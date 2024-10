„Přijde špína.“ V koalici SPOLU začne boj o život, tuší Stonjeková

Předně se Stonjeková pozastavila u návrhu vlády na zvyšování platů vrcholných politiků. „Jsme země, ve které se nám žije tak skvěle, že si mohou naši vrcholní politici zvyšovat platy,“ podotýká ironicky. Původně vláda navrhovala vzrůst těchto platů o 14 %, od toho ustoupila po ostré kritice a stáhla návrh na zvýšení o necelých 7 %. Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 5% Je mi to jedno 95% hlasovalo: 7088 lidí

Rovněž kriticky se dívá na financování pozice „první dámy“: „První dáma, jejíž manžel-prezident má příjem bez mála 700 tisíc korun měsíčně, má ještě ke všemu dostávat stotisícovou apanáž,“ dodala Stonjeková s poznámkou o „papalášství“. „Je to z další z věcí, které renomé vlády a její pověsti v očích veřejnosti prostě neprospívají. Kdyby byli trochu soudní, tak by věděli, že si podřezávají větev,“ říká Stonjeková ve vysílání Xaver Live.

Stonjeková nevychází z údivu, že premiér Petr Fiala (ODS) hledí na situaci stále velmi optimisticky, že na sociálních sítích píše, jak vláda dělá vše pro podporu růstu ekonomiky či že usilovně pracuje na ozdravení českých veřejných financí. „Když naplánujete v ekonomicky příznivém roce sekeru 231 miliard, co to může znamenat jiného, než že ozdravujete veřejné finance,“ povzdechla si ironicky.

Stranou nezůstaly ani neshody Pirátů a vládní koalice. „Bude přituhovat a do voleb toho ještě hodně zažijeme, bude stále větší ‚legrace‘. Zatím mezi Piráty a zbytkem vlády si chlapci a děvčata hezky vyměňují, kdo co komu udělal. Piráti bezpochyby budou říkat, co ve vládě bylo špatně, budou to perličky. Nikdo jim ale neodpáře, že u toho celou dobu byli. Budou se sebe nyní snažit stavět do pozice té jediné hodné demokratické opozice. Mohli by mít šanci, že se ode dna odrazí, kdyby na to šli inteligentně. Průzkumy jsou k Pirátům velmi kruté,“ podotkla Stonjeková.

Zaujal jí rozhovor s europoslancem Ondřejem Kolářem z TOP 09. Ten na dotaz, zda mu Piráti chybí ve vládní koalici, pro CNN Prima News sdělil jasné „ne“ a vysvětlil, že do vládní koalice šli s Piráty „ze soucitu“. „Myslím, že to bylo ze soucitu. Nechci být hnusnej, ale oni v posledních sněmovních volbách prostě dostali do kožichu, kdy lidé místo nich kroužkovali Starosty. Tak trochu se řeklo: ‚Bože, tak je teda nenecháme s Okamurou a Babišem v opozici, nějak se to vymyslí,‘ řekl Kolář Ondřej.

„Tak to je upřímnost na pěst. Za to, že někomu bylo Pirátů líto a aby je nechali v opozici, nás to jako daňové poplatníky stalo další nemalé peníze, na zcela zbytečné ministerstvo pana Šalomouna a nemluvě o nemalých prostředcích, na které nás vyjde Bartošova zpackaná digitalizace,“ podotýká Stonjeková k účasti Pirátů ve vládě „z lítosti“.

Ve vládní koalici se ale objevují další praskliny, konkrétně v koalici Spolu. „Situace vypadá tak, že občanští demokraté, kteří dostali výprask v evropských i v krajských volbách, doplatili vysloveně na koalici Spolu. V ODS je mnoho a mnoho naštvaných kvůli tomu, jak volby dopadly. V ODS začíná vypukat panika. Všichni tuší, že volební výsledek nebude nijak růžový,“ konstatuje komentátorka.

Lidovcům a TOP 09 se nelíbí, že by jim ODS seškrtala místa na kandidátkách. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se pro CNN Prima News nechala na toto téma slyšet, že „dohoda musí odrážet reálnou sílu koaličních stran, mezi nimiž je TOP 09 podle průzkumů dlouhodobě druhou nejsilnější stranou, ostatně mnohdy má zhruba poloviční preference ODS, z čehož se dá v jednáních vycházet“.

„Čili ODS, která má sama o sobě preference naprosto ostudné, tak Pekarová Adamová neřekne, že jsou na hraně volitelnosti, ale řekne, že za ODS jsou ti druzí a že jsou na polovině jejich preferenci je vlastně úspěch,“ usmívá se trochu smutně Stonjeková.

„Tady vidíte, jak politici uvažují. Ukázal to i lidovecký sjezd, kde volba nebyla o ničem jiném, než kdo tam poslední zhasne. Vyšlo to na pana Výborného. Kdyby si bývali zvolili pana Čunka, byla by naděje, že světlo bude ještě chvíli svítit,“ dodala Stonjeková ke zvolení nového vedení KDU-ČSL. „Lidovci se jako správná křesťanská strana rozhodli, že svou cestu k satanovi urychlí a zvolili si vedení, které jim k tomu bezpochyby pomůže,“ pokračovala Stonjeková. Novým předsedou lidovců se stal Marek Výborný, prvním místopředsedou Pavel Bělobrádek.

Celé to zároveň vyjevuje naprostou zhoubnost předvolebních koalic pro strany, které tu koalici tvoří: „Když by nad vámi visel Damoklův meč v podobě pětiprocentní hranice, kterou nemusíte přelézt, tak se budete sakra snažit, abyste voliče přesvědčili, že mají přijít k urnám a hodit to právě vám. Ale co budete dělat v okamžiku, kdy jste chránění tím, že jste se nalepili na ODS, že jste v rámci Spolu pod ochranným deštníkem? Nebudete dělat nic. Úplně s klidem si do vedení znovu zvolíte Markétu Pekarovou Adamovou. To je drzý černý pasažérismus. Nebo s klidem do vedení zvolíte někoho tak nemastného neslaného jako je pan Výborný, jenž je spjatý s dvouprocentním ‚úspěchem‘, který teď lidovci zažívají. Předvolební koalice očůrávají nás voliče a mají i negativní dopad na politickou stranu, které poskytují falešný pocit bezpečí,“ popsala Stonjeková rádoby strategii TOP 09 a lidovců.

„Do voleb zbývá rok, dlouhá doba. Fialovi ale zatím karty, na které sázel do celkového vítězného obrázku, nehrají. Pokud se Piráti nedostanou do Sněmovny, tak jejich hlasy budou chybět. STAN se bude snažit sebrat hlasy ODS, to také nebude přispívat k dobrým vztahům. Kolem voleb bude přituhovat, budou špinavosti a praní špinavého prádla. Může se stát mnoho věcí v samotné ODS. Pan Weigl říkal, že se ODS vždy elegantně uměla na poslední chvíli zbavit předsedů, kteří jí už spíše škodili – (Petr) Fiala by se měl mít na pozoru. Lepit na sebe malé trpaslíčky, jak vidíme v koalici Spolu, není řešením,“ shrnula Karolína Stonjeková.

