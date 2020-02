„Premiér Bureš.“ Bitka v ČT. Žáček z ODS a Filip z KSČM na sebe hulákali jako malí kluci. Padala silná slova

reklama

Lustrační zákon měl zamezit přístupu do vysokých funkcí například bývalým agentům StB, členům Lidových milicí a některým funkcionářům KSČ.

Šéf KSČM označuje tento zákon za diskriminační. „Už v roce 1992 tento zákon odsoudila Mezinárodní organizace práce. Tehdejší federální vláda odpověděla, že bude platit jen pět let a nebude prodloužen, ale opak byl pravdou. Diskriminuje skupinu lidí pro jejich zaměstnání,“ uvedl Filip zásadní argument KSČM pro zrušení lustračního zákona.

Zdůraznil, že věk těch, kterých se zákon týkal, je takový, že většinu funkcí, do kterých nemohli, dnes už zastávat stejně nemůžou.

V průběhu Filipovy řeči už poslanec, historik Žáček nevěřícně kroutil hlavou. „Tohle je absolutní nesmysl!“ vypálil hned, jakmile dostal slovo. Důrazně odmítá, že by ilustrační zákon odporoval právnímu řádu České republiky a že je diskriminační.

„Pan předseda KSČM zapomíná, že Ústavní soud v listopadu 1992 potvrdil, že to je ústavně konformní řešení toho, abychom zabránili přílivu představitelů komunistického režimu do vysokých funkcí,“ kontroval Žáček. „To není jen o zaměstnáních, ale o jmenovaných funkcích. Je to absurdní,“ zdůraznil.

Ještě za absurdnější pak považuje, že se lustrační zákon týká přímo i Filipa. „Ono se to týká jeho, a on to obhajuje? A teď se ani nebavme o premiéru Burešovi, respektive Babišovi," chytal se už Žáček za hlavu. „Je to provokace, každému demokratovi, který je spjatý s rokem 1989, je to hozená rukavice," konstatoval historik.

K jeho zmínce o Babišovi moderátorka Světlana Witowská doplnila, že se však soudí o to, jestli může být evidován ve svazcích StB a stále se nedobral výsledku, který by byl pravomocný. „I kdyby Babiš vyhrál soudy na Slovensku, jako že je nevyhrál, tak by od Ministerstva vnitra ČR dostal pozitivní lustrační osvědčení,“ poznamenal Žáček.

„Pokud si premiér Babiš o toto osvědčení požádal, dostal ho pozitivní. Stejně tak předseda KSČM, pokud o něj požádal – a to by mě zajímalo – tak ho dostal pozitivní,“ sdělil Žáček, že tak je to zkrátka nastaveno.

To už jeho proudu slov Filip oponoval: „Pan Žáček tady plete pojmy s dojmy. Jediné, v čem má pravdu, je to, že lustrační zákon stojí na evidenci, neříká však nic o tom, co ten člověk dělal a jaký byl.“

„Jinak také pan Žáček zapomněl, že já jsem soud vyhrál, na rozdíl od jiných,“ připomněl Filip, kterému Žáček skočil do řečí a opakovaně volal „to není pravda, to není pravda“. – „Prosím vás, nechte toho! Já mám pravomocný rozsudek,“ oponoval komunista. „Ale jaký? Řekněte obsah toho rozsudku. To není, že jste to vyhrál, vy jste to nevyhrál,“ rozhodil rozezleně Žáček rukama.

A Filipovi ruply nervy: „Jestli chcete skákat do řeči... začněte se chovat slušně, jako normální člověk. V podstatě je lustrační zákon diskriminační zákon, který říká ‚ty jsi byl v takovém zaměstnání‘, ale to neukazuje, zda dotyčný udělal něco špatného.“

K Žáčkovi se přidala moderátorka Witowská a požádala Filipa, aby tedy ukázal, co má ve zmíněném rozsudku, když tvrdí, že soud vyhrál, ale jeho oponent tvrdí, že ne. „Mám v rozsudku, že jsem nevěděl a ani vědět nemohl, že spolupracují se Státní bezpečností. Byl jsem ve vysoké hospodářské funkci ve státním podniku a byl jsem příjemcem informací, které byly důležité pro ekonomický vývoj,“ vysvětloval předseda KSČM.

To už ale Žáček opět kroutil nesouhlasně hlavou a dostal proto prostor k vyjádření. „Tvrdí, že nevěděl, že to byla Státní bezpečnost, ale nemá tam, že nebyl agentem...“ pravil Žáček – načež si Filip hlasitě povzdechl „ježíšmarjá...“.

Moderátorka pak kočírovala situaci a na stůl zpět vrátila lustrační zákon s otázkou, zda KSČM má nyní s někým předjednanou podporu pro jejich návrh zákona. „Je to nějaký obchod něco za něco, je to hra pro voliče?“ optala se Witowská Filipa s poznámkou, že zrušit lustrační zákon se již několikrát pokusili, ale nikdy to neprošlo.

„Máme to v politickém programu, myslíme to vážně. Nepovažujeme to za žádnou ozdobu českého právního řádu,“ řekl Filip, s tím, že podporu zatím žádnou vyjednanou nemají. „Zatím jsme to předložili a jistě ji budeme vyjednávat s ostatními politickými kluby,“ doplnil.

Prozradil, zda jsou ochotni hnutí ANO slíbit něco za to, že jim podpoří návrh na zrušení ilustračního zákona. „Není to součástí dohody o toleranci, takže uvidíme, co přinese jednání,“ sdělil s tím, že jim jde především o to vyhovět rozhodnutí Mezinárodní organizace práce a vyhovět rozsudkům, jež obdrželi ti, kteří se dostali do konfrontace s tímto zákonem a vedli spory až u Evropského soudu pro lidská práva.

„Zde je řada lidí, kteří si stále myslí, že pro Českou republiku je nejdůležitější heslo „rozděl a panuj“, aby lidi byli stále rozdělováni,“ řekl na závěr předseda KSČM Vojtěch Filip, čemu by také rádi už zamezili.

