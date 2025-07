Volodymyr Zelenskyj již značně přesluhuje svůj mandát prezidenta Ukrajiny, který dostal po vítězství ve volbách v roce 2019. Podle analytika Simplicia se chystá jeho konec v této roli. Jako známku toho, že se na Západě chystá výměna Zelenského, pak bere řadu článků s titulky, které jsou pro Zelenského nepříjemné a které vyšly v rychlém sledu. Stejného názoru je také norský politolog Glenn Diesen, který si těchto titulků všiml také a míní, že si těmito články na Západě připravují půdu pro výměnu Zelenského.

Zmíněné titulky jsou „Volodymyr Zelenskyj obviněn z toho, že sklouzává k autoritářství“ ve Financial Times, „Ukrajinci ztratili víru v Zelenského“ v The Spectator a „Ukrajinští speciálové poslali nezkušeného dvacetiletého Brita na ‚sebevražednou misi‘ do země nikoho a pak ho tam nechali hnít, když ho Rusové zastřelili“. Kromě toho, konec Zelenského předpovídá také novinář Seymour Hersh.

Washington seems to have reached the conclusion that Zelensky must go to end the war pic.twitter.com/eKD8iJaZaz — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 19, 2025

Washington decided to replace Zelensky, and the media now prepares the public for another regime change. Ukrainians lost faith in Zelensky a long time ago pic.twitter.com/NwlckUP7mp — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 19, 2025

The portrayal of Zelensky as another Churchill is over and there is critical media coverage that would previously been denounced as "Russian propaganda".

- A pending disaster is evident and the public is being prepared for a narrative change pic.twitter.com/3C1jfOHTRn — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 21, 2025

Ten tvrdí, že současného prezidenta nahradí bývalý velitel ukrajinských sil, generál Valerij Zalužnyj, který je momentálně velvyslancem ve Velké Británii. Analytik Simplicius Hershe kritizuje, protože ve svém článku tvrdí, že Rusové mají ztráty okolo dvou milionů lidí, což je víc než tvrdí samotní Ukrajinci a mnohonásobně více, než je potvrzeno. Ale souhlasí, že odstranění Zelenského by bylo v souladu s Trumpovým přesvědčením, že současný prezident je překážkou na cestě k míru.

„Nejpravděpodobnější metodou by bylo, že by vzhledem k někdejší oblibě Zalužného sloužil pouze jako PR vzpruha, která by pozvedla morálku a náladu obyvatelstva. Tím by si evropský deep state zajistil ještě asi půl roku, než se názor veřejnosti pomalu otočí i proti němu. Připomeňme, že hlavním přáním evropského deep state je, aby Ukrajina zahájila plnou mobilizaci kohorty 18–25 let – ale Zalužnyj se v minulosti vyjádřil proti tomu a místo toho usiluje o modernější zbraně ze Západu, než by obětoval poslední část obyvatelstva,“ odhaduje analytik a dodává, že kvůli tomu nevidí, jak si Západ výběrem Zalužného pomůže. Stejného názoru jsou někteří ruští analytici, kteří si proto myslí, že jsou ve hře i jiní kandidáti.

Řeší také padesátidenní ultimátum, které dal Trump Putinovi, aby do této doby uzavřel s Ukrajinou mír. Je podle něho možné, že pravdu má další analytik, Scott Ritter, totiž že ultimátum má dát Rusům čas si vydobýt pozice, zatímco se Trump zbaví Zelenského. Podle Simplicia se Trump snaží o jediné, aby vypadal silný a úspěšný. Částečně proto, že to vyžaduje jeho ego, ale také proto, že vidí, že pro konec války nemůže nic udělat. Takže chce, aby ať se stane cokoliv, tak se to dalo vyložit jako jeho úspěch.

„Padesátidenní ultimátum poskytuje Trumpovi čas, aby mohl vypadat drsně a vyhrožovat tvrdými sankcemi, aniž by je musel skutečně dodržet, v naději, že se do té doby něco změní a on nebude muset plnit nesplnitelné sliby. Stručně řečeno, jako vždy se jedná o nevyzpytatelnou zahraniční politiku bez kormidla,“ zhodnotil Trumpovu politiku.

Podle něho je nahrazení Zelenského jen další hod kostkou, v naději, že ten, kdo ho nahradí, bude více přístupný ke změnám. „Přístupný k čemu, ptáte se? K přijetí ‚reality‘, o níž i Trump ví, že je nutná, a kterou Zelenskyj rovnou odmítl: zmrazení konfliktu na současné linii, oficiální vzdání se Krymu a dalších území a další podobné ústupky,“ vysvětlil.

Ovšem s poznámkou, že Rusko teď bude požadovat mnohem víc. Jenže to Trump nevnímá, nevidí a neslyší. „Věří, že soubor základních ústupků ze strany Ukrajiny – které Zelenskyj není schopen přijmout – bude stačit k uklidnění Putina. Vzhledem k tomu, že Trump ve skutečnosti nerozumí jádru geneze tohoto konfliktu, není fyzicky schopen pochopit, proč Rusko požaduje mnohem větší bezpečnostní záruky, kterých chce dosáhnout vítězstvím,“ shrnul analytik.

Dodejme, že v pondělí bylo oznámeno další kolo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu. A to z ukrajinské strany. K jednáním má dojít ve středu. Zelenskyj ve své každodenní promluvě oznámil, že o jednáních mluvil s předsedou Ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem.

