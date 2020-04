„Prymulo, pomřeme. Je to zločin!“ Drsný hlas proti promořování za věcí vidí EU. A nejen to

reklama

Jak jsme již informovali, v neděli v DVTV hlavní epidemiolog Roman Prymula připustil, že se musí začít s tzv. promořováním české populace, protože udržovat ČR v současné úrovni izolace není možné, když je vakcína v nedohlednu.

Psali jsme: Prymulova bomba. Pustit lidi z domů, s virem je vše jinak! Česko v šoku: Jásot i strach, že je to levárna

Kdo opravdu nepřivítal tato Prymulova slova o postupném uvolňování, je právník Tomáš Tyl. Své komentáře začal parafrází jednoho výroku ze známého filmu Vesničko má, středisková: „To neděláš dobře, Romane, s tím koronavirem.“ Ale nezůstalo zdaleka jen u toho.

Prohlásil, že „zvratky chřipečkářů“, jako jsou „Hurá, konečně pomřeme! Je to přirozený proces! Jupí“, se nedají číst. „Na to Vám ... Bílej tesák! Jestli jste si nevšimli, tak počet uzdravených a mrtvých máme 1:1. Tak blbej poměr zdaleka nemá ani ruská ruleta! Jestli Vás život omrzel, jděte skočit z baráku na beton a ostatní nechte dýchat. Doslovně. Jdu pryč, magoři,“ vzkázal, ale to nebyl konec Tylových protestů proti Prymulově obratu. Dodejme, že současný stav zemřelých v Čechách je 72, zatímco uzdravených 96. Tato statistika však nezohledňuje ty, kdo na koronavirus nebyli vůbec testováni a kdo prodělali nemoc bez příznaků.

Tyl teoretizoval, že to nebyl náměstek Prymula sám, kdo změnil názor, ale někdo mu ho změnil. „Všichni do práce! Bude se promořovat, EU potřebuje peníze na Green Deal,“ spekuloval o důvodu.

Právník pak žádal důkazy, že covid-19 vytváří v lidech imunitu. „Já bych docela rád poprosil pana prof. Prymulu, aby nám napřed ukázal fakta, že u nemoci covid-19 je relevantní očekávat imunitu, zejména když proti ní nemáme žádný lék ani vakcínu, a tudíž, že je to ‚promoření‘ oprávněné a není to jen další pokus na občanech jako na bílých laboratorních myších.“

Dodal: „Jeho ‚odborné‘ otočení o 180 stupňů z pátku do neděle totiž vůbec nepůsobí důvěryhodně, spíše se zdá, že uposlechl rozkazu, a já odmítám být v rukou lidí, co nám za pár měsíců jsou zase bez okolků schopni říct, Pepo, já se spletla!“

A nakonec Tyl odhadoval, co za rozhodnutím stojí: „Zabijeme se sami a vyvraždíme s mlčením vlády a přikyvováním EU své blízké jen proto, že nemáme pokoru a neumíme se uskromnit. Se podívejte, chřipečkáři měsíc nebyli na horách, a tak je svrbí... Jak mi dneska ráno napsal jeden pán, co se hnedle dovolával mé inteligence, lidi prostě umírají, se s tím smiřte.“

Pak se opřel do předsedy Pirátů Bartoše: „Touha po požitku je dnes víc než život. Vidět Neapol a zemřít se kdysi říkalo. No, klidně, ale proč mne do toho někdo tahá?! Proč já, člověk v rizikové skupině, mám doplácet na to, že Bartoš řve, ‚Je to jak za Husáka‘?! Vy vole, není, já si to pamatuju a Vy byste za Husáka nebral sto tisíc měsíčně, ale byl předsedou SSM a pořádal literární soutěže na počest Fučíka. Znám všechny tyhle typy oportunistů...“

A znovu zopakoval, že bez důkazů o imunitě odmítá „ve jménu pokroku doslova utratit tisíce lidí“. „Vždyť je to řízená genocida! Ano, ‚vyřešíme‘ tím důchodový systém atd. Ale celé mi to připomíná Atlas mraků s tím, že když už jídlonošky nejsou k ničemu, uděláme z nich mýdlo, které budou jíst další jídlonošky... Až sem jsme klesli?! Tak jestli chcete, jděte do toho. Ale beze mne. A každý ‚chřipečkář‘ ať se ode mne, prosím, drží na dvě délky násady vidlí,“ vzkázal. Také řekl: „Já myslím, že Britové taky zdatně promořují. Popravdě, říkám si, zda si opozice nekoupila Prymulu, protože jak jinak se chcete zbavit Babiše než koronavirem?! Boris sotva dejchá...“

