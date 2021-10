„Prezident přijel s tankem z Vysočiny, namířil dělo na Lidový dům.“ Zaorálek na ČT vytáhl minulost

Končící ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se v Interview ČT24 zamýšlel nad tím, proč ČSSD vypadla ze Sněmovny. Kritický přitom byl i sám k sobě. V odchodu sociální demokracie ze Sněmovny ale viděl jiný velký problém. Zaorálek se bojí, že se budou prohlubovat rozdíly ve společnosti. „To si myslím, že by nějakému pravičákovi mohlo vadit. Myslím si, že je to špatně, že je to neštěstí,“ pravil Zaorálek. Poté promluvil o prezidentovi Miloši Zemanovi.

reklama

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 6% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 23827 lidí křesla pro hosta usedl končící ministr kultury a dnes už bývalý poslanec Lubomír Zaorálek (ČSSD). Co bude dělat teď? „Ještě musíme dokončit práci ve vládě a pak budu muset hledat další etapu,“ prozradil Zaorálek hned na úvod.

Před vstupem do politiky učil na ostravské univerzitě a teď uvažuje o návratu na akademickou půdu. „Zkusím to aspoň, protože mě to tehdy hodně bavilo,“ pravil Zaorálek.

Pokud jde o politiku, tam se teď podle Zaorálka stala zásadní věc.

„Ale tady se stala věc, která je velká nejen pro sociální demokracii. Ve Sněmovně není zastoupena levice, a to si myslím, že by nějakému pravičákovi mohlo vadit,“ pravil Zaorálek. „Myslím si, že je to špatně, že je to neštěstí, protože ta celá společnost dnes ve Sněmovně zastoupená není, ani v Senátu,“ pokračoval Zaorálek.

Teď formálně zastupuje levicové voliče hnutí ANO, ale podle Zaorálka je sporné, zda bude ANO levicové voliče zastupovat doopravdy, protože pokud někdo ve vládě s ANO tlačil na růst minimální mzdy, na růst důchodů, na proplácení prvních tří dnů nemocenské, byla to ČSSD. Zaorálek pochybuje, že ANO bude toto dělat bez sociální demokracie v zádech.

Fotogalerie: - Smutný Hamáček

Důvodů, proč ČSSD vypadla ze Sněmovny, je podle Zaorálka víc, je třeba je probrat, ale prý to také nesmí trvat moc dlouho. „Je třeba něco dělat,“ apeloval Zaorálek. Posléze kriticky hodnotil svou vlastní roli. „Já jsem součástí toho obrazu strany, který do těch voleb šel. A my jsme neuspěli, takže to chce nové tváře,“ připustil.

Podle končícího ministra kultury je třeba se vrátit k tomu, že v ČSSD budou různí politici, kteří budou oslovovat různé voliče, ale tito odlišní politici by mezi sebou neměli válčit. „Jeden z těch důvodů té katastrofy, protože výsledek voleb je pro ČSSD opravdu katastrofou, je to, že jsme nedokázali odstranit ten obraz rozdělené strany,“ připustil Zaorálek.

„My jsme nedokázali ukázat ten odlišný charakter od Andreje Babiše. Možná na naši obhajobu bylo těžké se prosadit v té covidové době,“ uvedl Zaorálek. Ale pokud se chceme stát tím, kdo bude spojovat nezastoupené voliče, tak to musíme dělat rychle,“ apeloval Zaorálek na kolegy, kteří teď podle něj musejí posunout stranu kupředu i bez toho, že by šlo o parlamentní stranu. Ta teď nebude u tvorby zákonů a podle Zaorálka nebude snadné se prosadit. „Chci si najít způsob, jak být nápomocen, ale bude to chtít nové vedení strany, nový způsob komunikace,“ upozorňoval host pořadu.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úkolem sociální demokracie je snažit se udržet soudržnost společnosti, udržet pocit sounáležitosti. „Toto jsme se snažili vytvářet, o to jsme usilovali, aby ty rozdíly (mezi lidmi) nebyly stále větší.“ Poté varoval, že společnost musí být soudržnější, aby zvládla budoucí krize. V tuto chvíli se ale rozdíly ve společnosti spíš prohlubovaly. „A ten covid toto prohluboval,“ varoval Zaorálek.

Vrátil se také k prezidentské volbě z roku 2003, kde Miloše Zemana nevolil. „Mně tehdy připadalo, že prezident přijel s tankem z Vysočiny, namířil dělo na Lidový dům a řekl, já tady vybuduju nové centrum. To vypadalo jako občanská válka v sociální demokracii. Takže jsem řekl, že takhle to nelze,“ pravil Zaorálek.

Ale teď nabádal k opatrnému postupu vůči prezidentu Zemanovi ležícímu v nemocnici. „Aby se tu nevytvořil nějaký nebezpečný precedens,“ loučil se s diváky.

Psali jsme: Zaorálek: Úkol, který tu ČSSD má, trvá - zastávat se lidí, co to potřebují Velká kauza PL. Vrchní soud zrušil tresty v kauze údajně padělaných obrazů Migrace? Podle nás! Okamura pořádně zvýšil hlas Stovky tisíc zahraničních dělníků by byla pro náš region katastrofa, obává se ministr Zaorálek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.