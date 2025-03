„Propaganda se hroutí.“ Ukrajinský konec u Kurska podle politologa odkryl lež

Ruské síly jsou podle aktuálních zpráv blízko obklíčení asi 10 000 elitních ukrajinských vojáků, kteří se snaží znovu dobýt město Sudža na jihozápadě Ruska, které v minulých dnech z velké části ovládla ruská armáda.

Ruské ministerstvo obrany na Telegramu uvedlo, že „ozbrojené síly Ruské federace pokračují v porážce útvarů ukrajinských ozbrojených sil na území Kurské oblasti“.

Ukrajina je v Kurské oblasti pod silným tlakem poté, co ruské jednotky zahájily prudkou protiofenzivu. Ukrajinci nyní čelí složitému úniku ze Sudže, největšího opěrného bodu, kterého se zmocnili při svém bleskovém nájezdu, protože ruské síly se snaží město obklíčit.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5386 lidí

„Historie kurského předmostí se chýlí ke konci. Možná dnes tato historie skončí, nebo se možná pohraniční vesnice ještě pár dní pokusí udržet. V tuto chvíli lze říci, že celé město Sudža je nyní pod ruskou kontrolou,“ uvedl.

Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskij v pondělí prohlásil, že v Kursku „nehrozí obklíčení a jednotky přijímají včasná opatření k manévru na výhodné obranné linie“.

„Naše jednotky v Kurské oblasti plní své úkoly. Rusové se snaží vyvinout na naše jednotky maximální tlak. Vojenské velení Ukrajiny dělá to, co má: zachraňuje maximální počet životů našich vojáků,“ uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle informací serveru Politico.

Jenže podle Glenna Diesena je pravda zřejmá, fronta v Kurské oblasti se hroutí mnohem rychleji, než se očekávalo, a s tím se hroutí i falešná propaganda o úspěšnosti této mise. „Je patrné, že se hroutí i narativ, proč ukrajinské síly vůbec na území Ruska vpadly. Média se nyní rychle snaží přijít s novým příběhem, aby mohla být akce v Kurské oblasti považována za úspěch,“ všímá si Diesen.

„Byla to právě tato snaha za každou cenu vytvářet pozitivní narativ, který přitom absolutně neodpovídal realitě, proč nyní dochází v Kurské oblasti ke katastrofě ukrajinských sil. A je potřeba se ptát, proč Ukrajina s pomocí NATO zvolila tuto cestu a proč nemohla vést k úspěchu,“ hodnotí Diesen.

Ten byl jedním z mnoha, kteří varovali od prvního dne, že invaze do Kurské oblasti není dobrý nápad a povede to ke katastrofě. „Hlavní cíl invaze totiž nebyl dobýt nějaké území, šlo o vytvoření psychologické výhody, příběhu o tom, že Ukrajina může válku na bojišti vyhrát. I to se ale ukázalo jako zcela mylné,“ má jasno expert.

„Těch menších cílů mohlo být několik dalších, jako odsunout část ruských sil z ostatních částí fronty nebo vytvořit nějakou nárazníkovou zónu na ruském území a samozřejmě dát Ukrajině do ruky nějaké trumfy pro případ mírových vyjednávání. Skutečným cílem, který byl od začátku komunikován, ale mělo být vytvoření pozitivního narativu, že je Rusko zranitelné. I proto různé síly ve světě včetně NATO tuto nesmyslnou invazi podporovaly. Cílem bylo přesvědčit lidi, že Ukrajina může válku vyhrát, aby se Ukrajinci znovu plně motivovali do bojů a aby lidé na Západě nadále podporovali Ukrajinu ve válečném snažení. To byl zcela klíčový prvek této falešné propagandy,“ vysvětluje Diesen.

Ostatně někteří západní činitelé se tímto cílem ani netajili. „V září roku 2024 to potvrdili i velitelé britské tajné služby MI6 a americké CIA, kteří dokonce velmi nezvykle uspořádali něco jako tiskovou konferenci, kde tento narativ podpořili. Ještě sdílnější bylo Německo, kde generál Christian Freuding přímo potvrdil, že jediný cíl invaze do Kurské oblasti bylo posílení morálky Ukrajinců, kteří byli demoralizovaní vojenskými neúspěchy proti Rusům, a také šlo o snahu přesvědčit veřejné mínění na Západě, že Ukrajina může válku vyhrát a je potřeba pokračující vojenská podpora,“ vzpomíná Diesen.

Podle Freudinga mělo mít na Rusko silný psychologický efekt, že poprvé od druhé světové války nějaká cizí armáda vstoupila na ruské území, a že to poníží ruskou armádu a přímo Vladimira Putina. „To bylo totiž další ze zbožných přání, že po neúspěšné válce se proti Putinovi vzbouří elity a ruská opozice a dojde ke změně režimu v Rusku,“ hodnotí politolog a expert na Rusko.

„Místo toho jsme byli u Kursku svědky něčeho úplně jiného. Pro Rusy se Kursk stal symbolem války za osvobození svého území a ospravedlnění invaze na Ukrajinu, protože NATO vojenskou pomocí, informacemi, zbraněmi, a dokonce i výběrem cílů opravdu podpořilo útok na ruskou půdu, jak varoval Vladimir Putin. Takže místo plánovaného oslabení Ruska a pozice Putina jsme svědky přesného opaku,“ všímá si Diesen.

„Brzy se ukázala realita, která je zřejmá. Operace v Kurské oblasti stála Ukrajinu mnoho životů a vojenské techniky a nepřinesla žádný z proklamovaných cílů. A nyní se zbylé ukrajinské síly stahují a čelí obklíčení,“ dodává Diesen, že operace v Kurské oblasti byla od začátku špatně, ačkoliv média se nás snažila přesvědčit, že je to velké ukrajinské vítězství.

Psali jsme: Něco nesedí. Pustí Ukrajina území? Podle Ukrajinců ne, podle Američanů možná A co na to Putin? Prosakuje, jak to bude s příměřím Bude jaro, bude teplo. Analytik Ticháček a zlé zprávy pro Ukrajinu Trump odřízl Ukrajinu a dopady už jsou tu. Vojáci v Kursku obklíčeni Rusy