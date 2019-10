„Proruský Kellner!“ Zlý sen kavárny: NOVA přechází k PPF. Vlastenecká TV? Babiš? Zeman? Už se to sype

TV Nova mění majitele. Pokud k tomu dostane souhlas od Evropské komise a dalších institucí, odkoupí nejbohatší Čech Petr Kellner společnost CME, která provozuje televizní stanice v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku a v ČR. A čeští novináři a komentátoři už řeší, co Kellner s nejsledovanější komerční televizí zamýšlí. Erik Tabery z Respektu tvrdí, že Kellner shání náhradu za prezidenta Zemana, Pavel Šafr už bije na poplach od září. Sociolog Petr Hampl jako by je uklidňoval: „Je představitelné, že by někdo koupil Novu, vyměnil většinu personálu a přestavěl ji na vlasteneckou stanici. Ale Petr Kellner to rozhodně nebude.“

Jak informovala sama skupina PPF, na českém mediálním trhu se chystá velká změna. Tato skupina, jejímž majoritním akcionářem je nejbohatší Čech Petr Kellner, prostřednictvím dceřiných společností podepsala dohodu se společností Central European Media Enterprises (CME) o jejím plném převzetí. CME provozuje televizní stanice v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku a v ČR. V Česku pod ni spadá jedna z nejsledovanějších stanic, TV Nova. Jak se píše v tiskové zprávě, podmínkou dokončení transakce je získání souhlasu akcionářů společnosti CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí. Nákup má PPF vyjít na 48,4 miliardy korun.

Petr Kellner k tomuto obchodu vydal své stanovisko: „Nákupem společnosti CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Naším motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu. CME je dobře fungující společností a po jejím převzetí neplánujeme žádné překotné zásahy do jejího fungování.”

Jak píše server e15.cz, Kellner měl TV Nova v portfoliu již dříve, na začátku tisíciletí, nicméně ji prodal právě společnosti CME.

Po oznámení se z pochopitelných důvodů objevily otázky, proč PPF, potažmo Kellner, společnost kupují. Ještě v neděli v noci svou glosu připojil Erik Tabery, šéfredaktor Respektu. Ten má jasno v tom, že se pro PPF jedná nejen o ekonomickou investici. „Jako jeden z mála velkých hráčů tu nevlastní média či nějakou politickou stranu. Má sice svého prezidenta Miloše Zemana, ale jeho zdravotní kondice musela u PPF vyvolat otázky: Kdo bude naše zájmy zastupovat, až tu nebude?“

Dodává, že tímto se zásadně mění poměr sil v Česku. „Každý politik teď ví, že pokud vážně zkříží plány PPF, může se mu to vymstít,“ tvrdí. Dle Taberyho už Andrej Babiš přemýšlí, co nákup Novy znamená pro něj.

Pavel Šafr, šéfredaktor Forum24, se z nákupu Novy zděsil preventivně již ke konci září. „Jestliže se obchod Kellnerovi povede, tak je Česká republika v nejvyšším stupni ohrožení. Vliv TV NOVA na české voliče je naprosto zásadní. V posledních letech TV NOVA silně podporovala Andreje Babiše i Miloše Zemana a výsledek se dostavil ve volebních místnostech. Jakmile se k tomuto nejsilnějšímu komunikačnímu kanálu dostanou otevřeně proruské síly, může se velmi snadno stát, že antievropské tažení v české společnosti převáží a křehká podpora obyvatelstva pro členství v Evropské unii se vytratí,“ napsal. O proruské a pročínské orientaci Petra Kellnera prý nemá smysl pochybovat.

Kdo k odkupu přistupuje pozitivně, je František Matějka ze Strany nezávislosti České republiky: „V souvislosti s koupí TV NOVA Petrem Kellnerem není od věci připomenout jeho slova z výroční zprávy PPF za rok 2018. Já osobně se na tento průvan v českých televizích těším. Intuice mi říká, že tohle bude ještě hodně zajímavá hra.“

Ve zmíněném úvodním slově Kellner řekl: „Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě. Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novo­dobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí, v takovém světě obstojí.“

Ovšem, že by se konala nějaká revoluce ve vysílání TV Nova, popírá sociolog Petr Hampl. „Finanční skupina Petra Kellnera získala TV Nova, což vyvolalo mnoho emocí. Obávám se, že úplně zbytečných. Kellner osobně je opatrný konzervativec, ale do jeho obchodů se to nijak nepromítá. Jeho firma O2 podporuje boj proti svobodě projevu a o charakteru jeho školy Open Gate svědčí nejlépe to, že učitelé ve svém volném čase pomáhají přesouvat islámské migranty do Evropy,“ píše.

„Znovu se ukazuje, že osobním názorům velkých vlastníků je přikládán nepřiměřený význam. Těm lidem jde o peníze, o peníze, a zase jen o peníze. To zahrnuje politickou moc, protože v dnešní době se velké peníze a politická moc volně přelévají jedno v druhé. O to těm lidem jde. Nejsou zvyklí přemýšlet o složitějších civilizačních záležitostech, a už vůbec ne o důsledcích svého jednání. Nebudou riskovat válku s managementy svých organizací, a z toho vyplývající finanční ztráty. Současná Nova je sluníčkářská organizace, nový majitel možná časem, možná prosadí nějakou drobnou korekci, ale otočení kormidlem od něj nelze čekat,“ tvrdí na svém facebookovém profilu.

Na závěr dodává: „Ano, je představitelné, že by někdo koupil Novu, vyměnil většinu personálu a přestavěl ji na vlasteneckou stanici. Ale Petr Kellner to rozhodně nebude.“

Jindřich Šídlo ze Seznam Zprávy také obchod okomentoval. Připomenul jednak historii vlastnictví TV Nova: „Stručný příběh TV Nova od roku 1993: Železný PLUS CME, CME MÍNUS Železný, Železný MINUS CME PLUS Šmejc, PPF PLUS Nova, PPF mínus Železný, my všichni mínus 13 miliard, PPF prodává Novu CME, PPF PLUS CME. Je to jasné?“ Dodal, že by bylo třeba zabývat se i osudem CET 21. ale téma je příliš složité.

„Ještě bych připomněl slavnou větu Vladimíra Železného z léta 2002: Kdo je to pan Kellner? V létě 2003 již Vladimír Železný nebyl ředitelem,“ sfárával do minulosti dál Šídlo. „A ještě taková zajímavost, když RRTV udělila v lednu 1993 licenci ‚na Novu‘, nejhlasitějším kritikem byla ODS v čele s Václavem Klausem,“ zakončil svůj komentář.

Své slovo do pranice přidal i David Klimeš na Aktuálně.cz. „Touží-li (Kellner) po páce na ovlivňování české veřejnosti, čekají nás dny horší než za časů, kdy se na Novu volalo řediteli Železnému,“ varuje. Nicméně dodává, že to prý není tak zlé, vzhledem k tomu, že okolo Novy, která byla na prodej již dlouho, kroužili Číňané z CEFC či skupina Penta.

Klimeš říká, že se ještě bude v dobrém vzpomínat na cizí vlastníky, které zajímala jen účetní závěrka, protože nyní je nahrazují „domácí miliardáři, kteří dělají všechno pro to, aby mezi byznysem, politikou a médii stálo co nejméně zdí, ideálně žádné“. A doufá, že Kellner nehodlá z Novy vybudovat svou verzi Fox News.

Ovšem pokud by to tak bylo: „Byla by to tragédie. Jestli v Česku něco zmohou média, pak jsou to Nova a Blesk. Novu nyní tedy nejspíše přebírá Kellner, Blesk má jeho obchodní partner Daniel Křetínský. To není zdravý mediální trh (o patronovi všech ve střetu zájmů Andreji Babišovi ani nemluvě),“ říká Klimeš.

