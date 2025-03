„Půjdou po Evropě. Nemají co ztratit.“ Mafiánská hrozba pro Česko, až skončí válka na Ukrajině

„Na Ukrajině se ztrácejí darované zbraně stejně rychle jako darované miliardy,“ napsal Melicher na své sociální sítě. Nejnovější zprávy podle něj potvrzují, že jak vojenský materiál, tak darované finanční prostředky se mohou nejrůznějšími cestami dostat ven z Ukrajiny do nepovolaných rukou. Melicher kritizuje rozhodnutí minulé slovenské vlády poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc a chválí rozhodnutí Ficovy vlády tuto pomoc dále neposkytovat. „Některé ze západních zbraní, které státy v dobré víře poslaly na Ukrajinu, aby pomohly a posílily obranu napadeného státu, mohly skončit v rukou překupníků, neznámých osob nebo dokonce mexických drogových kartelů,“ uvedl Melicher. Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 86% Nemá 11% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1917 lidí

Tajemník slovenského ministerstva obrany se odkazuje na článek deníku Pravda, který popisuje existenci černého internetového trhu se zbraněmi z Ukrajiny. Nelegální obchodování se děje na platformě Telegram, která je hojně používaná v celé východní Evropě. „Prodejce operuje anonymně a neustále mění svoje účty. Komunikace probíhá prostřednictvím šifrovaných zpráv, které se automaticky mažou. Jako důkaz vlastnictví zasílá prodávající fotografie a videa zbraní s konkrétními požadavky kupujícího. Po zaplacení obdrží zákazník souřadnice místa, kde jsou zbraně ukryty,“ píše o černém trhu se zbraněmi server iDnes. K mání jsou drahé a moderní zbraně západní provenience za zlomek původní ceny. Samopal Heckler & Koch MP 5 za 490 dolarů, puška Taurus T4 za 820 dolarů, granát za 130 dolarů. Mohou proběhnout i pokusy o dopravení těchto nelegálních zbraní do České republiky. Pro úplnost dodejme, že na Ukrajinu se dodávaly i české zbraně včetně moderní pušky Bren 2, kterou dnes už montují přímo na Ukrajině.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila poslance Pavla Růžičku (ANO), místopředsedu sněmovního výboru pro obranu a člena výboru pro bezpečnost. „To je problém, na který upozorňuji už dva roky,“ uvedl k věci pašovaných zbraní. Připomněl černý trh se zbraněmi, který vznikl v důsledku rozpadu bývalé Jugoslávie v krvavé občanské válce. Ukrajina podle něj bude následovat stejný scénář. Do země se dostalo různými způsoby velké množství západních zbraní, které během ofenzivy často mění majitele. Růžička pro ParlamentníListy.cz uvedl i příklad českých pušek Bren, které takto skončily v rukou ruských vojáků.

„Mezi lidmi bude obrovské množství zbraní a využijí toho organizované skupiny, které ty zbraně budou přes Turecko nebo Rumunsko dodávat dál do Evropy. To je prostě fakt a my se na to musíme nějak připravit," varoval. Ke slibu vydávat 3 % HDP na obranu by proto podle Růžičky měl přibýt i slib dávat nějaké procento navíc na posílení vnitřní bezpečnosti České republiky.

Bezpečnostní situace v Česku se může po skončení války na Ukrajině zhoršit i kvůli migraci. Na konci loňského roku před tím varovala BIS. Riziková vlna migrace by sem přivedla mnoho válečných veteránů a lidí, jejichž hodnotový žebříček se může zásadně lišit od toho, který mají běžní civilisté. „Měli bychom připravit celoevropské řešení, aby ti lidé neměli důvod k nám chodit. Nevím, v jakém psychickém a zdravotním stavu budou. A hlavně, co si s sebou mohou donést,“ uvedl pro iDnes.cz Robert Králíček (ANO), člen výboru pro bezpečnost.

S tím souhlasí i jeho sněmovní kolega Růžička. „Jako válečný veterán jsem už na začátku konfliktu říkal: ‚Prosím, připravme se, že ta válka jednou skončí, a budeme tam mít množství zraněných a zmrzačených lidí, kteří se rozejdou po Evropě.‘ Když jsme jednali s Ukrajinci, ptal jsem se jich, jakým způsobem se starají o válečné veterány. My Češi máme s péčí o válečné veterány zkušenosti a je to velmi obtížné, protože pokud je někdo tři roky na frontové linii, a po třech letech se vrátí k rodině bez končetin, tak ta rodina na to musí být připravená, protože jinak v ní budou vznikat konflikty, bude tam alkoholismus, agresivita,“ upozornil poslanec. Těžkosti podle něj budou i s lidmi, kteří se po válce nebudou mít kam a ke komu vrátit: „Půjdou po Evropě, protože nemají co ztratit. Nebo půjdou za příbuznými, kteří jsou v České republice nebo třeba v Německu. Pokud se s těmi válečnými veterány nebude pracovat na území Ukrajiny, tak nás čeká obrovský problém.“

„U těch lidí je zvýšená agresivita, nemají co ztratit. Po psychické stránce jsou úplně někde jinde. Životní priority, která má člověk, který se neúčastnil žádného konfliktu, jsou úplně jinde, než u člověka, který se z války vrátí,“ dodal Růžička pro ParlamentníListy.cz. V pomoci válečným veteránům by se podle něj měly angažovat také neziskové organizace.

Před aktivitami ukrajinské mafie už před vypuknutím války na Ukrajině varovala i slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová. Popisovala, jak si ukrajinští mafiáni v roce 2017 zřídili byznys přímo před očima slovenské cizinecké policie v Bratislavě a organizovali vlastní pořadník pro cizince, kteří šli na úřad. „Když zaplatíte, dostanete se na čekací listinu výš, nemusíte na policii přespávat, a když ráno přijdete, mafiánský pán vás zařadí do fronty podle svého zaplaceného seznamu. Často to přerostlo v potyčky, protože lidi, kteří si seznam nezaplatili a zůstali celou noc na policejní stanici, mafián šikanoval a snažil se je z fronty vytlačit.“ Stejný problém popsala i v roce 2020.