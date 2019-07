„Přes držku.“ Děti stávkující proti oteplování rozjely aféru. U nás v Česku

Proti změně klimatu stávkující studenti v Čechách přes prázdniny nestávkují, místo toho se prý radí, jak po začátku školního roku stávkovat efektivněji. Nicméně o lehký skandál se postaral prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák. Na Českém rozhlasu Plus si dovolil říci nejenom, že čtrnáctileté děti ve Švédsku a Německu problematice klimatické změny nerozumí, ale dokonce naznačil, že by stávkující „měli dostat přes držku“. Podle Zelených je na „přes držku“ on, Erik Tabery z Respektu to má za bolševický přístup. Nicméně, za výroky se Hanák o den později omluvil.

Hanákův osudný výrok zazněl v nedělním vysílání Českého rozhlasu Plus, který pojednával o ekologii, klimatických změnách a plánech na tzv. emisní neutralitu. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR se v pořadu na adresu Zelených, kteří posílili v europarlamentu, vyjádřil takto: „Tihle lidé jsou zásadně proti průmyslu, jsou proti automobilovému průmyslu, těžebnímu průmyslu, strojírenství klasickému, a to všecko je základ naší ekonomiky, takže tihle lidé jsou velkým nebezpečím, mají velké myšlenky, velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím si, že když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, že každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu, takže Zelení je velké nebezpečí a buďme rádi, že zatím nemají osobnosti a neprobudili se tady."

Již druhý den se Hanák za výrok omluvil. „Omlouvám se za svůj výrok týkající se mladých lidí demonstrujících proti změně klimatu. Považuji ho za nešťastný, takto to jistě vyznít nemělo. Mám rád otevřenou debatu. Vítám, že mladá generace a studenti projevují vlastní názor. Nelíbilo se mi však, že by to měli dělat po celé Evropě na úkor výuky a vzdělávání, klíčových prvků jejich budoucího úspěchu v životě,“ říká prezident SP ČR.

Říká, že nezpochybňuje, že životní prostředí má být jednou z priorit, a je si prý vědom toho, že průmysl musí přispívat k řešení. „Mnohé firmy již do ekologizace výrob a do snížení svého vlivu na životní prostředí investují významné částky,“ tvrdí.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR se přihlásil k Pařížské dohodě a jejím klimatickým cílům, budoucnost Evropy nás velmi zajímá. A to jak s ohledem na životní prostředí, ve kterém všichni žijeme a které předáváme našim dětem a budoucí generaci, tak na blahobyt lidí a konkurenceschopnost Evropy,“ uvádí Jaroslav Hanák, ale jedním dechem dodává: „Jako reprezentant českého průmyslu musím hlídat i finanční a technologické možnosti boje proti klimatické změně, aby přístup, který zvolíme, dával smysl, fungoval a zároveň neohrozil budoucnost evropských firem, naši konkurenceschopnost, a tím i zaměstnanost a blahobyt lidí.“

Jakou reakci Hanákův původní výrok vyvolal u těch, kdo stávky za klima považují za přínosné a chvályhodné, si čtenář jistě umí představit, ale není třeba. „My si myslíme, že ‚napřesdržku‘ je spíš ten jeho výrok,“ říkají Zelení na svém facebookovém profilu.

„Výrok pana Hanáka je přehlídkou ignorantství na tolika úrovních, že je s podivem, že ještě setrvává ve své veřejné funkci. Dobrá zpráva pro Evropu přece nespočívá v nezájmu čtrnáctiletých dětí o vlastní budoucnost, ale ve schopnosti lídrů jim naslouchat a adaptovat průmysl tak, aby jeho zákazníky mohly být již za pár let právě tyto ‚děti‘,“ dodala k tomu pro iROZHLAS.cz první místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Ozval i Erik Tabery, šéfredaktor Respektu: „Ten bolševický přístup je pořád tady. A hodně hluboko. Hanák jak z roku 1988.“

Hnutí Greenpeace také nenechalo slova prezidenta Svazu průmyslu a dopravy bez odezvy. Dle mluvčího Lukáše Hrábka je svoboda názorů jedním z principů demokracie, takže by neradi žili ve světě, kde si za odlišné názory dávají lidé ono symbolické Hanákovo úsloví. Domníváme se, že pro český průmysl a dopravu není hrozbou větší ekologické povědomí u mladších generací lidí po celé Evropě, ale naopak prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a jemu podobní, kteří by zřejmě nejraději viděli Českou republiku nadále jako výrazného znečišťovatele životního prostředí a levnou montovnu pro vyspělejší země,“ uvedl Hrábek a dodal, že český průmysl se prý nesmí stát skanzenem fosilních paliv, ale „musí přijmout nové výzvy a naplno využít potenciál inovací, nových technologií, vědy, výzkumu a obnovitelných zdrojů energie“.

