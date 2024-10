„Proč jste mě nezvolili?“ Hladík na sjezdu lidovců pohořel

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11218 lidí



Hladík tak v prvním kole získal 136 z 272 odevzdaných hlasů, což bylo o 8 méně, než kolik jich potřeboval ke zvolení prvním místopředsedou. Ve druhém kole volby jej pak již podpořilo ještě méně delegátů a získal pouze 126 z potřebných 142 hlasů.



Ve druhé volbě, které se již Hladík neúčastnil, se o post statutárního zástupce předsedy KDU-ČSL ucházel poslanec Pavel Bělobrádek a náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Bělobrádek, který lidovce vedl v letech 2010 až 2019, nakonec post obhájil, když od přítomných obdržel 197 hlasů.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



Odpor svých spolustraníků Petr Hladík komentoval s tím, že to „bere sportovně“, avšak zároveň podotkl, že nechápe, proč jej delegáti nepodpořili. „Já vlastně nevím, proč jste mě nezvolili. A já bych byl docela fakt rád, kdybyste mi to na krajských výborech řekli do očí. Mám tu stranu fakt rád, a jestli pro ni mám pracovat dál, tak bych to rád věděl,“ řekl Hladík přítomným podle Deníku N.



Ministr zemědělství Hladík na sjezdu lidovců hovořil o tom, že je třeba zlepšit prezentaci strany. „V té je totiž síla. Nápady, které fungují, musí dostat prostor. Musíme lidem začít naslouchat, ne jim říkat, jak se mají chovat. Máme v KDU-ČSL skvělé osobnosti napříč generacemi. Dejme jim šanci,“ řekl.

Vyzval též, aby lidovci vystupovali navenek s klidem: „Jsme pro lidi jistotou v nejistých dobách. Nepoutejme pozornost médií extrémními výroky. Naše hodnoty prokazujme svou prací, politickými rozhodnutími a hlasováním. Lidovci musí být opět klidnou silou.“

