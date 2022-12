„Přeju vám průjem! Lháři!“ Ceny řízku a salátu rozjely peklo

Všechno nasvědčuje tomu, že většina domácností se bude muset letos alespoň z části o Vánocích uskromnit. Platit to bude i o slavnostní vánoční tabuli. Kapr za 300, majonéza za stovku, kuřecí a vepřové kolem 200 korun za kilogram. To jsou aktuální ceny potravin. Server Toprecepty.cz zmapoval ceny těch, bez kterých se na Vánoce prostě neobejdete. A lidé se naštvali: „Přeju vám průjem! Nesvádějte to na válku! Svobodná matka na to mít nebude!“

reklama

„Drahé Vánoce: Kilo kapra za 140 Kč, máslo i za 90 Kč a cukroví za 1 200 Kč. Co ještě oproti loňskému roku zdražilo a kde ušetříme,“ to je celý název zmíněného článku na Toprecepty.cz.

Ten začíná konstatováním obecně známých údajů o tom, že ceny potravin podražily a náklady na letošní vánoční menu budou o dost vyšší, než ty loňské.

Pak už ale přichází na řadu konkrétní suroviny a výrobky včetně vánočního cukroví.

„Právě ingredience na cukroví za poslední rok podražily poměrně výrazně, což je znát hlavně v tom, kolik stojí cukroví z obchodu nebo pečené na zakázku,“ konstatuje autorka článku.

„Zatímco loni stál kilogram cukroví od 400 do 600 Kč, letos za něj zaplatíte 700–1 200 Kč. Nejdráž přitom vyjde cukroví z cukráren. Na vině jsou nejen vyšší ceny potravin, jako je mouka, cukr či máslo, ale vyšší výdaje za energie.“

Co se týká zmíněných surovin nutných k pečení domácího cukroví, lze říci, že všechny zdražily, některé i o 100 procent.

Jako třeba cukr, ten se loni prodával za 15 korun za kilo a jeho letošní cena je dvojnásobná. To samé se dá říct o další nepostradatelné surovině a to je máslo. To podle zmíněného článku loni stálo cca 40 korun a letos se nakupuje za zhruba 70. Mouka je na tom prakticky totožně. Její cena se dlouhá léta pohybovala mezi 10–15 Kč, letos koupíte nejlevnější za 22 Kč. Poslední surovinou, o které je třeba se zmínit, jsou vejce. Jejich cena vzrostla o víc než polovinu. Zatímco loni jste za 10 vajíček velikosti M zaplatili 29 Kč, nyní to bude 43 Kč.

Pokud se rozhodneme uskromnit se na počtu druhů a množství cukroví, což by prospělo i našemu zdraví, velmi pravděpodobně ale nedáme dopustit na tradiční štědrovečerní jídlo a to je kapr (řízek) s bramborovým salátem.

Cena za kilogram vánočního kapra se bude letos pohybovat okolo 130 korun, což znamená, že za průměrného 2,5kilového šupináče dáme přes 320 Kč.

Neušetří ani ti, co dávají přednost řízkům.

Vepřové totiž podle Toprecepty.cz zdražilo o 80 procent a za kilo krkovice zaplatíte letos i 200 korun. Zdražily i kuřecí řízky. Kilogram kuřecího pořídíte za cenu nad 200 Kč za kilo, ale můžete mít štěstí na nějakou akci, tam lze nakoupit levněji.

Zdražil i olej, který letos pořídíte i za cca 70 Kč oproti zhruba 40 korunám loni.

Dobrá zpráva ale čeká milovníky klasického bramborového salátu. Brambory i kořenová zelenina jsou na přibližně stejné úrovni jako loni. Co ale citelně podražilo, je majonéza. Ti, co jsou zvyklí si ji do salátu přidávat, se musí připravit na to, že menší skleničku (400 g) pořídí zhruba za stovku.

Co si o současných cenách myslí obyčejní lidé, vyplynulo z diskuse, která se strhla pod facebookovou verzí uvedeného článku.

„Nejhorší je, že není absolutní důvod, aby to bylo tak drahé, nikdo to nekontroluje a svádí se to na válku, šmejdi,“ popsala svoje pocity jedna z diskutérek.

„Předražené ať si strčí do zádele! Nedávno jsme byli ve Španělsku a tam je zdražení minimální. To jen tady z nás dělají blbce. Polsko, Německo atd. jsou úplně někde jinde,“ upozornila na odlišnou situaci u našich sousedů, ale i ve Španělsku druhá.

„Ano, je to strašná drahota, ale naštěstí jsou Vánoce jen jednou do roka, takže se s tím prostě musí počítat a musíme si říkat, ještě je stále relativně dobře, miliony lidí jsou na tom daleko hůře než my,“ vidí situaci z jiného úhlu další diskutující.

„Tak musí si nahrabat, ne? Oni chtějí udělat z nás ty žebráky, naši lidi je nezajímají, zajímá je, kde teče hodně peněz, hrůza, na Štědrý večer dostanou takový průjem, až do pusy vezmou sousto, za to, že ta svobodná matka tu večeři nebude mít, ať je to prožene pořádně,“ přispěchala s vánočním přáním žaludečních komplikací pro ty, které ze situace viní jiná diskutující.

Z uvedeného plyne, že tradiční česká vánoční jídla a pochutiny, na které jsme byli zvyklí, se pozvolna stávají luxusní záležitostí pro lépe situované rodiny, v tom horším případě i důvodům k půjčkám, které mohou mít do budoucna neblahé důsledky.

Nasvědčují tomu i příspěvky dalších diskutujících.

„Tak tohle už je moc fakt, že jo, to už ty lidi nebudou chodit ani do krámu, tohle – ty ceny, to je už fakt nenormální, kde ty lidi na to mají brát ty peníze,“ ptá se jedna z nich.

„Inflace je proto, aby z lidí vytáhli peníze, bohatý zbohatnou a chudý budou ještě chudší. Je to úmysl všech politiků. Jenom nás oblbujou. A ještě možná bude měna,“ přidala svůj názor na politiky a finanční situaci u nás jiná diskutující.

S odlišným viděním situace se ale prezentoval diskutér, který poukázal na možnost nákupu levného vánočního cukroví v některém z obchodních řetězců.

„Já si koupil včera vánoční cukroví v Kauflandu. V krabici asi 5 druhů včetně rohlíčků a slepovanýho marmeládou. Je toho skoro půl kila za 110 Kč. Mně to bohatě stačí.“

„Vše se zdražuje, za chvíli nebude ani na jídlo. Kam až chtějí zajít? Nemáme tady platy jako v Německu,“ vyjádřila obavy z budoucnosti další diskutérka a poukázala i na rozdílné příjmy tuzemských pracujících oproti těm v sousedním Německu.

Nezbývá než doufat, že se příští rok ceny alespoň těch základních potravin opět umoudří, inflace začne klesat a dopady současné ekonomické krize na rodiny se budou snižovat.

Psali jsme: Ostrava: Vánoce letos okoření trocha pornofolku Konec kaprů, konec králíkáren. Plán z EU na stole. Jde o hodně „Kapra nám nacpali komunisti!“ To jsou věci: ČT jede. I Dominik Hašek „Kilo kapra v Praze za 590 korun! Chápete to?“ Zoufalá čtenářka nám poslala účtenku i fotku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.