„Rakušana u toho vodí jak slepého koně.“ Šlachta nevěří, že zásah na Hlubučka byl ten poslední

reklama

Anketa Má vláda zastropovat ceny pohonných hmot i za cenu, že na to bude doplácet z rozpočtu? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9098 lidí

Bývalý elitní policista vyzval policii, aby pokračovala ve své práci. „O pražském dopravním podniku a jeho financování se nesou legendy a já věřím, že to neskončí jen tímto jedním zásahem,“ podotkl. A nejde pouze o středeční zásah, ale také dřívější problémy například s (dnes již zesnulým) Věslavem Michalikem a jeho majetkovými poměry, ale také Stanislavem Polčákem, který chtěl po obcích v okolí Vrbětic osm milionů korun za právní služby, nebo hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, který je obžalován z korupce.

Šlachta: Slova Rakušana nekorespondují s činy

Podle Šlachty dění kolem Starostů a nezávislých vypovídá o tom, co se celou dobu snaží říci: „Je to hnutí postavené na byznysu a financích, a když vezmete zásadní kauzy mimo ovlivňování policejního prezidenta, což je pro mě naprostá zrůdnost, tak stejně tak Polčák si řekne o osm milionů korun za to, že dělal lobbistu v Poslanecké sněmovně pro dvě obce postižené výbuchem… To vše mluví samo za sebe a o tom, na čem je STAN postavený. I dlouhodobě se říká, že ministr Rakušan je pouze nastrčená loutka a STAN řídí úplně jiné lidé,“ zauvažoval.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A prý jde pravděpodobně o osoby, u kterých policie nyní zasahuje. „U Rakušana nejde jen o poslední zásah, ale i o jeho činnost v uprchlické migrační krizi, kterou podle mého názoru – a občané to vnímají stejně – naprosto nezvládá. Nevíme, kdo se v republice pohybuje a kde koho máme. Rakušan má podle mého názoru odstoupit a já ho k tomu vyzývám na sociálních sítích, aby odstoupil – už jen proto, aby se tato kauza došetřila. Protože pokud má Hlubuček sdělené obvinění a už není jen podezřelý, tak jsme v úplně jiném postavení,“ upozornil Robert Šlachta.

Pro ParlamentníListy.cz dále sdělil, že jde o rozpor vůči tomu, co Starostové a nezávislí avizovali během volební kampaně, ale také proti image Rakušana jako bojovníka za pravdu, spravedlnost a proti dezinformacím a lžím. „Kolikrát se mě ptali, jestli by ministry měli dělat ti, kdo si nejprve prošli resortem, který vedou. Kdyby byl Rakušan ředitel gymnázia a pak dělal ministra školství, tak bych neměl problém. Ale dal se do role ministra vnitra, což je resort, který absolutně nezvládá. A já čekám na jeho vyjádření v této kauze, protože jak se tvářili STAN s Piráty před volbami, jak jsou naprosto čistí, co všechno budou dělat a jak navrátí důvěru Čechů v politiky, tak právě u nich je vidět, že jejich postoj k politice je naprosto jiný a obrácený. Jeho slova nekorespondují s činy,“ domnívá se Šlachta. Připomněl také, že Piráti vstoupili do vlády s předvolebními hesly jako: Pusťte nás na ně! Hrr na ně, budeme bojovat s korupcí, ale naplnit sliby se jim nedaří. „Stačí se podívat, jak se dostávají lidé do dozorčí rady ČEZ, kdo je u soudu – jako hejtman Libereckého kraje, jak jsou spojení s mafiány. Piráti by měli být první, kdo budou křičet, aby Rakušan odstoupil a vše se vyšetřilo,“ podotkl.

Reorganizace NCOZ a nevhodné načasování

Předseda hnutí Přísaha se také vyjádřil k plánu nového policejního prezidenta Martina Vondráška, který hodlá rozdělit Národní centrálu proti organizovanému zločinu, jež byla naopak před šesti lety sloučena z jiných útvarů. Právě proti tomu Šlachta tehdy protestoval a velký vliv to mělo také na tehdejší vládu. Nové oddělení by se mělo zabývat terorismem a kriminálními činy v kyberprostoru. „Mohl bych být na jednu stranu rád, že došlo na naše slova, a co se před šesti lety spojovalo, se dnes rozděluje. Ale na spojení tehdy pracoval i sám Vondrášek z pozice prvního náměstka policejního prezidenta. Došlo na naše slova, že takhle je to neříditelné a útvar se bude muset rozdělit, aby fungoval,“ řekl, ale současně zkritizoval načasování kroku.

„Tohle rozdělování v době, kdy máme migrační krizi, kterou váda nazývá problémy s Ukrajinci… A kde je migrace? Protože součástí toho je i odbor terorismu, který se tímto zabývá, a vůbec nechápu, proč provádět reorganizaci v tento okamžik. Reorganizace se má provádět v klidu, v době, kdy stát není v extrému. Je to naprosto nevhodná doba s migrací, která souvisí s terorismem. Je to takové vrtěti psem, aby bylo vidět, že se něco dělá. Kdyby to mysleli vážně, tak bychom se měli bavit o útvarech, které mají zpracovávat závažnou hospodářskou činnost a korupci. Ale do toho se nikomu nechce, protože právě to chtějí mít pod kontrolou,“ řekl Robert Šlachta.

Fotogalerie: - Pět táců za dítě

Co Vondrášek sedm let dělal?

Policejního prezidenta Vondráška prý zná z doby, kdy přišel do Prahy a uvedl, že se jedná o dvojče Martina Červíčka, senátora a hejtmana Královéhradeckého kraje ODS, který sám býval policejním prezidentem. Právě Vondráška, který byl při dřívější reorganizaci a je s ní spojován, vidí podle Šlachty policisté jako člověka od Ivana Langera, z takzvané tvrdé ódéesky a s nevhodnými vazbami. Policejní prezident však nutně potřebuje důvěru strážců zákona a Vondrášek prý není vhodnou osobou. „Vondrášek je nedůvěryhodná osoba spojená se starou a tvrdou ODS. Rakušana u toho vodí jak slepého koně, protože sám nemá kontakty v bezpečnostní komunitě a žádné lidi kolem sebe ani neměl a nikoho si nepřivedl,“ prohlásil.

Policisté se také dlouhodobě potýkají s desítkami tisíc chybějících zaměstnanců a navíc s odchodem zkušených kolegů, kteří opouštějí jejich řady po dvaceti letech. Právě důvěra ve vedení a možnost svobodně vykonávat své povolání podle Šlachty s touto situací úzce souvisí. „Není to jen o penězích. To, že chce prezident přidat stabilizační příspěvky, je nesmysl. Policisté musejí například vnímat, že mají prezidenta a ministra vnitra, který bude mít koule se za ty kluky postavit. Budou mít jasný směr, kam chce policie směřovat a jak jí vrátit respekt, který má mít,“ upozornil.

K tomu je třeba snížit byrokracii a množství činností, které strážci zákona vykonávají, aby čas místo v kanceláři trávili na ulici mezi lidmi. „Pak je teprve čas bavit se o tom, jestli je policistů moc, nebo málo. A za to je odpovědný právě Vondrášek. Rád bych se ho zeptal, co celých sedm let jako náměstek policejního prezidenta udělal? Jeho odpovědnost byla právě za nábory, školství a pořádkovou policii. Už za Švejdara chtěli snížit byrokracii, to se jim nepodařilo vůbec, a za to byl přímo odpovědný. Po sedmi letech se stal prezidentem a chce nastavovat něco v personální politice. Teď si stěžuje, že nemá lidi a že staří lidé nedůvěřují policii, ale on je jedním z odpovědných,“ poznamenal.

Uvěří policisté ministrovi, kolem kterého je tolik kauz?

Výměnu policejního prezidenta vidí Robert Šlachta jako politické rozhodnutí s měnícím se obsazením Poslanecké sněmovny. Přitom ale potřebuje důvěru policistů, kterou je možné si získat jen poctivým životem a konáním. Každou politickou výměnu tak policie negativně odnáší nedůvěrou v práci, kauzami, odchody a tak dále. Šlachta to označil za hazardování s bezpečností a právě tady věští problémy současnému ministrovi vnitra do budoucnosti: „Záleží, jaký je ministr vnitra, jak se postaví ke kauzám, které jdou za ním. Jak pak chce vrátit důvěru řadových policistů, kteří si sednou k médiím a akorát čtou slova, jak vše musíme očistit? No to bych se otočil a ukázal bych ministrovi zadek,“ uvedl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec se ještě vyjádřil k setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) v jihomoravských Pohořelicích, kde byl Fiala na návštěvě. Došlo ke slovní výměně kvůli pomoci Čechům v těžké době. Šlachta kritizoval, že pětikoalice slíbila zjednodušit byrokracii pro ohrožené skupiny, ale zatím tak nekoná. Fiala odporoval tím, že za půl roku se vše změnit nedá, ale ke zjednodušení už částečně došlo. Podle bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se však jeho kritika týkala i dalších věcí. „Nebyla to moje jediná připomínka, šlo také o pětitisícový příspěvek na děti. Vláda něco řekne v únoru a nechají to vysedět do srpna. Vláda má být připravená něco poskytnout, ne to nechat čtyři až pět měsíců ve stavu, v jakém to je. To není otázka legislativy, pomoc Ukrajincům šla také velmi rychle, ale pak se rozevírají nůžky mezi českými a ukrajinskými občany. Nejdříve to mělo být z čistého příjmu, pak hrubého… Proč si nejdříve nápad nepřipraví a pak rovnou nepomohou? Lidé čekají, tápou a komunikace vlády nepomáhá. To jsem se snažil premiérovi sdělit,“ dodal Robert Šlachta.

Psali jsme: Kučera (TOP 09): Tak takhle ne! Nacher (ANO): Prosím, aby ministerstvo připravilo přehled nejvýraznějších změn Ministr Blažek: V zákonu o ochraně spotřebitelů dochází k zavedení nových povinností Premiér Zelenskyj: Ukrajina by měla obdržet vše k dosažení vítězství

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.