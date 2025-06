„Právě teď. Fiala se vyhnul odpovědi.“ Zachyceno při tiskovce

Petr Fiala na tiskové konferenci v Brně vysvětloval, kdy se dozvěděl o tom, že Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka obdrží miliardu korun v bitcoinech. „Mě pan ministr Blažek před několika týdny neoficiálně informoval mezi řečí, že pro Ministerstvo spravedlnosti získal dar ve výši miliardy korun a že je to dar z bitcoinů. Žádné detaily jsem neslyšel, pan ministr mi to vykládal jako nějakou historku, že to jsou bitcoiny, jejichž hodnota nějak vyrostla, a to bylo vše,“ uvedl Fiala.

„Já jsem se zeptal, že když někdo dává dar miliardu korun, jestli je všechno v pořádku, všechno ověřeno, a on mě ujistil, že ano. A kdo jiný než Ministerstvo spravedlnosti by měl být schopný ověřit, že ty věci jsou v pořádku. Mně se zdá, že když Ministerstvo spravedlnosti dostává dar, tak prověřuje, že je všechno zákonné a může dar přijmout,“ řekl premiér, že věří v zákonnost celé transakce.

Ministr financí Zbyněk Stanjura následně vysvětlil, že jeho resort neměl s tímto co dočinění, ačkoliv šlo o peníze do státního rozpočtu. „Každé ministerstvo má své gesce a toto bylo čistě v rukou resortu spravedlnosti. Ministerstvo financí nemá žádné mechanismy, které by nějaké dary schvalovaly nebo zakazovaly. Toto bylo čistě z pohnutek Ministerstva spravedlnosti,“ prohlásil Stanjura.

Ten prý o bitcoinech věděl už od dubna, kdy Blažkovi takový transfer rozmlouval jako politicky nevhodný. „Já jsem dostal na konci ledna dopis od pana Blažka s žádostí o schůzku. Neznal jsem v té době žádné detaily a někdy na přelomu března a dubna při neformálním rozhovoru od pana ministra jsem se dozvěděl, že darovací smlouva byla podepsána, a já jsem upozornil na velká politická reputační rizika a nedoporučil jsem mu, aby podle té smlouvy postupovali. To byl můj pohled politický a od té doby pan ministr nic nezměnil,“ řekl Stanjura, že Blažkovi přijetí bitcoinů nedoporučoval.

Fiala poté pochválil Blažka za vyvození politické odpovědnosti, což prý současná opozice nedělá. „Ty nejasnosti v celé věci se objevily ve čtvrtek a pan ministr na to reagoval po dohodě se mnou tak, že podal demisi, což je podle mě příkladné převzetí politické odpovědnosti. Pan ministr není z ničeho obviněn, nechodí k soudu jako jiní politici, kteří žádnou odpovědnost nevyvozují. Je to příspěvek k politické kultuře této země, kdy po objevení se pochybností převzal ministr politickou zodpovědnost, a tak je to správně,“ prohlásil premiér.

Zda bude Blažek kandidovat v parlamentních volbách, podle Fialy zatím nebylo rozhodnuto. „Jaké budou další kroky, to rozhodne jihomoravská ODS, která ho na kandidátku koalice SPOLU zvolila. Debaty v tomto týdnu proběhnou a pak budeme veřejnost informovat,“ dodal.

Podle Stanjury není aktuální bitcoinová kauza důvodem pro vyslovení nedůvěry vládě. „Bude to určitě zneužito opozicí v předvolební kampani, je to přepjaté a neodpovídá to významu tohoto případu. V posledních týdnech jdou dobrá čísla z ekonomiky, naše preference stoupají, tak je logické, že opozice kolem toho bude dělat politické divadlo, ale pád vlády určitě nehrozí,“ věří Stanjura.

Ještě v pondělí večer se ale sejde předsednictvo hnutí STAN, kde bude projednávat i variantu odchodu z vlády. Například poslankyně za STAN Barbora Urbanová uvedla, že při hlasování bude záležet na tom, jak ODS celou věc vysvětlí. „Zatím to ODS dostatečně nevysvětlila, ke zmíněnému hlasování o nedůvěře se budu stavět podle toho, zda to do té doby věrohodně vysvětlí,“ uvedla podle iDnes.cz.

Další poslanci STAN pod podmínkou anonymity dokonce prohlásili, že by Starostové v této vládě už zůstávat neměli. „Nejsem v orgánech, které o tom budou rozhodovat, ale já osobně už bych v té vládě nezůstával, je to nehájitelné. Uvidíme večer, co se dohodne,“ řekl jeden z poslanců STAN s tím, že variantou by mohla být i podpora menšinové vlády.

Senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta z pondělní tiskové konference ještě vypíchl fakt, že premiér Fiala s určitostí neřekl, zda se na bitcoinové transakci Blažek nemohl obohatit. „PRÁVĚ TEĎ Premiér Fiala se VYHNUL přímé odpovědi, jestli může garantovat, že z bitcoinové kauzy nemá Blažek ani korunu. Demisi a ODS rozpustit!“ požaduje Šlachta.

Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) zase komentoval Fialova slova o tom, že kvalita života v Česku je na velmi vysoké úrovni. „Ano. Zejména kvalita života těch Čechů, kteří jedou v kryptoměnách z černých tržišť. Úplný Ostrov pokladů. Jestli má exministr Blažek papouška, určitě křičí: ´Samé bitcoiny! Samé bitcoiny!“ reagoval Dostál ironicky.

S reakcí přispěchal i Andrej Babiš, který samozřejmě volá po demisi vlády. „Stanjura přiznal, že věděl o miliardě od drogového dealera. Mlčel, nekonal, celé to kryl a je vyloučeno, že by o tom neinformoval premiéra Fialu. Ten mlčí doteď, přestože to ve čtvrtek ještě celé obhajoval. Tato zkorumpovaná vláda musí okamžitě skončit,“ má jasno Babiš.

