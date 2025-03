„Říkali mi, ať se na to vykašlu.“ Bobošíková rozjásala akci STAČILO!

Tiskovou konferenci zahájila těsně před polednem předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. „Máme za pět minut 12 a bohužel i naše země pod vedením Fialovy vlády se obrazně dostala do stejné situace. Nebude lehké tuto situaci zvrátit, ale hnutí STAČILO! je připraveno stát se nástrojem občanů a hlasem umlčovaných a místo Fialových pohádek psát lepší budoucnost naší země,“ prohlásila Konečná, načež zazněla česká hymna.

Konečná poté popsala neuspokojivý stav naší země, která se za vlády Petra Fialy dostala na chvost v Evropě. „Životní úroveň Čechů klesla více než po roce 2008, po covidu jsme na tom nejhůře z EU, reálné mzdy se propadly o 10 %, Česko má nejdražší bydlení v Evropě. Ceny elektřiny bolely Čechy nejvíce v Evropě. Naši občané berou mzdu na úrovni roku 2018. Slibovali prosperitu a přinesli zdražování. Občanům brali a sobě přidávali, proto je potřeba tomu říct STAČILO!“ burcovala Konečná.

Všechny neduhy jsou podle ní dány tím, že v Poslanecké sněmovně aktuálně chybí levicová strana. „Proto, aby znovu nepropadly hlasy občanů pro levici, podepsala KSČM, SDSN a ČSNS podporu hnutí STAČILO!, k němuž se připojila celá řada nezávislých expertů a osobností,“ uvedla europoslankyně a dodala, že hnutí STAČILO! bude chtít zrušit Senát, nákup F-35 nebo zvyšování věku odchodu do důchodu. Bude chtít zařídit dostupné bydlení nebo odpovídající mzdy.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 2% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1159 lidí

Cílem tiskové konference ale primárně bylo představení lídrů hnutí STAČILO! pro sněmovní volby. V Praze povede kandidátku Petra Prokšanová. „Jako komunistka si uvědomuji, jak moc ve sněmovně chybí autentická a radikální levice, která se nebude bát postavit nadnárodním korporacím a všem, kteří sdírají lidi z kůže. Levice, která zaručí klidem odpovídající mzdy a prosperitu. Levice, která se vždy postaví fašismu a imperialismu a bude bojovat za mír a spolupráci mezi národy. Taková politická síla tu je a jsme to my všichni, kteří už máme jasno, že STAČILO!“ řekla Prokšanová.

Jihočeskou kandidátku povede advokátka Jana Turoňová ze spolku Svatopluk. „Otevírá se před námi příležitost k hlubokým politickým a institucionálním změnám. Za klíčové téma považuji bezpečnost, jsme ohroženi migrací a rostoucí násilnou kriminalitou, potřebujeme bezpečné hranice, bezpečnost českých občanů musí být na prvním místě,“ představila své priority.

Lídrem kandidátky v Libereckém kraji bude záchranář Stanislav Mackovík. „Liberec je Mekkou korupce ODS a Starostů a právě tihle paraziti musejí z vlády odejít a musejí se vrátit na první místo zájmy občanů České republiky a obyčejných lidí,“ řekl stručně Mackovík.

Překvapivým lídrem v Plzeňském kraji je student Vítek Prokop, podle kterého Fialova vláda ukradla mladým budoucnost. „Dovolte mi, abych z hloubi srdce poděkoval za příležitost, že tu dnes s vámi mohu být a že můžu být lídrem kandidátky STAČILO!. Rozhodl jsem se, že vstoupím do politiky proto, že nám za poslední roky byla ukradena budoucnost. My teď potřebujeme mírovou politiku a ne investování do zbraní a za to se budu ve sněmovně rezolutně bít,“ uvedl Prokop.

Předseda STAČILO! Daniel Sterzik bude lídrem v Jihomoravském kraji. „Pro tuto zemi je za 5 minut dvanáct, už nelze stát stranou a jen z gauče nadávat na poměry v zemi. Proto jsem vstoupil do politiky a založil STAČILO!, aby se vláda vrátila zase do našich rukou. Je na čase, abych udělal něco pro český venkov, za půl roku si vezmeme naši zemi zpátky a začneme znovu,“ vyzýval Sterzik za velkého aplausu.

Dalšími lídry jsou Jaroslav Komínek v Ústeckém kraji, Vladimír Urbánek v Olomouckém kraji, Otakar Březina na Vysočině, Michal Klusáček v Královéhradeckém kraji, Roman Roun v Pardubickém kraji, Pavel Navrátil v Karlovarském kraji a místopředsedkyně KSČM Marie Pěnčíková ve Zlínském kraji.

S nejdelším projevem na tiskové konferenci vystoupila Jana Bobošíková, která povede kandidátku ve Středočeském kraji. „Já se dnes připojuji k hnutí STAČILO!, a to z mnoha důvodů. Je to hnutí, které se nebojí říct, že válka není řešení a potřebujeme mír. Hnutí, které neřídí lobbisté ani nadnárodní korporace, ale řídí ho lidé, kteří mají tuto zemi rádi a cítí za ni odpovědnost,“ vysvětlila svoji motivaci Bobošíková.

Čeští občané se podle ní stále více cítí jako cizinci ve vlastní zemi. „Ve chvíli, kdy se cítíte jako cizinec ve vlastní zemi, ztrácí to magické slovo domov význam. Podívejme se kolem sebe, mladí vědci odcházejí za hranici, učitelé nechtějí učit, lidé zápasí s vysokými hypotékami a všichni zápasí s drahotou. Mladí lidé se mě ptají, zda vůbec má smysl v této zemi vychovávat děti,“ prohlásila Bobošíková.

„A přitom, vždyť ty peníze ve státě jsou, jen se špatně rozdělují. Nejsou peníze pro personál, ale pro papaláše ano, jako jsme viděli v kauze Motol. Ten problém je systémový, politici jen komentují, místo toho, aby konali. Politici slouží lobbistům a zahraničním vlivům a čeští občané to platí ze své práce, ze svých daní a mnozí ze svého zdraví. Ústava České republiky ale stále praví, že lid je zdrojem veškeré státní moci a to nejsou jen slova, to je mandát pro každého z vás, který patří nám všem. Ten nepatří lobbistům, holdingům a zájmům jiných států,“ apelovala.

Lidé podle Bobošíkové mají strach vyjadřovat svůj názor a zemi ovládá cenzura. „Nám často politici a média i neziskovkáři říkají, že žijeme ve svobodném státě, ale co to je za svobodu, když lidé raději mlčí, protože se bojí. Když jsou názory v této zemi trestány tvrději, než činy. Je tady většina, umlčená a vyčerpaná a rozhořčená. Tato většina má právo věřit, že stát je jejich a je tady pro ně,“ pokračovala Bobošíková za hlasité podpory.

Zbraní současných mocných je podle ní strach, a proto přichází hnutí STAČILO!, které má odvahu to změnit. „My víme, co lidé chtějí, dostupné bydlení, důchody, školství a zdravotnictví. My často slyšíme, že to nejde, že je to složité, ale stačí, aby vládli lidé, kteří neslouží nadnárodním zahraničním holdingům. My chceme sloužit lidem, vám, vašim rodinám, vašemu domovu. A víme jak. Žádné fráze, ale skutečný plán,“ slíbila Bobošíková.

Ta se dle svých slov rozhodla vrátit do politiky právě proto, že to bylo potřeba. „Mně je 60 let a říkali mi: ‚Bobo, vykašli se na to a zůstaň doma, už tě to přece vůbec nemusí trápit.‘ Ale mě to trápí, a když víte, že můžete něco udělat pro budoucnost země, pro naše děti, tak je potřeba to udělat. Kandiduji proto, že nechci, aby strach ovládl naši zemi,“ dodala Bobošíková.

Na závěr vystoupil ještě patron hnutí STAČILO! Petr Drulák, který prý přijal nabídku na patronství s velkou radostí. „Naší zemi se nedaří a Fialova vláda slibuje, že v tom chce pokračovat. Bohužel žádné výrazné zlepšení nemůžeme očekávat ani od největší opoziční strany, proto je potřeba lidí odvážných a pracovitých, kteří jsou připraveni pracovat na nápravě. Je to síla, která bude bránit mír proti válečnému štvaní. Svrchovanost proti vměšování Bruselu i zahraničních velmocí, sociální spravedlnost vůči vykořisťování. Bude bránit pravdu proti propagandě, ať už zelené, nebo fialové. Na jejich straně je většina, která dosud mlčí, ale která v září promluví. K tomu jim přeju sílu, rozvahu a přízeň osudu, potom zvítězíme,“ prohlásil Drulák.