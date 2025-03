„Před volbami to na ně vytáhnou.“ I přes Pavla. Stačilo! ustavilo vedení. Vidlák se vysmál novinářům

Hnutí STAČILO!, které ještě jako koalice uspělo v loňských evropských a krajských volbách, se stává standardní politickou formací a představilo orgány, které jej budou reprezentovat. Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 77% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 20% Dovolit zůstat každému, kdo chce 3% hlasovalo: 5125 lidí

Předsedou je zakladatel hnutí Daniel Sterzik, prvním místopředsedou Ondřej Dostál. Řadové místopředsednické funkce obsadili Petr Karola a tři ženy, které tak ve vedení mají padesátiprocentní zastoupení. Jsou to členka přípravného výboru Pavlína Procházková a dále Dana Kulichová a Dagmar Koníčková.

Jsou to podle Sterzika „ti, kteří to táhnou už od začátku“. Hnutí STAČILO! je zaregistrovaným politickým hnutím, které vykonává standardní politickou činnost, má členskou základnu a ta nyní zvolila orgány.

„Nikdo z našeho vedení nebyl nikdy členem žádné komunistické strany,“ říká pro ParlamentníListy.cz předseda Daniel Sterzik.

Prvním místopředsedou hnutí je europoslanec Ondřej Dostál. Sterzik v minulosti pracoval pro jeho kancelář, toto propojení už ale bylo ukončeno. „Já se zcela věnují kampani, Ondra Dostál působí v Evropském parlamentu. Zde v Česku nebude kandidovat,“ vysvětluje.

Spolupráce s politickými stranami, kterou hnutí představilo v lednu na tiskové konferenci, nadále pokračuje ve stejném formátu. Hnutí tehdy podpořila KSČM, Česká strana národně socialistická a Sdružení nezávislých SN-SD.

Hnutí s partnery momentálně diskutují volební program a připravují kandidátky pro podzimní sněmovní volby. „Stále platí, že lídrem bude Kateřina Konečná,“ ujišťuje Sterzik. Další podrobnosti, programové i personální, chce hnutí zveřejnit až najednou, po uzavření všech jednání. Na nich se kromě jmenovaných tří stran podílejí i nezávislé osobnosti, které by měly STAČILO! podpořit.

Hnutí nadále vede jednání i s dalšími politickými stranami, které jsou mu blízké a mohly by ho podpořit. „Nechceme to prát na veřejnosti. Pokud někdo z těchto jednání něco zveřejnil, nikdy jsme to nebyli my,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Daniel Sterzik.

Psali jsme: Na tiskovce STAČILO! řekla Konečná, co viděla v supermarketech

Volební kandidátku ale bude podávat hnutí STAČILO!, které také bude financovat předvolební kampaň.

Hnutí se profiluje jako opoziční platforma, která chce být „relevantní protiváha k asociální politice vládní garnitury“. Sázet chce na rozum, odpovědnost a spravedlnost. Tradiční levicová politika je podle nich slučitelná s vlastenectvím, národní identitou a hrdostí na historické tradice naší země.

„Za posledních 35 let jsme se stali kolonií bez možnosti suverénního rozhodování. Bez nového začátku jsou naše průmyslová výroba, zemědělství a životní úroveň většiny našich občanů v ohrožení,“ vysvětluje ve svých programových dokumentech.

Časopis Respekt psal o STAČILO! jako o „výtahu pro Konečnou a spol.“, což ale předseda Sterzik nebere příliš vážně.

Jiná alternativa...

Politolog Lukáš Jelínek se rovněž domnívá, že hnutí STAČILO!, pokud uspěje, bude znamenat v podstatě zánik komunistů jako relevantní politické síly.

„Ti, co by je nikdy nevolili, je samozřejmě budou prohlašovat za komunisty. Ti, co o volbě uvažují, je oceňují jako hnutí radikální, antisystémové, třeba v ekonomice mnohem více než SPD,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz politolog. Anketa Poškodí inzerenti svou značku umístěním reklamy na PL? Ano 4% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 822 lidí

Je podle něj taky otázkou, co dnes vnímáme jako „komunismus“. Vize, které tuto stranu formovaly, třeba internacionalistické spojování dělníků napříč světem, už jsou dnes mimo i mezi jejich voliči. „Viděli jsme to za migrační krize, když postoj KSČM a jejích voličů rozhodně nebyl v duchu nějaké mezinárodní solidarity,“ podotýká Jelínek. Hnutí STAČILO! se naopak hlásí k vlastenectví a hodnotovému konzervatismu.

„Pravice, pokud by to myslela dobře, tak by byla ráda, že jsme se tímhle těch komunistů konečně zbavili,“ poznamenává k tomu politolog Lukáš Valeš. STAČILO! podle něj přinese do Sněmovny potřebný levicový pohled, autentičtější než Babišovo ANO. Sám pojmenoval Sterzikův program jako „jiná alternativa“.

Jelínek se domnívá, že je to pořád alternativa, která může mnohé odradit. „Pokud tam třeba pan Jandejsek začne vykládat své úvahy, jak se mocní snaží záměrně snižovat světovou populaci, tak to třeba pro Andreje Babiše coby potenciálního premiéra bude problém,“ připomíná.

Oba politologové se shodli, že hnutí ANO se bude snažit nechat STAČILO! mimo svou vládu, v podobné pozici, jako měla KSČM za první Babišovy vlády.

Valeš poznamenává, že obě hnutí mají například o zahraniční politice velmi rozdílné představy, Jelínek si myslí, že „Babiš se bude snažit držet od antisystémových proudů co nejdále“. A dodává, že Babiš měl usilovat o to, aby se k projektu přidala SOCDEM, což by hnutí učinilo v mainstreamu akceptovatelnější.

Docent Valeš ale varuje, že pozice, jakou měla KSČM po volbách 2017, stranu v podstatě zničila. „Spokojeno bylo jen pár vyvolených, co si sáhlo na prebendy,“ připomíná. Úloha hnutí STAČILO! je přitom podle něj v historii důležitá, představuje šanci, jak vrátit do Parlamentu skutečnou levicovou politiku bez devastujících komunistických nálepek.

„Před volbami to na ně samozřejmě vytahovat budou. Ale tato emocionální debata už navždy bude výrazně oslabena tím, že máme bývalého předsedu základní organizace KSČ na Hradě,“ myslí si Lukáš Valeš.