„Práskačská“ linka. Další hřích kandidáta od Harrisové

Americké prezidentské volby jsou každým dnem blíž. Již je jasné, že proti sobě budou stát opoziční republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump a jeho nominant na viceprezidenta senátor z Ohia J. D. Vance na straně jedné a kandidátka demokratů na prezidentku Kamala Harrisová a její nominant na viceprezidenta guvernér Minnesoty Tim Walz.

Konzervativní publicista Michael Shellenberger nenechal na Walzovi nit suchou.

Walz podle něj udělal chybu, když čekal tři dny, než požádal o nasazení Národní gardy poté, co se protest Black Lives Matter proměnil v zapalování objektů, které zničily stovky podniků v Minneapolisu.

Jedním dechem Shellenberger přidal druhý Walzův údajný hřích. Jako guvernér Minnesoty prosazoval v časech covidové pandemie nošení roušek. Podle Shellenbergera ale zašel ještě dál. „Walz vytvořil práskačskou linku, jejímž prostřednictvím tisíce Minnesoťanů nahlásily své sousedy, spolupracovníky a policisty vládě za věci, jako je nenošení roušek venku během koronaviru,“ prohlásil americký publicista.

„A zatímco práskačská linka za porušení opatření proti COVIDU-19 byla kontroverzní, jeho tým ji mohl formulovat jako nezbytné opatření během bezprecedentní mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví a zdůraznil, že tyto akce jsou součástí širší strategie, jak udržet Minnesoťany v bezpečí,“ pokračoval publicista.

Smugness And Nice Guyism Behind Tim Walz’s BLM Riot, Covid “Snitch Line,” And Gender Mistreatment Scandals Minnesota’s governor either has extreme views or was too weak to stand up to activists opposed to the National Guard, in favor of citizen spying, and demanding the… pic.twitter.com/Scp4WLIk6X

A třetí hřích podle Shellenbergera souvisí se změnou pohlaví u mladých Američanů.

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16926 lidí

Shellenberger se domnívá, že tyto tři případy odhalují, jak nebezpečný může Walz být.

„Většina Američanů chce, aby byla povolána Národní garda, aby se zabránilo takovému násilí při rabování, jaké jsme viděli v Minneapolisu. Zatímco demokraté obecně podporovali přísná opatření proti COVIDU, mnoho nezávislých, nerozhodných voličů je považovalo za invazivní a přehnaná. A výrazně více voličů je proti tomu, aby lékaři a zdravotníci mohli podávat léky a provádět operace nezletilým,“ pokračoval americký publicista.

Shellenberger se domnívá, že se Walz těmito svými kroky zařazuje po bok liberálů, jako je současný britský premiér Keir Starmer, kteří sice hlásají svobodu,ale ve skutečnosti směřují k autoritářským režimům. Shellenberger o tom nepochybuje.

„Tradičně to byli liberálové, kteří bojovali proti omezování svobody projevu, ale stále častěji jsou to i liberální politici, kteří požadují autoritářské restrikce,“ konstatoval.

Znovu připomínal Walzovu covidovou práskačskou linku.

A podobných případů je prý víc.

Tim Walz says he cares about public safety and freedom, but he doesn't. In 2020, he waited 3 days to deploy the National Guard to stop rioting. In 2022, he demanded censorship. Similar story for Newsom, Starmer, and Trudeau. They unleash anarchy and then demand tyranny. pic.twitter.com/VvHFZABKHC