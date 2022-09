„Přijdete o úspory! Pošlete mě za Orbánem, přivezu levný plyn!“ Expert Štěpán ohromil plný Václavák

reklama

„Chci, abyste toto slyšeli: Tato vláda má podle mě za cíl co nejvyšší ceny energie v celé Evropě, nejlépe na světě. V elektřině jsme to už dosáhli,“ pokračoval Vladimír Štěpán.

Varoval před důsledky energetické politiky této vlády: „Důsledek je, že když jste platili za plyn 30 tisíc, budete platit 200 tisíc; když jste platili za elektřinu 50 tisíc, budete platit až 400 tisíc za rok. K tomu ještě důsledek vysokých cen, neuvěřitelně vysoká inflace, vám seberou úspory. A na závěr přijde nová daň,“ dodal odborník.

„V listopadu 1989 tu lidé cinkali klíčkama, klíčkama od svých bytů, protože jsme měli sympatie na Západ. Teď se to nasčítá a když něco neuděláme, tak ty klíče odevzdáme našim západním sousedům... K tomu slouží vysoké ceny energií, inflace a daně, které chystají,“ zopakoval – a z davu se ozývalo hlasité bučení a pískání.

Hovořil o konkrétních cílech: „Můžeme snížit cenu elektřiny až na třetinu. A to způsoby jako na Slovensku – speciální daní na jaderné elektrárny, to můžeme udělat do měsíce, ať nikdo neříká, že to nejde!“ burcoval Štěpán. Druhá cesta je pak podle něj regulace cen elektřiny, což by trvalo čtvrt až půl roku. „Jsme připraveni!“ dodal odhodlaně s dalšími odborníky v zádech.

Vláda je podle něj rozpolcená, ale už se ví, kdo z ní bude ochoten spolupracovat, kdo si uvědomuje, že se musí začít okamžitě něco dělat. V blízké době se podle něj bude prudce zvyšovat cena benzínu a nafty. I zde vidí řešení, přes PKN Orlen. „Proč nemáme stejné ceny jako v Polsku, když máme stejného vlastníka? Můžeme je danit,“ navrhuje, a zmiňoval řadu dalších možných opatření.

„Který pitomec může zastropovat ceny ropy? To není normální. Výsledek bude, že nebudeme brát ruskou ropu, koupí ji Saúdská Arábie a prodá ji dvakrát dráž jako svou, a bude to zase ruská. Vypěstujeme síť mezinárodních překupníků, kteří nás oškubou o stamiliardy, tak to snad ne, není to potřeba!“ upozorňuje Štěpán.

K plynu dodal: „Kupujeme na burze, musíme sehnat plyn odjinud. Na začátku roku jsem říkal – pošlete mě do Ruska, přivezu vám levný plyn. Podívejte se, co dělá Itálie, Francie, Rakousko, Německo, Maďarsko a Bulharsko!“ hřímal Štěpán a sklízel potlesk protestujících.

„Cestou je zlepšení kvality řízení státu politiky,“ konstatoval následně a zopakoval: „Ať mě pošlou do Maďarska za Orbánem, on má levný plyn, my zase levnou elektřinu,“ naznačil, jak lze efektivně obchodovat.

V průběhu manifestace lidé skandovali směrem k vládě opakovaně heslo – „Demisi!“

