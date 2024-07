„Přeje smrt Trumpovi a mně a německá vláda ho platí?“ Skandál. Musk udeřil přede všemi na Scholze

Německý komik Sebastian Hotz alias „El Hotzo“ má na svém účtu sociální sítě X téměř 700 tisíc sledujících, na Instagramu dokonce přes 1,4 milionu sledujících. Na sítích je znám svými satirickými komentáři. Nevybíravý komentář, který však napsal po pokusu o atentát na Donalda Trumpa, mu přinesl vlnu kritiky. Přitom to nebylo poprvé, co „El Hotzo“ někomu přál smrt.

Příspěvek o jedoucím autobusu, který „bohužel těsně minul“ Donalda Trumpa, je již smazaný, na internetu však kolují screenshoty. Dalším příspěvkem komik napsal: „Myslím, že je fantastické, když fašisté umírají.“

Screenshot zveřejnil i právník a politik FDP Wolfgang Kubicki, který sám napsal, že předpokládá, že se tím bude zabývat státní zastupitelství. „Samotné veřejné schvalování závažných trestných činů je trestné podle § 140 německého trestního zákoníku,“ uvedl právník Kubicki.

V reakci na tyto příspěvky komika Sebastana Hotze s ním ukončila spolupráci německá veřejnoprávní stanice Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), kde Hotz od léta 2022 na rádiu Fritz pro mladé moderoval pořad „Theoretisch cool“.

„Jeho výroky se neslučují s hodnotami, které RBB zastává. Proto s okamžitou platností až do odvolání ukončujeme spolupráci a autora jsme o tom informovali,“ uvedla na adresu Hotze programová ředitelka RBB Katrin Güntherová na adresu Hotze, cituje server Taz.de.

Německá politická aktivistka Naomi Seibtová, která vešla ve známost především coby odpůrkyně klimatické aktivistky Grety Thunbergové, ovšem upozornila na to, že to není poprvé, co komik někomu přál smrt, a ukázal tak své pravé barvy. Po dlouholetém sledování jeho příspěvků se Seibtová nebojí jeho názory označit za „marxistické“. „El Hotzo inspiruje mnoho mladých z Německa, aby ho následovali. Myslí si, že je vtipné nejen přát smrt Donaldu Trumpovi, americkému snu, ale i celé společnosti. Tyto názory jsou toxické a hluboce nelidské,“ shrnula Hotzovo působení na internetu Seibtová.

