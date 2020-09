„Premiér nás chce ulhat a ukřičet!“ Václav Moravec přes veřejnoprávní kamery opět zaútočil na Babiše

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce byli ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, hlavní hygienička Jarmila Rážová a anesteziolog Vladimír Černý. Moderátor Moravec diskusi odstartoval ostrým útokem na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). A nebyl to první atak ze strany Moravce. Když v nedávné době Babiš na pozvání nepřišel do jeho pořadu, také mu to nedaroval. V úvodu ho kritizoval, že nereaguje a následně se diváci dívali celou debatu na prázdnou židli s cedulkou - premiér.

reklama

„Ulhat a ukřičet, hlavní strategie, kterou už několik týdnů praktikuje premiér Andrej Babiš (ANO),“ začal zostra Moravec. Toho si všímají i voliči a část lidí přesunula svou pozornost k jiným stranám. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle průzkumu agentury Kantar CZ ztratil v posledních týdnech asi 4,5 procenta voličů.

Hnutí ANO by v tuto chvíli volilo 27,5 procenta lidí, druzí Piráti mají podporu 19,5 procenta občanů a třetí ODS se těší podpoře 15 procent občanů. Tomio Okamura s hnutím SPD má důvěru 8 procent občanů, šesté skončilo hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem. Starosty by v tuto chvíli volilo 6,5 procenta lidí. Sedmé ČSSD důvěřuje 5,5 procenta voličů a TOP 09 má důvěru 5 procent voličů.

Před branami Sněmovny by zůstali komunisté se 4,5 procenty hlasů a lidovci se 4 procenty. Trikolóře Václava Klause mladšího důvěřuje 2,5 procenta občanů.

Analytik Pavel Ranocha z agentury Kantar poznamenal, že ANO opouštějí voliči ve středním věku, kterým se zdá, že vláda koronavirovou krizi nezvládá dobře a příliš se zadlužuje.

Ministr Vojtěch uznal, že na zhoršení situace nese svůj podíl viny. „Možná jsem měl být tvrdší ve věci nošení roušek. Je těžké říci, jak exaktně by to změnilo situaci,“ pravil.

„Kdybych vám namítl, že odborníky už nebaví to ponižování premiéra Andreje Babiše, který po nich neustále křičí? Odborníci už nemají sílu hájit to opatření, když jsou překřičeni premiérem, který není epidemiolog. Ti mimo kamery jasně říkají ‚Když po nás premiér vulgárně křičí, tak my to nemáme zapotřebí,“ vypálil Moravec na Vojtěcha.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 16859 lidí

Vojtěch prý počítá i s tím, že by po krajských volbách mohl být povolán k zodpovědnosti. Jako ministr, podle svých slov, musí počítat se vším. I s tím, že může být odvolán.

Moravec poté před Vojtěcha položil roušky, které vláda dala rozeslat seniorům, a zeptal se, zda jsou ty respirátory dostatečně kvalitní a seniory dostatečně ochrání. „Můžete to garantovat?“ zeptal se moderátor

„První věc, kterou bych chtěl říct, je, že tyto respirátory nenakoupilo ministerstvo zdravotnictví. Pravděpodobně je kupovali kolegové z ministerstva vnitra. ... Takže já nedokážu říci, zda to tento respirátor splňuje. Já to nemohu garantovat, protože ministerstvo zdravotnictví tyto respirátory nekupovalo a netestovalo je tak, jak jsme testovali a garantovali kvalitu respirátorů pro zdravotníky,“ vysvětlil Vojtěch.

Doufá ale, že jeho kolega z vlády Jan Hamáček nechal nakoupit kvalitní respirátory, které občany opravdu ochrání.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostal slovo profesor Černý, upozornil, že asi 3 procenta z nakažených skončí v nemocnici a čtvrtina pacientů z těchto 3 procent bude potřebovat velkou péči na jednotkách intenzivní péče. Z tohoto vzorečku si podle profesora může každý člověk udělat představu, jaká je situace. „Pokud se ten počet bude pohybovat na 4 tisících a více (za den), tak se budeme pohybovat na hranici toho, kde budeme muset uvažovat o omezení některé péče,“ upozornil Černý.

„Ale k tomu by mohlo dojít už příští týden,“ upozornil Moravec.

„To máte pravdu,“ pokýval hlavou profesor Černý. Úkolem všech lidí v systému proto teď je – usilovat o to, aby se Česko do této situace nedostalo.

Ministr Vojtěch doplnil, že v případě potřeby musí nemocnice z jednoho regionu vypomoct regionu jinému, pokud to bude třeba.

Černý prozradil, že nejhorší situace je v Praze, kde je k dispozici asi 15 procent záložních lůžek, která se mohou rychle zaplnit, pokud dál prudce porostou počty nakažených.

Moravec z toho vyvodil, že máme asi měsíc a půl, než se kapacita zaplní. Černý k tomu dodal, že systém má také zhruba 3 týdny čas připravit se na to, než se lidé dostanou z karantény až na jednotky intenzivní péče.

Fotogalerie: - Živá kultura ve sněmovně

Hlavní hygienička Jarmila Rážová, která se stále ještě nachází v karanténě, poznamenala, že hygienici jednají tak, aby se křivka oploštila, ale současně, aby školy zůstaly co nejdéle otevřeny. Především měla na mysli základní školy.

„Já jako Jarmila Rážová nejsem příznivcem zavření středních škol, druhého stupně základních škol a už vůbec ne prvního stupně základních škol. Já v tom vidím to, že děti mají mít právo být vzdělávány. Je to důležité pro budoucnost tohoto státu. Je potřeba udržet tu výuku ne tím distančním způsobem, ale skutečně tím způsobem denní výuky,“ sdělila hlavní hygienička.

Ministr Vojtěch dal dámě za pravdu.

Moravec poté položil na stůl další průzkum společnosti Kantar, který ukázal, že jak se zvyšují počty nakažených, roste mezi občany také podpora nošení roušek v uzavřených prostorách, jako jsou obchody, úřady, kina, ale i školy.

Zatímco ještě 30. srpna podporovalo nošení roušek ve školách asi 27 procent lidí, 7. září už to bylo 45 procent. Proti nošení roušek na školách je 51 procent lidí. V kinech podporovalo nošení roušek na konci srpna 50 procent populace. O týden později už to bylo 66 procent.

Když znovu dostal slovo profesor Černý, prohlásil, že by doporučil politikům jít švédskou cestou a to se všemi pozitivy i negativy – to jest ponechat ekonomiku co nejvíce otevřenou a počítat s tím, že narostou i počty těžkých koronavirových případů i počty úmrtí. Švédové zároveň už od března drží zákaz návštěv domovů pro seniory, zakazují akce nad 50 osob, v restauracích mohou hosté dorazit, jen pokud tam je volné místo k sezení.

Vojtěch se okamžitě ohradil, že uzavírat kupříkladu seniory na rok do domovů důchodců a zakázat jim návštěvy nepovažuje za dobré, protože by to mohlo mít fatální vliv na psychické zdraví starších občanů.

Rážová tady ministrovi dala jednoznačně za pravdu a upozornila, že úplný zákaz návštěv, i dlouhodobý, by seniorům uškodil. Jedním dechem dodala, že už dnes existují určitá omezení a doporučuje se konat návštěvy venku, pokud to jen trochu jde.

Upozornila také, že hygienické stanice byly mnoho let stranou pozornosti politiků a teď se to dohání. Hygienici mají více peněz, více personálu a tak podobně. Chytrá karanténa podle dámy funguje a hygienici jedou na plné obrátky.

Ministr Vojtěch divákům sdělil, že v koronavirové krizi rozhodně nesedí s rukama v klíně.

„Školíme stále nové a nové trasovače, jen v tomto týdnu nastoupí 200 nových lidí. Není to tak, že bychom jen seděli a nic nedělali. Nesouhlasím s tím, že chytrá karanténa nefunguje. Ano, jsou zde problémy, ale ty se řeší, ani Řím nepostavili za den,“ pravil ministr.

Psali jsme: Držme se reality, požádal ředitel Motola Ludvík kvůli koronaviru. A přišla reakce z ČT Na jihu Čech přibylo 101 nových případů COVID-19 a třicet uzdravených. Aktuálně pozitivních je 766 Situace s koronavirem by se podle Prymuly měla zlepšit za tři týdny Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se od pondělí nezmění, Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.