„Rozpoutali to a vymklo se to. Sledujte stopu.“ Jan Schneider ví, kdo tlačí ČR k válce

Schneider v rozhovoru pro Inovaci republiky analyzoval aktuální boj o svobodu slova, který probíhá jak v Česku, tak v dalších západních zemích. „Máme nového příznivce svobodné diskuse a to je pan premiér Fiala, který teď na V4 prohlásil, že Robert Fico má sice jiné názory, ale je důležité s ním diskutovat. To jsem skoro pozřel svůj knír překvapením, protože to je dobrá a nečekaná posila,“ glosoval Schneider s dávkou humoru a následně situaci vysvětlil.

„On to musel říct, protože se s ním prostě musí bavit, a tak to takhle okecal. Tak jenom aby mu to zůstalo a aby to dokázal aplikovat i na ostatní, kteří nejsou na státnických funkcích, a aby trocha této blahosklonnosti ke svobodné diskusi kápla i na nás. Petr Fiala je totiž ve skutečnosti jedním z největších škůdců svobodné diskuse v téhle zemi,“ prohlásil Schneider.

Lidé si toho, dle Schneidera, naštěstí stále více všímají a o svobodu slova se hlásí. „Ty ostrůvky té svobodné diskuse neustále přibývají, lidé to stále více vyhledávají a už to opravdu začínají chápat, že to je jak v normalizaci, kdy se někdo snaží tu svobodu utahovat. Ale naštěstí nemají šanci, protože ta moderní technika to prolamuje, a tak si myslím, že se jim to nepodaří dotáhnout. Ale kobyla, když chcípá, tak kolem sebe bije kopytama, což můžeme dneska sledovat i jinde v Evropě,“ poznamenal k liberálnímu establishmentu v západních zemích.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31139 lidí

Svoboda je podle Schneidera klíčem ke spravedlnosti, která je nejdůležitější hodnotou ve společnosti. „Svoboda je klíčová k tomu, aby se člověk o tu spravedlnost mohl ucházet, aby o ni mohl usilovat. A nejupřímnější je, když člověk bojuje o svobodu druhých, to je ta solidarita, to je klíč proti totalitě. U nás tomu ty podmínky začínají nahrávat a ta moc se toho bojí. Oni si totiž nemůžou dovolit diskusi, kde přijdou třeba do ČT zastánci dvou protichůdných názorů, toho oni se bojí,“ podotkl, a že ČT očividně není veřejnoprávní, ale vládní médium.

Schneider komentoval také bezpečnostní situaci kolem ruské invaze na Ukrajinu. „Máme tu politiky jako je Macron nebo u nás Černochová a další škůdci, jako je náčelník generálního štábu Řehka, kteří jsou takoví blázni, že už je musejí brzdit vlastní vojáci a tajné služby. Přitom ty právě rozjížděly to celé napětí, ve snaze strašit ty politiky, aby jim přiklepli více peněz na zbrojení, ale teď už to došlo tak daleko, že ti politici tomu všemu tak uvěřili, že nevidí jinou cestu. A teď když jde do tuhého, tak to jsou zase ti vojáci, kteří to celé rozdmýchávali, kteří dnes šlapou na brzdu a těm politikům říkají, že válka je špatná věc a že válku nechtějí,“ vysvětloval Schneider.

„Oni se snaží to napětí držet na nějaké přijatelné úrovni, aby si zbrojaři namastili kapsy, ale přitom aby se neválčilo. Takhle mi to připadá, je to sprosté vydírání vojensko-průmyslového komplexu. A stejně tak to bylo s farmaceutickým průmyslem v době covidu nebo ta klimatická agitka a všechny ty grýndýly, které z toho vzešly. Vždycky jde o peníze a je třeba sledovat jejich stopu, kdo na těch věcech nejvíce vydělal,“ dodává Jan Schneider.