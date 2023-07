„Rozdupané bábovičky. Jak se máme ksakru posouvat.“ Komentátor ve varu

22.07.2023

„Je to jednoduché. Pan Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje, aby naši důchodci dostali méně peněz a aby pracovali déle,“ prohlásil bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). A má pravdu, potvrzuje komentátor Lidových novin Petr Kamberský, že vláda s žádnou důchodovou reformou nepřišla a nepřijde. Zároveň ale dodává, že bez těchto menších změn by se začal důchodový systém do sedmi let řítit do tak šíleného deficitu, že by mohl zemi stáhnout do bankrotu.