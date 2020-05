,,Prymula mluvil. Až moc. Vojtěch naštvaný, já frustrovaný.” Leze to ven? Vládní expert promluvil

reklama

Maďar v rozhovoru hovořil také o nutnosti nošení roušek a výjimkách. "Snažíme se to komunikovat natolik, aby to bylo pochopitelné. Počítáme ale i s tím, že někdo zapomene, a přestože se přiblíží k ostatním na dva metry, nenasadí si roušku, protože myslí na jiné věci. To se stane každému. Je to výjimka, která je neúmyslná a je akceptovatelná, protože nastane v malém počtu případů. Nemělo by to dramaticky zhoršit epidemiologickou situaci," míní Maďar s tím, že když se to náhodou jednou za čas stane, nic zásadního se neděje, pokud dotyčného nepřistihne policie. "Ale rozhodně není naším cílem dávat pokuty, spíš chceme vytvořit u lidí návyky, které se nám mohou hodit, kdyby se situace zase zhoršovala," dodal.

"Kdyby se u nás výskyt viru blížil k nule, mohli bychom o tom uvažovat," řekl ke zrušení povinnosti nosit roušku. "Ale myslím si, že i kdyby se všechno zrušilo, vzdálenost do dvou metrů by měla zůstat," dodal.

Následně Maďar hovořil o tom, jak skřípala spolupráce mezi náměstkem ministerstva zdravotnictví Prymulou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Prymula nyní z ministerstva odchází, bude vládním zmocněncem. "Změna bude patrná hlavně v tom, že komunikace ministerstva zdravotnictví bude jednotná. Profesor hodně mluvil do médií, a ne vždy se to shodovalo s tím, jak to viděl šéf resortu. To by nemělo být. Profesor Prymula byl, pokud jde o média, hodně autonomní. A potom bohužel vznikala představa, že na ministerstvu není jednotná koncepce, což samozřejmě není pravda," poznamenal Maďar.

"Ministr zdravotnictví dostává informace od naší pracovní skupiny a má politickou zodpovědnost. Zatím se vždy s naším stanoviskem ztotožnil a pak jej předložil na vládě. Samozřejmě i vláda je kolektivní orgán, a proto ho může přehlasovat. A Prymula mezitím autonomně vystupoval v médiích. A to, co řekl, ne vždycky korelovalo s názory v jiné části ministerstva zdravotnictví. A to teď určitě nebude nastávat," dodal. Ministr Vojtěch z toho podle jeho slov nadšený nebyl, ale na druhou stranu je to podle Maďara slušný člověk a snažil se to řešit v klidu a bez emocí.

"Další věc je ta, že profesor Prymula byl vytažen nahoru, neoficiálně skoro na ministerskou úroveň, a i on to bral tak, že skutečně spadá víc pod premiéra než pod ministra zdravotnictví. Asi i proto postupoval hodně nezávisle, autonomně. Z hlediska štábní kultury to nedělalo dobrotu," dodal Maďar, který v jistých chvílích pociťoval podle svých slov frustraci.

