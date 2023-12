„Postoj Součka mě poněkud zarazil.“ Vyoral překvapen, že Moravec zůstal na ocet

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Že se nový generální ředitel ČT Jan Souček nezastal Václava Moravce, komentátora poněkud zarazilo. Každopádně je to dle něho vizitka obou. Souhlasí pak s radním Lubošem Xaverem Veselým, že Moravec je aktivista a na ČT by se měli moderátoři střídat. Vyjádřil se také k tomu, že poslanec Kolář navštěvuje školy, a k odborářskému šéfovi Středulovi.

V pondělí proběhla stávka odborů. Původně se jednalo hlavně o učitele, postupně se ale přidali další, takže promluvil i odborářský boss Středula. Až to došlo k tomu, že na pódiu promluvil Daniel Sterzik alias bloger Vidlák. A vláda se začala vymlouvat, že se jedná o akci proruských dezinformátorů a začala si stěžovat také zakladatelka Učitelské platformy, členka TOP 09 Petra Mazancová. Nedělají si odbory medvědí službu tím, že se nechtějí spojit s těmi, kdo už jsou s vládou nespokojení?

Pak tu máme lékaře. Od prosince bude zdravotní péče zřejmě drasticky omezena. Republiku oběhlo video sester, které vzkázaly vládě, že tuší, co na ně chystá, a že vláda „je jen další z vlád, která pokračuje v destrukci zdravotnického systému“. Když půjde o rozhodování mezi učiteli a lékaři, komu myslíte, že dá vláda přednost?

Mimochodem, nedošlo k něčemu podobnému, co jsem předesílal nedávno? Slibem nezarmoutíš a dvakrát slíbené jako by se stalo. Této prolhané vládě – ne že by dřívější byly pravdomluvné – nemůže člověk s hlavou na krku věřit ani Fialův facelift a přehazovačku. Komu dát přednost, nedokážu posoudit. Zřejmě tomu, kdo jim dle jejich PR poradců vynese více politických bodů. Současná vládnoucí pakáž, opakuji pakáž – a omlouvám se veškeré pakáži – prakticky dle většiny činěných kroků koná v rozporu se zájmy českých, moravských a slezských občanů. Na rozdíl od těch polobožských a nedotknutelných ukrajinských.

Analytik Štěpán Kotrba se pustil do kritiky odborů, že protestují jen tak, aby vládu nerozzlobily. A že Středula je kaviárový levičák, který si kandidaturu na prezidenta nechal posvětit od senátorů místo od lidí, aby pak stejně odstoupil ve prospěch Danuše Nerudová. Bohumír Dufek mu zase vadí kvůli drahým hodinkám a tomu, „že se mu ekluje vyklopit deset valníků hnoje před úřad vlády“. Souhlasíte s jeho slovy, že slabé vedení je důvod, proč jsou odbory v Česku málo slyšet?

O tom jsem mluvil výše. Středula je řízená opozice, nikoliv opozice skutečná, respektive v konkrétním případě řízený odborář, nikoliv skutečný. Nejde tedy v zásadě o slabé vedení, ono to vedení je možná silné, ale záměrně nekoná tak, jak by odborářské vedení konat mělo. Pokud vím, nikdy nic pořádného neučinil, nikdy zřejmě pořádně nepracoval, hodnoty za ním nevidím. Takže opět a znovu: you have to be selected to be elected – musíte být vybrán, abyste byl zvolen. A vybrán do některé z podstatných funkcí budete pouze v případě, že jste polodementní jako Biden, zkorumpovaný jako Prymula, vydíratelný prospěchář jako Pavel, nebo v ideálním případě určitá kombinace všech tří zmíněných aspektů.

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý se onehdy trefoval do moderátora nedělní politické debaty Václava Moravce, že je aktivista a že by na jeho místo měla nastoupit třeba Terezie Tománková nebo Alexandra Mynářová. SeznamZprávy se pak ptaly generálního ředitele ČT Jana Součka, co na to říká. Ten nehodlal Xaverova slova komentovat a Moravec evidentně nebyl spokojen. „Je pouze vizitkou generálního ředitele, pokud takové jednání vůči zaměstnancům ČT toleruje,“ uvedl. Není ale naopak vizitkou Václava Moravce, že se za něho generální ředitel nepostaví?

Zcela určitě je to vizitkou obou dvou. Postoj Součka mě poněkud zarazil, neb předpokládám, že ten s výkony aktivisty Moravce a jeho Názorů Václava Moravce souzní a je spokojen. Jinak Luboš Xaver Veselý měl za mě pravdu. Nicméně vzhledem k tomu, do jakých aktivistických a propagandistických pozic média hlavního proudu zaklekla, bych viděl jako nejlepší variantu střídání vícero moderátorů s vícero úhly pohledu. Víte, co by bylo vůbec nejrozumnější? Aby političtí moderátoři přiznali, koho posledně volili. Zaprvé by na základě toho měli diváci větší možnost konfrontace jejich moderování s jejich náhledem na svět. A zadruhé by se v pořadech férově střídali moderátoři volící různé strany – a ne jen voliči pětidemolice, Pirátů, Drahoše, Pavla a milovníci angažovaných neziskovek typu Milionu chvilek, které představují prakticky všichni moderátoři nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT v čele s Moravcem.

Mezi „chlouby“ české vlády, kterými pravidelně šermuje, je, že Česko zbavila závislosti na ruském plynu. Ukazuje se ale, že ruský plyn do Česka vesele proudí dál. Co myslíte, měli jsme někdy vládu, která lhala tak průhledným způsobem?

Neměli. Takovou kohortu pseudokorektních pokrytců, diletantů a rektálních alpinistů s totalitním smýšlením tato země, dle mého, ještě nepoznala. A to měla v tomto ohledu za koronafašismu silného vyzyvatele.

Kolář mladší opět mluvil o dezinformacích a liboval si, jak je dokáže poznat i dítě, zatímco dospělí s jejich definicí váhají. Takže o nich promlouval ve školách. Neschyluje se nám tu nakonec k závodu v propagandě? Že kdo se k dětem dostane dřív a podaří se mu jim znechutit a otrávit protistranu, ten vyhrál?

Komunismus, socialismus, fašismus, liberální demokracie. Různá označení, ale metody dosahování cílů se nápadně podobají. Jen nynější cenzuru, propagandu a indoktrinaci nazývají současní svazáci bojem s dezinformacemi. Pokud jsou politici natolik dutohlaví a nesoudní, pak by napříč spektrem, které je v zásadě, co se vedení týká, stejně jenom jedno, měli mít na základní a střední školy zakázán přístup. Zejména v rámci politických aktivit – což „boj s dezinformacemi“ zcela evidentně je. Jen se zamysleme, jak by psychopati typu Koláře a novinářů hlavního proudu řvali, kdyby po školách chodil v souvislosti s bojem s dezinformacemi třeba Tomio Okamura.

