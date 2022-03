„Ruská válečná lodi, jdi do...“ Stehlíková opět zaútočila na Zemana

Lékařka a bývalá ministryně Džamila Stehlíková, na kterou Hrad podal žalobu kvůli jejím výrokům o zdraví prezidenta Miloše Zemana, se do hlavy státu opírá dál. Ačkoliv se nyní Zeman vymezuje proti Rusku pro jeho invazi na Ukrajině, nemůže v době války zapomenout na jeho proruskou rétoriku a postoje. Připomíná je znovu na svém twitterovém účtu a lidé jí v diskusi dávají za pravdu.

Prezident Zeman měl k Rusku vždy velmi blízko, ze strany kritiků často zaznívalo, že právě prezident a jeho blízké okolí jsou de facto služebníky Ruska. Mnozí proto očekávali, jaký vůči němu zaujme postoj poté, co vojensky napadlo Ukrajinu.

Prezidentova rétorika byla ale jasná, ruskou invazi odsoudil, prohlásil, že se cítí být ruskou stranou podvedený a zároveň zklamaný. Agresi Ruska odsoudil s tím, že ruský prezident Putin je „šílenec“, kterého je třeba izolovat, a vyzval k těm netvrdším krokům a sankcím.

Lékařka Stehlíková mu očividně tento obrat nevěří. Dala to jasně najevo formou svého tweetu.

„Byl to Miloš Zeman, kdo Putinovy lži povýšil na normu. Byl to Zeman, kdo zavedl v Česku ruský zvyk ponižovat občany vlastního státu. Byl to Zeman, kdo z Hradu vyrobil ruskou válečnou loď v srdci Evropy. Pořád tam je. Ruská válečná lodi, jdi...,“ napsala.

Reakce v diskusi byly ve většině souhlasné.

„Celá hradní sebranka patří do vězení za vlastizradu,“ reagoval Vladimír Zajda Zajíček.

„A byl to Zeman, který lhal, lže a lhát bude až do posledního dechu… Zeman není prezident ČR!…“ rozčílil se další diskutér.

„Byl to Zeman, kdo veřejně urážel českou tajnou službu. Přemýšlím, jestli by mu to mohli nějak vrátit,“ přemítal Michal Misler.

Ti, kdo se postavili na stranu Zemana, usoudili, že Stehlíkové zřejmě leží hodně v žaludku, a doufají, že na Hradě řeší důležitější věci než tyto výkřiky.

Není vyloučeno, že se protiruské sankce dotknou lidí kolem Hradu, v pondělí to nastínil předseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). „Vůbec by mi nevadilo, kdyby se opatření vlády týkala majetku některých lidí kolem Hradu, kteří by prokazatelně patřili do Putinovy party,“ uvedl Žáček. „Můžeme rozšířit počet lidí na sankčních seznamech na základě našich vlastních zjištění,“ uvedl v rámci úvah České republiky o rozšíření seznamu osob, kterým členské státy Evropské unie v rámci protiruských sankcí zmrazí majetek či zamezí vstup na své území.

