačkoli Mašek tvrdil opak. „Zákrok proti tomu pánovi nebyl dokončen, velitel zásahu povolal policisty zpět. Vyšším zájmem z hlediska zajištění bezpečnosti byla ochrana Národního muzea,“ uvedl Lerch.

Teď se zkusme na celou věc podívat z jiné strany, než nabízejí policejní a vnitro hlavy či jim nakloněná média. „Ministr vnitra Vít Rakušan vědomě lhal a lže. Ano, slyšíte dobře, vědomě lhal a vědomě lže. Máme tady konkrétního napadeného a zbitého člověka. Máme tady reálného člověka, co musel vyhledat lékařskou pomoc a dodnes se nedovolal žádné morální či jiné satisfakce. Máme tu reálného člověka, co byl zbitý, máme tu velitele zásahu, který nařídil protiprávní zákrok, máme tři policisty, kteří bili nevinného člověka,“ říká po téměř třech měsících od zásahu u Národního muzea advokát Zdeněk Kašpárek.

Dodnes se léčí z následků zranění od Muzea

Proč právě on? „Na naši advokátní kancelář se obrátil občan – pan Karel Kočí – a požádal nás o právní pomoc při sepsání návrhu na zahájení trestního řízení ministra vnitra, na velitele zásahu a tři konkrétní policisty, případně na jiné subjekty, které byly na tomto incidentu účastny. Jde o subjekty, které na rozkaz velitele zásahu zcela bezdůvodně napadly našeho klienta pana Kočího, surově ho zbily a ponechaly bez jakékoli pomoci. Pan Kočí byl odvezen rychlou záchrannou službou – musel si ji sám zavolat – do nemocnice, tam ošetřen a dodnes se léčí z následků zranění,“ vysvětluje Zdeněk Kašpárek a staví tak do úplně jiného světla zkazky o nedokončeném policejním zásahu či poděkování Výboru pro bezpečnost policistům iniciované poslancem STAN.

Zdůvodňuje také, proč trestní oznámení bylo podáno s tímto časovým odstupem. „Především proto, že, bohužel, rozhlas, tisk, televize ani další média se v žádném případě nezajímala o to, že tvrzení ministra Rakušana a vysokých představitelů Policie České republiky mohou být také lživá a tendenční. Kde jsou ti takzvaně investigativní novináři a další odborníci? Vidím, že nikde. Dále proto, že policejní ředitel Vondrášek tvrdil spolu s ministrem Rakušanem, a to nejen na veřejnosti, ale také na výboru Parlamentu České republiky, že je všechno kvalifikovaně vyšetřeno s výsledkem, že se vlastně nic nestalo a vše je v pořádku. Ale na druhé straně, a to paradoxně, nebyl schopen odpovědět ani na jednu otázku při jednání tohoto výboru, které mu položil pan poslanec doktor Mašek,“ pozastavuje se advokát nad touto neschopností šéfa vnitra i policie.

Výbor a jeho předseda Žáček bránili projednání

Šlo především o odpovědi na zmíněné video a jedenáct konkrétních otázek. „Čekali jsme samozřejmě marně. Ale hlavně také proto, že jsme si byli vědomi, že při trestním oznámení, a to vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zejména naprostému a nepochopitelnému mlčení médií a vedení Policie České republiky je tedy nutno příslušné trestní oznámení perfektně specifikovat a zejména podepřít zjištěnými a kvalifikovanými nevyvratitelnými důkazy. Proto nám zjišťování a zpracování důkazů, které jsou nedílnou součástí našeho podání, trvalo delší dobu. Čekali jsme také na závěry výboru Parlamentu České republiky, který se změnil, bohužel, na panoptikum,“ míní Zdeněk Kašpárek.

Udivilo ho, jakým způsobem náhradníci policejního prezidenta před poslanci Výboru pro bezpečnost vystupovali. „Za takové nekonkrétní mlžící projevy, doslova řeči o ničem, co předvedli vysoce postavení policisté České republiky, by z naší advokátní kanceláře následoval nekompromisně vyhazov. Nic jiného. Navíc zástupce veřejnosti, novinář, který se tohoto jednání zúčastnil a natočil několik záběrů, byl panem Žáčkem dehonestován a nazván dezinformátorem. Pevně za tím stojím, že výbor a především jeho předseda Žáček z ODS doslova bránil projednání uvedené problematiky. A projednání bránil i člen tříprocentní strany TOP 09 Exner,“ upozorňuje advokát zbitého Karla Kočího, jak skutečně „demokratické“ jsou strany vládní koalice.

Velká nula zásluhou „demokratických“ vládních stran

Bezpečnostní výbor měl podle jeho názoru veškeré kompetence uvedenou věc důkladně a kvalitně prošetřit. „Výsledek? Velká nula za přispění poslanců vládní koalice bránit ve vyšetřování. Říkám to veřejně, protože je to pravda. Takže na jedné straně Rakušan a spol., vše je v pořádku, na druhé straně poslanec Mašek, který se ptá, jak to vlastně bylo. Dodnes se vyjádření policie nedozvěděl a stejně tak ani odpovědi na otázky, které zaslal. Je s podivem, že vládní strany usilovaly všemi možnými prostředky zabránit nezávislému novináři, aby mohl vystoupit a položit přítomným poslancům a zejména představitelům Policie České republiky několik otázek,“ uzavřel advokát Zdeněk Kašpárek s tím, že důkazy, které jsou nedílnou součástí trestního oznámení, jsou jasné a zcela průkazné.

JUDr. Zdeněk Kašpárek, CSc., zakladatel Advokátní kanceláře Kašpárek, a Robin Čumpelík

