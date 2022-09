„Proč jedete Anticanova?“ Senátní souboj o Liberec. Ve studiu to jiskřilo

reklama

„Věřím tomu, že voliče osloví má nabídka. Znám ten region, víc než dvacet let pro něj pracuji. Nejdřív jsem realizovala dotační projekty tady v Libereckém kraji, pro města, obce, ale i podnikatele. Měla jsem šanci dělat radní pro Liberecký kraj. Dnes jsem náměstkyně primátora. Takže si troufnu tvrdit, že mám problémy regionu zmapované a vím, co ho trápí,“ poznamenala Loučková Kotasová.

Loučková Kotasová poukazuje mimo jiné také na to, že by chtěla zvýšit počet žen v Senátu. „Ženský a mužský princip jsou každý jiný. A když se spojí a jsou v rovnováze, tak teprve to dává logický výsledek. A úplně pro všechny. Ženský pohled není vůbec špatný. Nejsem žádná feministka. Respektuji plně muže a jejich názory, ale myslím si, že je fajn si o tom povídat a poskytnout ženský pohled. Ženy možná více nesoutěží tolik, není tam tolik ega, myslím si, že se snaží hledat řešení, kompromis a konsenzus,“ podotkla Loučková Kotasová, jež si podle svých slov váží Aleny Schillerové či Hany Kordové Marvanové.

Canov následně podotkl, že si věří, že zvítězí. „Trošku mě mrzí, že paní kolegyně jede na webových stránkách Anticanova, ale to se nedá holt nic dělat,“ zmínil Canov. „Všichni se vymezujeme, jsme v cílové pásce, soutěžíme o voliče, tak to prostě je. K tomu Anticanov... Víte, pan senátor přišel na poslední zastupitelstvo Libereckého kraje a třicet minut povídal o tom, co dokázal pro volební obvod a Liberec zejména. Předchozích šest let měl minimální účast na našem zastupitelstvu. A já si tak říkám: je to opravdu tak, že město Liberec je největším volebním potenciálem našeho volebního obvodu? Opravdu zná pan senátor všechna témata, která nás trápí? A já jsem si dovolila některé výroky z jeho vystoupení komentovat. Nepovažuji to za nic přes čáru,“ dodala Loučková Kotasová, jež podle svých slov nemá ráda kontroverze.

Zbývá pár hodin do otevření volebních místností. Proč by lidé měli k volbám přijít? „Chtěla bych všechny moc požádat, aby přišli k těm volbám. A proč by měli? Víte, v těchto volbách jaksi vyjádřili občané, skutečně to bylo jakési referendum, vyjádřili svůj názor. Hnutí ANO mimořádně uspělo v senátních volbách. Do druhého kola nás jde osmnáct a jeden už vyhrál. Takže si myslím, že to je naprosto historický úspěch, a já si toho velmi vážím a považuji, a proto bych chtěla všechny požádat, aby svůj názor zopakovali ještě jednou a pomohli nám vyvrátit nerovnováhu, která v tuhle chvíli panuje. Vládu, Parlament ovládá pětikoalice,“ zmínila Loučková Kotasová.

„Vyzývám všechny ty, kteří chtějí, aby byl senátorem člověk, který je bude zastupovat za všech okolností, bude jednat podle opravdu svého přesvědčení, názoru, i kdyby to bylo třeba v nesouladu a nepodporovalo vlastní vládu, protože věří, že to bude k užitku, a bude bojovat ze všech sil, tak ať přijdou. Věřím v jejich podporu,“ zakončil Canov.

