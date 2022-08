„Přijde jim účet. Pak pískat nebudou.“ V Chrudimi nastoupilo „bordelkomando“. Babiš ho setřel

„Vypadni! Vypadni! Vypadni!“ skandovali odpůrci Andreje Babiše v centru Chrudimi. Za jejich doprovodu přišel bývalý premiér před stovky příznivců rovnou s přímou výzvou: „Ti s námi jezdí všude, jsou organizování. Tomuhle oni říkají demokracie, prosím, ignorujte je,“ vyzval. To šlo však jen těžko. Hluk píšťalek, trubek, mikrofon, hudba a další zvuky přehlušily téměř vše, a to po celou hodinu, kterou šéf hnutí ANO ve čtvrtek odpoledne ve městě strávil.

Avšak podporovatelé hnutí ANO byli i přes veškerý rámus ve značné přesile. Na Babiše jich na Žižkově náměstí čekaly dvě až tři stovky, část z nich se tlačila co nejblíže k bývalému premiérovi, takže musel být spolu s bývalým ministrem Karlem Havlíčkem obestoupen ochrankou. Hlas Andreje Babiše v mikrofonu skrze silné reproduktory dokázal přece jen částečně přehlušit protesty: „Zjistili, že nám stouply preference, tak začali posílat tyto lidi. Hlavně se nenechte vyprovokovat. Provládní média pak píšou, že tady byla většina lidí proti nám, přitom je to nesmysl. Je jich vždycky pár a nadělají největší hluk,“ řekl.

Při pohledu po okolí nenechali policisté nic náhodě. Minimálně deset jich postávalo na strategických místech na náměstí, nad schody i u vjezdu. Dodávky, vozidla, pracovníci prevence. Vše navíc natáčel kameraman s páskou policie.

Babiš: Konečně mají koryta

„To pískají ti, kteří ty účty za energie ještě neviděli. Pak pískat nebudou,“ poznamenal na konec úvodu s úsměvem Babiš a začal tvrdě kritizovat současnou vládu ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Do vlády se podle Babiše dostali ti nejhorší. „Ale konečně mají ta koryta, měsíčně 250 litrů, auto zdarma, ochranku a jídlo... Tato vláda je pro vás nejhorší, co jsem kdy viděl,“ prohlásil.

Příspěvek pro děti ve výši pěti tisíc korun nazval pastelkovným a vyjádřil nevoli nad tím, že platí jen pro děti do 18 let. Současní politici v čele státu prý dále upřednostňují Ukrajince před vlastními občany.

Zrovna, když vládní kroky označil za katastrofu, snažil se k němu dostat muž středního věku a začal jeho směrem plivat. Podařilo se mu poprskat spíše dámy stojící v první řadě, než ho odvedla ochranka. „Podívejte se na něj a ještě plive. Pán mě chtěl napadnout a ještě poplival lidi. To je demokracie podle těchto lidí. Nenechte se vyprovokovat, prosím vás,“ vyzval znovu Babiš. Dále si postěžoval, že nesehnal uhlí, protože uhlí je dnes nad zlato. „Lžou o zadlužení, lžou o inflaci. Naše vláda vám dala peníze, snižovali jsme daně. Fiala (Petr, premiér a předseda ODS, pozn. red.) vám nedal nic,“ tvrdil.

Ohlušující pískání i troubení mezitím bez ustání pokračovalo a chvílemi se místilo se souhlasnými reakcemi druhého tábora či potleskem. „Aby Babiš nebyl slyšet,“ odvětil jeden z protestujících na otázku, proč to dělá. Na to začali ze schodů nad náměstím přicházet mladíci s velkým reproduktorem, černými rouškami a maskou Havlíčka. Chtěli se přiblížit k politikům, ale policisté s ochrankou jim v tom zabránili.

Psali jsme: Babiš zbořil Orlovou. „Pamatujete si, jak to rozkradli?“ Na pětikoalici nezbyla nit suchá

Tlačenice o knihu s podpisem

Slovo si vzal i Karel Havlíček, bývalý ministr dopravy i průmyslu a obchodu. „Vláda nás před rokem lynčovala, že dáváme málo do ekonomiky, že máme dát více živnostníkům, do průmyslu, chtěli dát sto procent nákladů. My jsme dali padesát,“ vypočítával Havlíček. „První, co udělali, že se nám vysmáli, protože jsme dávali moc. Ale co dala tato vláda za prvních devět měsíců v době ekonomické krize? Nic, čistou nulu. Jak vysvětlíme, že jiné země zastropovávají ceny jedna za druhou. Jak to, že na Slovensku se platí desetkrát méně za elektřinu než u nás,“ ptal se do mikrofonu. „Tato vláda je extrémně nekompetentní, nejistá a nekompetentnost zakrývá neuvěřitelnou mírou arogance a přezíravosti, která tady historicky nebyla,“ řekl mimo jiné Havlíček.

Pak se oba přesunuli pod střechu Babišova „obytňáku“, s nímž objíždí republiku. Nejdříve bývalý premiér sfoukl dort s číslovkou 200, protože se jednalo o dvoustou zastávku v České republice. Na stole čekaly stovky knih připravených k podpisu. A začala tlačenice, přestože předseda hnutí ANO slíbil, že zůstane, dokud všechny nepodepíše. „Já se tam nedostanu, to není možný. Že jsme sem chodili,“ vzdychala úzkostlivě starší paní tlačící se ke stolku s davem dalších. „Uhněte, uhněte, já tam chci jít,“ tlačil se starší pán. A hluk stále pokračoval. „Vychovatele a domů!“ volal s úsměvem muž směrem k rámusícím. „Těm někdo ublížil,“ podotkl.

Fotogalerie: - Chrudim

„Běž domů! Běž domů!“ skandovali odpůrci. Na dotaz redakce Havlíček řekl, že je podobné protesty rozhodně nezastaví. „Měli jsme dvě stě zastávek a většina je bez problémů, ale když vidím některé z odpůrců, tak je dobrá zpráva, že nejsou našimi fanoušky. Fanoušků je vždycky více, ale to k tomu patří. Jediné, co mi vadí, že nenechají domluvit a v horku tlačí na lidi. Mělo by to mít důstojnější průběh,“ sdělil. „Motivuje mě, když vidím množství lidí a i starších, kteří přijdou a nebojí se, že jim tu nadávají a dehonestují je, občas po nich plivnou - a přesto přijdou. To je úžasné a dává mi to sílu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Tlak zájemců o knihy a podpis politiků neustával celých 40 minut, pak konečně jejich řady prořídly a Andrej Babiš nasedl zpátky do svého obytného vozu a odjel na další místo setkání.

