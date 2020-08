„Přijde takový lempl a začne šířit lži!“ Spolupracovník ČT pomlouval na kameru Lipovskou a Xavera. A ten mu to hodně drsně vrátil

reklama

„Chci poukázat na to, když se někdo dopouští bohapusté lži. A vyvrátit věci, které jsou postavené na hlavu,“ předeslal Xaver Veselý a pustil se do čtení jednotlivých citací ze zmíněného pořadu u Kulatého stolu s titulkem „Xaver je poslušný poskok“.

V pořadu se Přibáň kriticky vyjadřoval k Haně Lipovské z Rady ČT. „Protože Lipovská nastoupila, začala prostě šlapat po Dvořákovi, že mu nedá odměny, protože asi o půl procenta nesplnil nějaký limit. Jde přesně vidět, že tam o žádný limit nejde. Kdyby řekla: vy jste nesplnil nějaký limit, my vám nedáme deset platů, dáme vám šest nebo osm. Ale ona řekla: my vám nedáme nic,“ sdělil v pořadu Přibáň.

„Je to lež jako věž!“ pustil se Veselý do obhajoby. Připomněl, že Rada ČT rozhodovala o bonusu pro generálního ředitele a musela se řídit příslušnými parametry a zákony. „Skutečně bylo zmíněno, že o půl procenta nesplnil sledovanost, ale to vůbec nebylo důvodem k neudělení bonusu,“ zdůraznil moderátor.

Prvním kritériem pro určování bonusu, o kterém Přibáň vůbec nemluvil, jsou prý hospodářské výsledky ČT.

Následně cituje slova Lipovské ze zasedání Rady ČT: „Z výroční zprávy o hospodaření vyplývá, že účetně vyrovnaného rozpočtu bylo dosaženo pouze díky dalšímu rozpuštění fondu televizních poplatků.“

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Poté už se konkrétně přesunul k vysvětlení, proč Lipovská navrhovala nulu bonusu a Veselý pro to hlasoval: Za ředitelování přechozího ředitele Janečka byl v televizi fond poplatků, kde byly čtyři miliardy korun. Za ředitele Dvořáka se z toho fondu čerpaly peníze do hospodaření České televize tak, aby bylo hospodaření na nule. Něco kolem tří miliard se během těch let vyčerpalo, což znamená, že Česká televize rok co rok pod vedením ředitele Dvořáka byla v mínusu několik stovek milionů korun,“ shrnul radní ČT. Další kritéria, která se zohledňovala, byly manažerské výsledky, úroveň vysílání, komunikace s radou a s veřejností.

„Je pak jednoduché, když přijde nějaký lempl a začne šířit tyhle polopravdy, lži a nesmysly,“ spráskl ruce Veselý.

Další Přibáňův výrok, který se jal Veselý vyvrátit, zněl: „On má nějaký plat a má prostě nárok na nějaký desetinásobek. Tím se dostává na odměnu top manažera obrovského podniku se stovkami zaměstnanců. To, co bere s bonusy dohromady, není zdaleka to, co berou manažeři ČEZu.“

„Lež, lež, lež. Nemá nárok. Má nárok na plat, a toto je nenároková složka jeho odměny,“ řekl Veselý k výměře platu generálního ředitele ČT. „Nechápu, jak může někdo takto mást veřejnost, a někdo, kdo o sobě prohlašuje, že je novinář. Novinář s takovouto neúctou k faktům, který ve veřejném prostoru lže jak o život. Pak se nedivím, že my prostí občané přestáváme médiím věřit,“ nevycházel moderátor z údivu.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 19420 lidí

Doplnil, že ředitel Dvořák už na bonusech po dobu působení v ČT získal 19.600.000 korun. „Zdá se vám to málo? Porovnávat to pak s manažery ČEZu, nebo od společnosti Apple? To jsou úplně rozdílné věci,“ zhrozil se moderátor.

Přibáň také prohlásil: „Ti lidé okolo Xavera, Lipovské a spol., první, co je napadne, je, že budou platit kamarády, protože to je jejich mindset. Člověka, který normálně funguje, nenapadne, že bude platit kamarády, ale že bude platit schopné lidi. Ale tito lidé žijí ve vesmíru, kde se kamarádům dává víc.“

To už Veselý kriticky připomněl, že Přibáň jako novinář působil v Mladé frontě DNES: „Kdyby tam takový člověk byl dnes, jsem přesvědčen, že s ním Plesl vyrazí dveře,“ dodal se slovy, že by byl první, kdo by o to Plesla žádal SMS zprávou.

„Rada ČT nesmí ze zákona zasahovat ani do programu, ani do výroby. Ti lidé si to velmi hlídají, a pokud by někdo jen trošku naznačil, že chce ‚platit nějaké kamarády‘, tak jsou tam ve vteřině všichni na barikádách! Rada je kontrolní orgán a nemá právo nikoho platit. Ani mě to nikdy nenapadlo, a za paní Lipovskou bych dal dokonce ruku do ohně. A kdo je myšleno tím spol.? To je jako plácnutí do vody,“ reagoval Veselý s poznámkou: „Slyšel jsem o sobě hodně lží, ale takovouto hloupost a do nebe sahající nesmysl jsem neslyšel ani od největšího hlupáka.“

„Vzhledem k tomu, že pan Přibáň je člověk, který bohužel s Českou televizí spolupracuje a je přisátý na její finanční prostředky... tak to možná leccos prozrazuje. Možná to, jak zmiňuje to o těch kamarádech, to prozrazuje. Je to hnusné a podlé,“ pokračoval Xaver, podle kterého by Přibáň neměl na nic čekat a jít na policii, pokud se domnívá, že tomu tak s „placením kamarádů“ je.

Přibáň se také opíral do Lipovské, že sotva co nastoupila do Rady ČT, chtěla za naprosto drobný prohřešek sebrat generálnímu řediteli skoro půlku platu, nebo dvě pětiny. „To je přesně ten postup. Já si na tebe něco najdu, budu tě šikanovat, protože ty nejsi na mé straně. To je to, o čem pořád všichni mluvili, že se v ČT děje. Já jsem to tam nikdy nezažil a neznám nikoho, kdo to tam zažil. Sotva tam tito lidi (Zemanovi a Babišovi) nastoupili, tak se to přesně stalo,“ pravil Přibáň.

I zde se Veselý jal nastolit opravdová fakta: „Ani paní Lipovská, ani nikdo jiný z Rady ČT nemá žádný prostředek a vliv na to, aby generálnímu řediteli ČT sebrala půlku platu. Jeho plat je daný manažerskou smlouvou. Lipovská mu nemůže sáhnout na půlku platu. Má jen jeden z patnácti hlasů. Pribáň lže,“ pozastavoval se nad tím, zda to Přibáň dělá z čiré hlouposti, či zda takto účelově manipuluje veřejnost.

Xaver kroutil hlavou i nad tím, jak si Přibáň vzápětí protiřečil. To, když byl dotazován, zda po jeho slovech bude ještě jako produkce v budoucnu spolupracovat s Českou televizí: „Naštěstí se tam nic nezměnilo. Prostě jich je tam zatím třináct v té Radě. Oni napřed půjdou po Reportérech a pořadu 168 hodin, nepůjdou po trabantech. Navíc by to bylo hodně okaté, kdyby se tam najednu jako něco změnilo... že jako doposud to šlo, a najednou to nejde,“ prohlásil Přibáň, jenž je náčelníkem cestovatelských projektů, které nesou hromadný název Transtrabant.

„Tak tohle je jak z Cimrmanů. Tahle polodementní vyjádření mi vadí. Když říká ‚naštěstí se tam nic nezměnilo‘, tak kde je problém? V Radě je patnáct lidí, a ne třináct. A ne nějaké ‚zatím‘. Zákon o ČT říká, že Rada má patnáct členů,“ opravil Přibáně.

V kontextu s tím připomněl, že už říkal, že naopak chce chránit Reportéry ČT, a dokonce měl problém s návrhem Lipovské „zprofesionálnit“ tým pořadu Reportéři ČT. „Pořad ‚168 hodin‘ je pro mě zbytečný pořad, kterým se nemíním ani zabývat,“ hájil Veselý své postoje.

„Přátelé, kdykoli uslyšíte žvásty těchto lidi, pošlete mi to a já budu tyto věci uvádět na pravou míru,“ obrátil se Xaver Veselý závěrem na veřejnost.

Psali jsme: Hodně nepříjemné: Xaver o jednání Rady ČT. O Wollnerovi a Železném Nikdo o tom nepochybuje. Tedy s výjimkou dvou parlamentních stran. Místopředseda ČSSD zvyšoval hlas na Kroužkovou, jak se dělá politika Xaver pohovořil o kandidatuře Železného do čela ČT. Úplně to zabil. Padla při tom slova o ejakulaci Veselý (ČSSD): Dnes je 21. srpna. Nikdy nezapomeneme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.