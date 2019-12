„Praštěný Johnson“ je jen maska. Ve skutečnosti je úplně jiná liga, dokazuje analytik Robejšek

Robejšek ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz mluví o brexitu jako klíčovém tématu britských voleb. A právě Johnsonův důraz na vystoupení z EU vynesl konzervativcům drtivé vítězství. „Johnson se soustředil na téma: dokončit brexit. To bylo nejenom takticky správné, protože to zajímalo většinu voličů, ale i dlouhodobě rozhodující otázka,“ píše Robejšek, že otázka brexitu ovlivňuje i všechna další témata jako zdravotnictví, infrastrukturu nebo sociální otázky.

Lidé už zkrátka chtěli vědět, jak to definitivně dopadne, a proto je podle něj nepochopitelné, že opoziční strany s tématem brexitu neoperovaly. „Labouristé se pokusili zamlžit svou neochotu respektovat výsledky referenda z roku 2016. Tématu vystoupení z EU se ve volebním boji vyhýbali, jak jen mohli. Mluvili o zdravotnictví, sociálních otázkách, budování infrastruktury a zestátňování,“ podivuje se Robejšek a spatřuje v tom hlavní příčinu jejich nejhoršího výsledku za desítky let.

Samotného Borise Johnsona hodnotí Robejšek jako muže na správném místě. „On šel tvrdě za svým cílem. Prohraná hlasování použil ke sjednocení své strany, vyjednal s EU novou smlouvu a prosadil volby. Porážky v parlamentu použil k tomu, že mayovsky rozmazanou konzervativní stranu změnil ve stranu brexitu. Vyloučil dvacet svých hlavních odpůrců a jen deset vzal zpět za podepsaný slib vazalství,“ obdivně píše Robejšek a dodává, že si Johnson od EU vynutil zřetelně lepší podmínky výstupní smlouvy než Brusel dal Mayové.

„Ať ho máte rádi, nebo ne, tak Boris Johnson je úplně jiná liga než Mayová a její předchůdci. Stylizuje se sice do role trochu praštěného Angličana, ale je to všemi mastmi mazaný profesionál,“ velebí dále staronového ministerského předsedu Velké Británie. Johnson navíc podle Robejška jednal v souladu s vůlí národa, a proto se mu dají odpustit „různé přešlapy a nečistá hra“. To poražení labouristé podle něj jednali taktéž nečistě, ale navíc nerespektovali rozhodnutí referenda z roku 2016. „Jeho protivníci podváděli hned dvakrát,“ dodává Robejšek.

Za úspěchem Johnsona stojí podle komentátora i samotná Evropská unie. Merkelová a Juncker vůbec nepochopili, že jde opravdu o vystoupení, a nedali anglickým voličům jinou možnost než koukat, jak spolek co nejrychleji opustit. Vůdci EU nereagovali na Cameronovy reformní návrhy, ponižovali Theresu Mayovou a ustoupili, až když Johnson zatlačil,“ má jasno Robejšek.

„Britům neuniklo ani to, že se EU nedemokratizuje, pokračuje v bezvýchodné záchraně eura a nedělá nic proti migrantům. Tyto chyby byly v posledním roce doplněné postupující ekologickou pomateností. EU prostě ustrnula v diktátorském normování všeho a záplatování děr všude až do doby, kdy celkově chybně nastavený systém zničí sám sebe,“ tvrdě kritizuje současnou Evropskou unii komentátor.

Brexit je podle něj vítězstvím obyčejných lidí, kteří neposlouchali eurofilní experty. „Na brexitu je vidět, že mnohá média již dávno přestala rozlišovat mezi zprávou a komentářem a místo toho chtějí určovat, kdo a jak má vládnout, co smějí občané vědět a co si musejí myslet. O vítězství Borise Johnsona rozhodli obyčejní lidé a dokázali pravdivost mnohdy popírané samozřejmosti: neexistuje žádná absolutní pravda o sociálních, hospodářských a politických otázkách. Existují jenom zájmy každého jednotlivce a ty se projevují v tom, jak dění okolo sebe posuzuje,“ píše Robejšek s tím, že tito experti chtěli setrvat v EU, protože se jim to hodilo, a ne protože by to bylo „správné“.

Každý člověk má podle Robejška stejně hodnotný hlas. „Protože i ten nejprostší z nás je nejlepší expert na svůj život. Nejlépe ho zná a nejpečlivěji zvažuje rozhodnutí, která se ho týkají, protože on sám nese jejich důsledky. Drtivá většina Britů se v druhém referendu rozhodla, že odejít je pro jejich životy lepší než zůstat. V Anglii zvítězila demokracie nad expertokracií,“ uzavírá svůj komentář Petr Robejšek.

