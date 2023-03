„Pravda je to, na čem se shodneme.“ Mluvčí „elfů“ se rozpovídal

reklama

Publicista a politický aktivista Bohumil Kartous, mluvčí internetové skupiny operující pod názvem Čeští elfové, poskytl rozhovor serveru Rádio Universum. V pořadu Kupředu do minulosti představil činnost své organizace, jejíž příslušníci se skrývají pod anonymními identitami. Kartous a jeho tajní spolupracovníci říkají, že bojují proti tzv. trollům. „Čeští elfové, jako občanská iniciativa, převzali tuto činnost nebo se inspirovali v pobaltských zemích, které zažívaly už v polovině minulé dekády poměrně silný nárůst snahy ovlivnit společenskou diskusi zevně – to znamená ze strany Ruské federace. A tyto pobaltské občanské skupiny si adoptovaly název Elfové vcelku z jednoduchého důvodu, protože se cítili být někým, kdo stojí proti takzvaným trollům. Trollové jsou lidé nebo entity, ať už skutečné, nebo smyšlené, které se snaží právě o nabourávání společenské diskuse s nějakým konkrétním zájmem. A my jsme adoptovali jak tuto myšlenku, tak název,“ uvedl Kartous, který v minulosti mimo jiné řečnil na demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii.

Bohumil Kartous dříve rovněž působil jako ředitel Pražského inovačního institutu. Ve vedení této městské organizace však musel loni v září skončit kvůli netransparentnímu hospodaření, které odhalily dva audity. Nyní Pražský inovační institut vyšetřuje protimafiánská policie, Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), a Evropský veřejný žalobce (EPPO) právě kvůli zakázkám z éry, kdy v čele organizace stál „český elf“ Kartous.

Kartous považuje za zásadní problém dnešní společnosti tzv. dezinformace. Ty definuje jako: „Záměrně šířený manipulativní informační konstrukt, který je na svém počátku něčím, co má nějaký záměr od někoho, kdo z toho chce něco vytěžit.“ Jak ale poznáme dezinformaci od informace? „Pane Kartousi, co je podle vás pravda?“ ptá se reportérka Martina Kociánová. Bohumil Kartous odpovídá, že klíčovým ukazatelem je společenský konsenzus, který říká, že za určitých okolností může být pravdou i tvrzení, že je Země placatá. „V určitých historických obdobích jsme mohli tvrdit, že Země je placatá, a podle tehdejšího sociálního konsenzu to byla pravda, protože tehdy se na tom společnost takhle shodla. Těchto skutečností je celá řada,“ vysvětluje mluvčí Českých elfů.

Kdo tedy rozhodne o tom, co je pravda? Je to prý poměrně jednoduché. „Pravda je to, na čem se shodneme, protože my potřebujeme konsenzus,“ je si jistý Kartous.

Mluvčí Českých elfů však následně přiznává, že dokonce i on sám se může někdy výjimečně mýlit. „Já jsem dvakrát nebo třikrát, teď přesně nevím, sdílel nějakou nepravdivou informaci a teď jsem vlastně byl překvapen z toho, že se ukázalo, že je nepravdivá, což překvapí úplně každého, a není to úplně příjemné překvapení pro nikoho z nás. A přemýšlel jsem, co s tím, jak s tím naložit. A bylo to na sociální síti, takže jsem po krátké úvaze udělal to, že jsem tam napsal, že tato informace není pravdivá, zmýlil jsem se, a bylo to dáno tím a tím, prostě nevěnoval jsem tomu příliš velkou pozornost nebo jsem tomu uvěřil a nechávám to tady a sděluji, že tohle je něco, co není evidentně pravda. Takže jsem s tím naložil tak, aby bylo zřejmé, protože to považuji za vysoce edukativní, že se skutečně všichni můžeme mýlit a že je dobré to přiznat, abychom se osvobodili od představy, že když se zmýlíme, tak je to pro nás nějaká potupa nebo něco, co nás nějakým způsobem může poškozovat. Tedy abychom se téhle předsudečné představy zbavili a snažili se dát najevo, že ano, každý z nás se pravděpodobně někdy zmýlí,“ zamýšlí se Bohumil Kartous.

