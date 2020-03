„Postavíme se vám, lopaty!“ Babiš chce škrtnout Gretu a spol. kvůli viru. A je zle

reklama

Jak jsme již informovali, někteří politici předpokládají, že Green Deal, tedy řekněme ambiciózní plán EU stát se uhlíkově neutrální, bude jednou z obětí koronaviru. Prohlásil to například europoslanec Jan Zahradil: „Nikdo to sice teď neřekne nahlas, ale tzv. Green Deal je podle mě do značné míry vyřízen. Nikdo to nezaplatí v situaci, kdy se budou muset lepit díry po ekonomickém propadu v době postvirové.“

Toto očekávání ovšem nesdílí bývalý prezident Václav Klaus, který argumentuje, že EU má za sebou už několik krizí a k sebereflexi plánů u ní nedošlo.

Asi není překvapením, že tento názor sdílí i ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o Green Dealu hovořil v Deníku.cz. „Natvrdo říkám, že musíme přestat myslet na ambici naplňování Green Dealu, tedy zeleného údělu, a zdroje, které na něj chce Evropská komise poskytnout. Vraťme se všichni zpátky na zem a opusťme představy, které stejně nebyly naplnitelné, mám na mysli snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 na 55 procent oproti hodnotám z roku 1990,“ vyzval ministr. Dodejme, že Havlíček kritizoval Green Deal již v předchozích rozhovorech s jinými médii.

„Obrovské částky, jež na to měly být vyčleněny z evropských strukturálních fondů, vezměme a alokujme je na posílení ekonomiky, která je napadena koronavirem. My to budeme dělat naprosto brutálně a nebudeme Evropské komisi ustupovat. Nemůžeme myslet na ambice zelené Evropy v momentě, kdy se pokládá jedna firma za druhou,“ prohlásil Karel Havlíček.

V určitých kruzích už ovšem z těchto plánů stihlo nastat rozčarování. Zhrozil se například sociolog Stanislav Biler, spoluzakladatel Žít Brno. „To je asi tak chytrý jako nekoupit v lednu zásoby roušek a respirátorů, protože kdo ví, co bude v březnu...“ komentoval a kritizoval rozhodnutí Babišova kabinetu.

A dodal: „S tím rozdílem, že u klimatu víme dlouhodobě, co nás asi tak čeká. Ten virus nějak zvládneme. Ne díky vládě, ale navzdory jí. S klimatem to bude asi podobný. Budeme se muset těm lopatám u moci ‚naprosto brutálně‘ postavit. Jinak klimatickou krizi nezvládneme. Taková je lekce z epidemie.“

Také se k nim vyjádřil Marek Švehla v Respektu. Ten hned na úvod na Havlíčkovu adresu prohlásil, že „Babišův nejspolehlivější pracant ztratil smysl pro realitu“. Ekologická opatření si EU nevymyslela z dlouhé chvíle, ani proto, že by nevěděla co s penězi, ale kvůli kritické potřebě vyhnout se oteplení Země a katastrofálním následkům na veškerý život, před nimiž varují experti na klima. Havlíček prý zhola nic nepochopil a dle Respektu je Green Deal z hlediska ochrany nutnost. „Havlíček nedisponuje důkazy, že by to byla nutnost nenaplnitelná,“ píše Švehla a dále se pouští do ministra, že možná považuje Green Deal za nesplnitelný, protože vláda nedokáže zajistit ani roušky.

Dle Švehly budou náklady na vypořádání se s koronavirem stále o řád menší než náklady na zavedení uhlíkově neutrální ekonomiky. „Zní nepravděpodobně, že by Evropa, která už nejednu krizi zažila, měla pustit k vodě záchranu klimatu zrovna kvůli koronaviru, který se v dohledné době, doufejme, vyřeší,“ myslí si novinář. Ještě horší je ale podle něj, že Babiš Havlíčkova slova nekorigoval. Na závěr si klade otázku, jak chce Havlíček postupovat „brutálně“, když Česko má jen velice málo pák, kterými by mohlo přinutit Komisi a EU nasypat peníze tam, kde jsou dle nich potřeba.

Aktivista Jan Rovenský se také projevil: „Zatím jsem se zdržoval jakýkoliv kritiky vlády. Chápu, že v krizi je důležitý táhnout za jeden provaz, zatnout zuby a hodnotit, teprve až bude dobojováno. Ale způsob, jakým pan ministr Havlíček zkouší situaci zneužít k prosazení svých politických cílů, je fakt neomluvitelný a tohle křehké příměří úplně zbytečně narušuje.“

