„Proč máme tak drahou elektriku, ku*va!“ Rakušan s ochrankou vstoupil do hospody v Karviné. Řev, pískot, nadávky

Na debatu do karvinské restaurace Centrum dorazily dnes desítky lidí. V 17 hodin přivítali ministra vnitra hlasitým pískotem a pokřikováním. Rakušan zřejmě předjímajíc vypjatou atmosféru dorazil s bodyguardem za zády.

U mikrofonu se lidé střídali a pokládali Rakušanovi otázky velmi emotivně a bez servítek. Vůbec největší rozruch vzbudilo téma Ukrajina. „Pane Rakušane, já bych se chtěl zeptat, proč tak vehementně podporujete fašistický kyjevský režim na úkor těchto občanů? A jakou finanční a vojenskou pomoc jste poslali, když americký agresor vraždil lidi v Iráku, v Sýrii, v Libyi, v Jugoslávii. Jak jste pomohli těm lidem?“ zněl jeden z dotazů směrem k ministrovi, který opět doprovázel hlasitý křik a pískot.

Rakušan zdůraznil, že agresivním režimem, který napadl stát, který se brání, není Ukrajina, ale Rusko. „Máme tady oběť, kterou je Ukrajina, máme tady agresora, kterým je Rusko. Je potřeba odvážně říct, že pokud se teď nepostavíme za Ukrajinu a nepomůžeme, tak se to může otočit proti nám. Rychle jsme vytěsnili vzpomínky na rok 1968, že se Rusko jako takové chovalo agresivně k našemu státu,“ uvedl šéf hnutí STAN.

„A pokud říkáte, že podporujeme na úkor někoho, tak ten ukrajinský systém, kterým dáváme a pomáháme, je mimo pomoc českým občanům. Je to oddělený sociální systém, kterým dáváme. Ukrajinci nejsou v českém sociálním systému,“ dodal Rakušan, čímž obyvatele Karviné pořádně rozohnil, ozývaly se pokřiky, jako že Ukrajinci jsou „verbež“.

Rakušan pokřikující lidi vyzýval, aby šli dopředu a vzali si mikrofon. Zřejmě sázel na to, že zkrotnou a nepřijdou mu říct svou kritiku přímo do očí. Někteří tak po výzvě skutečně neučinili.

Slovo si pak převzal odvážnější Karviňák v popředí, který korigoval Rakušanovo vyjádření k událostem roku 1968. „Vy se hrozně rád odvoláváte na rok 1968 a spojujete to s Rusy, já jsem ročník 1968 a před listopadem jsme tu ten režim všichni nesnášeli. Ale to není přece pravda, v 68. roce nás napadla vojska Sovětského svazu, to znamená včetně Ukrajinců! Tak jak je možné, že dnes účelově tvrdíte, že to byla ruská vojska? To je lež! Vy lžete! Jen vyvoláváte rusofobii,“ rozčílil se muž v publiku.

Následně se dotázal na plachtu Putina v pytli na mrtvoly, kterou nechal Rakušan vyvěsit na budově Ministerstva vnitra, a možné souvislosti se střelbou na FF UK: „Všeobecně se tvrdí, jak hrubne společnost a narůstá agresivita, nezpytujete vy vlastní svědomí potom, co jste umístil ten ostudný plakát žijícího člověka v pytli na mrtvoly. Nemyslíte si, že v souvislosti s masakrem na filozofické fakultě v Praze to někdo může vyhodnotit tak, že když mi někdo nesedí, tak půjdu a zabiji ho? Nezpytujete v hloubi duše svědomí?“ otázal se.

Přítomní následně skandovali proti Rakušanovi heslo „fašista, fašista, fašista“ a křičeli „fuj“.

Vůči označení fašista se Rakušan promptně vymezil: „Aby o mně někdo říkal, že jsem fašista, tak mi, prosím, definujte, kdo je fašista,“ kontroval ministr. „Říkat mně, kterého děda byl čtyři roky za Němců zavřený v koncentračním táboře, že jsem fašista, tak to je, přátele, fakt chucpe,“ ohradil se ministr vnitra. Vyvracel i tvrzení, že by o lidech demonstrujících na Václavském náměstí tvrdil, že jsou to „dezoláti“.

Přiznal, že svědomí ohledně vyvěšení Putina v pytli na mrtvoly zpytuje: „Určitě zpytuji svědomí, jestli jsem to měl udělat. Debata o tom, jestli tohle mělo být na Ministerstvu vnitra, to je určitě to, kde svědomí zpytuji, samozřejmě i od spousty mých přátel jsem slyšel, že to sem nepatří. Ale pokud budeme popírat fakt, že Putin se svým režimem a agresí je vrah žen a malých dětí na Ukrajině... tak se neshodneme,“ pokračoval Rakušan, který byl za své vyjádření odměněn hlasitým pískotem.



Rakušan byl také v Karviné odsuzován za to, že neposkytuje rozhovor alternativním médiím. „A kdy o nás přestanete říkat, že jsme dezinformátoři a proruští švábi?“ zajímal se novinář Ivan Smetana ze zpravodajství KTV, který vyzval Rakušana k rozhovoru.

Tázal se, jaká to jsou ona „alternativní média“. „Jsou to pořady jako Aby bylo jasno, prostě média, která vám nebudou nahrávat dotazy na ty vaše floskule, které neustále opakujete. Najdete odvahu posadit se proti paní Bobošíkové nebo panu Smetanovi a reagovat na dotazy, na které nejste připraven? Nebo se budete jen skrývat u Václava Moravce?“ vysvětlil jeden z diskutérů.

„Co tady dnes dělám? Já tu odpovídám na dotazy, na které nejsem připraven. Vidím tu pana Bartoníčka, myslíte, že jsou to lidi, kteří nahrávají?“ oponoval ministr a věnoval se dalším dotazům.

Velký rozruch vyvolala také vládou protlačovaná korespondenční volba.

Další tazatel se představil jako 1. místopředseda hnutí REFERENDUM- Hlas lidu, podle kterého se korespondenční volbou zavádí volba netajná, rozhodovat by se o ní mělo v referendu. „Až vznikne lidový soud, jakým způsobem si myslíte, že vás lid potrestá, až lidový soud vznikne? A jak byste se nechal potrestat sám? Dejte to do referenda, zeptejte se lidí,“ uvedl muž. Ostatní v místnosti jej podpořili, že chtějí o všech zásadních otázkách, jako je i euro a členství v EU, rozhodovat v českém referendu.

Ministr vnitra uvedl, že za korespondenční volbu by se rozhodně potrestat nenechal a obavy z ní považuje za zbytečné. „Vůbec nerozumím, proč se bojíme korespondenční volby. Referendum je jiný styl demokracie, my máme demokracii zastupitelskou,“ uvedl Rakušan a nahlas si oddychl: „Zaplať pánbůh lidový soud nemáme.“ Následovaly reakce občanů, že korespondenční volby jsou jeden velký podvod.

Lidé vládu také označili za „bandu mafiánů a psychopatů“. Dva roky úřadování vládní pětikoalice stály podle jejich slov „za ho*no“, stejně jako premiér Petr Fiala (ODS).

Zazněl proto dotaz, co s tím hodlá hnutí STAN udělat. „Je pravda, že jsme nevysvětlovali věci dobře, byli jsme ve stavu, kdy jsme dohodu a základní kompromis dávali nad vše ostatní. To jsem říkal v tom videu. Udělám maximum pro to, abychom ukázali, že jako Starostové prostě jsme zvyklí se o lidi starat. Myslím, že vidíte, že nemám problém se postavit před lidi, kteří se mnou nesouhlasí a kteří na mě hulákají,“ uvedl vicepremiér.

Vyčetl Rakušanovi zvyšování daní a vyvrátil jeho nedávné tvrzení, že hnutí STAN nikdy netvrdilo, že nebude zvyšovat daně, když zveřejnil videozáznam ze zahájení kampaně STAN a Pirátů, kde Rakušan sliboval, že nepůjdou cestou zvyšování daní a nebudou bohatým brát. „A vy se divíte, že tu na vás lidí křičí a hulákají. Vždyť se jim nelze divit, v roce 2021 slíbíte, že nezvýšíte daně, pak to nazýváte nějakou metaforou.

V roce 2021 jste kritizoval Andreje Babiše za to, že si připravoval kampaň s veřejnou zdravotní pojišťovnou. Vy jste řekl, že je to politická prasárna. Co je vaše kampaň za 40 milionů ministra vnitra, který má vysvětlovat kroky vlády, z veřejných peněz platíte reklamu, abyste přesvědčoval lidi o tom, že vláda dělá dobré kroky. To není nic jiného než lhaní a lhaní a lhaní.

A proč vyvěšujte plakáty ‚bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí‘? Mně to velice připomíná věci ze Severní Koreje,“ nebral si servítky mladý muž, který sklidil potlesk.

Vít Rakušan odmítl, že by se přijel předvádět, argumentoval, že v Karviné byl i v roce 2018 a 2021. Když se poté stručně otázal. „Tak jak to mám prosím vás udělat,“ lidé začali skandovat to jediné, co by měl učinit „demisi“.

V závěru se debata zaměřila na drahé energie.

„Energii produkujeme, proč máme elektriku tak drahou, kurva,“ ptali se rozhořčeně lidé. „Protože evropská energetická soustava je propojená,“ vysvětloval ministr vnitra. „My víme, jak to je,“ zněly reakce. Rakušan chvíli jen stál, usmíval se a dodal: „Během roku jsme dokázali být energeticky soběstační a nebrat plyn z Ruska, to si myslím, že je celkem základní,“ dodal, čímž Karviňáky ještě více rozlítil.

Kritice ministr vnitra Vít Rakušan čelil i za migrační pakt.

„Vy stojíte v čele těch, kteří prosazují přijímání migrantů. Kolik migrantů přijmete do své rodiny a obohatíte svou rodinu? Řekněte číslo,“ zajímal se postarší muž.

To ale Vít Rakušan odmítl a zopakoval svá slova o tom, že nebudeme mít povinné kvóty: „Nepodporuji přijímání migrantů, my nebudeme mít žádné povinné přijímání migrantů. Nic takového není. Číslo je nula, v současné době žádné přijímání migrantů, o kterých mluvíte, České republice nehrozí,“ ujišťoval Rakušan.

Lidi také zajímala situace v Liberty Ostrava, vyšetřování kauzy Dozimetr. Stěžovali si na okrádání důchodců, drahé ceny potravin, zvyšování daní či inflaci.

