„Putin se zbláznil.“ Ale Trump vynadal také Zelenskému

„Vždycky jsem měl velmi dobrý vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale něco se s ním stalo. Úplně se ZBLÁZNIL! Zbytečně zabíjí spoustu lidí, a nemluvím jen o vojácích. Na města na Ukrajině jsou bezdůvodně odpalovány rakety a drony,“ napsal na své sociální síti Truth Social.

Přitom se zdálo, že Trump v posledních dnech po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem z 19. května, v němž naznačoval možné nové obchodní dohody s Ruskem, upustil od hrozby tvrdých finančních sankcí.

Trumpovy náznaky po nedělních útocích však podle serveru listu The Washington Post naznačovaly narůstající frustraci z jeho ruského protějšku.

„Nejsem spokojen s tím, co Putin dělá. Zabíjí spoustu lidí,“ řekl Trump novinářům v neděli před nástupem do Air Force One. „Nevím, co se sakra stalo s Putinem. Znám ho dlouho. Vždycky jsem s ním vycházel, ale on posílá rakety do měst a zabíjí lidi, a to se mi vůbec nelíbí,“ řekl Trump. Na otázku, zda by zvážil další sankce proti Rusku, americký prezident odpověděl: „Rozhodně.“

Také německý ministr zahraničí Johann Wadephul 25. května vyzval k dalším sankcím EU proti Rusku. „(Ruský prezident Vladimir) Putin nemá zájem o mír, chce v této válce pokračovat a my to nesmíme dovolit, a proto Evropská unie souhlasí s dalšími sankcemi,“ řekl Wadephul v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD.

Vedle Putina však Trump vynadal i ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

„Stejně tak prezident Zelenskyj neprospívá své zemi tím, jak mluví. Všechno, co říká, způsobuje problémy, nelíbí se mi to a raději by to mělo skončit,“ vypálil Trump.

Sdělení ukrajinského prezidenta, že svět by si asi rád dal víkendovou pauzu od války, ale UKRAJINCŮM JI Rusové rozhodně nedopřejí.

„Cílem byly Kyjev a oblasti Žytomyrská, Chmelnická, Ternopilská, Černihivská, Sumská, Oděská, Poltavská, Dněpropetrovská, Mykolajivská, Charkovská a Čerkaská. Jednalo se o úmyslné útoky na běžná města. Byly zničeny a poškozeny běžné obytné budovy. V Kyjevě byly zasaženy koleje historické fakulty univerzity. Útoky byly provedeny i na podniky. Bohužel byli zabiti lidé včetně dětí. Upřímnou soustrast,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

A hned pokračoval.

„Každý takový teroristický ruský útok je dostatečným důvodem pro nové sankce proti Rusku. Rusko tuto válku protahuje a každý den zabíjí. Svět si sice může dát víkendovou pauzu, ale válka pokračuje, bez ohledu na víkendy a všední dny. To nelze ignorovat. Mlčení Ameriky, mlčení ostatních po celém světě Putina jen povzbuzuje.“

Právě tato část Trumpa rozzlobila.

Today, rescuers have been working in more than 30 Ukrainian cities and villages following Russia's massive strike. Wherever necessary, work continues – our emergency services are on the ground, providing assistance and supporting people. Thank you.



Nearly 300 attack drones were… pic.twitter.com/Mxx1a34kS2 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 25, 2025

