,,Psychopat, zrádce, učurává si." Učený nepřítel Miloše Zemana se dále ozývá

Psycholog Bohumil Sláma se na svém blogu na serveru Aktuálně.cz pustil do prezidenta Miloše Zemana. Tentokrát jej nazval psychopatem. Sláma se do Zemana obul již zhruba před půl rokem, kdy uvedl, že si hlava státu učurává.

K sepsání nového blogu, v němž se Sláma ptá, zda chceme mít opět prezidenta psychopata, motivoval psychologa reprízovaný pořad Fokus Václava Moravce s názvem Psychopati mezi námi.

"Za psychopaty se označují lidé, kteří jsou na škále akcentovaná - hraniční - anomální - psychopatická osobnost 'nejvýš'. Jsou charakterizováni poruchami vůle (příliš malá nebo velká), charakteru a citů a jsou velmi různí. Mohou se projevovat jako vystupňovaní pedanti nebo naopak 'nepořádníci', hysterici či naopak 'suchaři', resp. hypersenzitivní či necitliví jedinci, dále fanatici či lidé, kterým je 'všechno jedno', egoisté či nadměrní altruisté, amorálové či moralisté atd. Pro všechny je příznačné, že mají snížený náhled na vnější i vnitřní realitu a že jsou situačně i dlouhodobě téměř neovlivnitelní," poznamenal Sláma v článku s titulkem ,,Chceme mít opět prezidenta-psychopata? "

Podle něj také všichni svým chováním v různé míře a v různých podobách ostatním lidem škodí. "Ti, kdo škodí nejvíc, se označují za asociální psychopaty a zde jsou 'nejvýš' zločinci. Mezi úspěšnými a neúspěšnými psychopaty není ostrá hranice a velmi záleží na tom, jak se jim jejich prostředí umí bránit," poznamenal Sláma.

Psychopati podle něj také chorobně touží po moci, bohatství i slávé. Najdou se tak i v politice. "Jinými slovy, 'největší vůl stádo vede'. U nás to po Listopadu byli nejdřív Klaus, potom Zeman. Oba toho jistě namluvili i nadělali mnoho dobrého, neboť tak se to mluvit a dělat musí. Jako učebnicoví asociální psychopati však hlavně škodili. Řada normálních lidí soudí, že jsou to dokonce teprve dnes vybarvení vlastizrádci," dodal dále Sláma s otázkou, zda toto bude pokračovat.

Sláma o Zemanovi dříve napsal, že čím je starší, tím víc se projevují jeho povahové rysy. Dobře je to vyjádřeno v pohádkách: kdo byl po většinu svého života převážně dobrým člověkem, stává se hodným dědečkem či laskavou babičkou; kdo byl charakterově problémový, stává se zlým dědkem nebo ježibabou. Je to tím, že jak mu ochabuje šedá kůra, prosakují ‚spodní proudy‘ a podobně jako u inkontinence moči dochází k inkontinenci emoční,“ podotkl Sláma. „A Miloš Zeman si 'učurává' stále častěji a stále víc," dodal.

autor: vef