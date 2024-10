„Rusové si neumějí udělat pořádek.“ Hodinu a tři čtvrtě v kuse dokázal Mitrofanov nadávat na zemi, kde se narodil

Novinář Mitrofanov na přednášce nejdříve popsal, jaké současné Rusko vlastně je. „Současné Rusko je vrcholně nedemokratické. Je to stát, v němž demokracie na způsob, který zná euroatlantická sféra, neexistuje,“ konstatoval novinář, že v Rusku neexistují základní atributy demokracie.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle Mitrofanova člověk, který naplňuje tradici společnosti, v níž existuje velmi rigidní struktura vládnutí, pak jsou podřízení a nejníže je obyvatelstvo, které žádná práva nemá. Což odpovídá historickému vývoji ruského státu. „Jde o autokratický způsob vládnutí, starší generace jej tak trochu zná z 50. let minulého století. Je to kult osobnosti Vladimira Putina,“ pokračoval Mitrofanov.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7841 lidí

Hovořil také o ruském imperialismu. „Rusko je výrazně imperiální stát. Ruský režim se bude snažit zachvátit, okupovat co nejvíce území kolem sebe,“ varoval Mitrofanov. „Rusové si neumějí udělat pořádek ve vlastní zemi, a proto chtějí znova a znova zachvacovat nová území. To je nejtragičtější a nás nejvíce se týkající moment, každý může už dva a půl roku sledovat, jakou podobu to má na Ukrajině. Není to žádná náhoda, ale dávno naplánovaná válka a v plánu je po pokoření Ukrajiny další šíření až na hranice bývalé socialistické soustavy, čili Rusko by mělo končit u Aše,“ doplnil spisovatel.

„Je to snaha udělat z Ruska archaickou zemi, hlavně ne něco, co je moderní a co odpovídá nenáviděnému světu, co jsme my, země, které Rusko označilo za nepřátelské. Českou republiku Rusko zapsalo na seznam nepřátelských zemí,“ poukázal Mitrofanov, podle kterého se Rusko vrací do středověku.

Psali jsme: Varování: Destibilizace EU ve jménu Ruska. I podporovatelé mají „dostat přes prsty“

Skepticky se pozastavil nad otázkou, zda by současné Rusko mohlo být jiné. „Pokud znáte ruské dějiny, víte, že poslední zárodky možného vývoje demokracie v této zemi zničil Ivan Hrozný, když vyplenil dvě města na severu Ruska, která měla zárodky toho, co později v Evropě vyústilo v určitou formu demokracie,“ zmínil novinář s tím, že ruský lid v podstatě demokracii nikdy nepoznal. „Putinův režim přetrvává z vnímání státu, který řídí car, generální tajemník nebo prezident,“ podotkl s tím, že ruský lid, byť si nežije dobře, žije s vědomím, že je součástí státu, který může kdykoli a kohokoli zničit. „I to je vysvětlení hrůzných zločinů, které ruští vojáci páchali na Ukrajině,“ poznamenal.

Označil za zbožná přání, že by ruský lid po smrti či svržení Putina pochopil, že západní demokracie je lepší cesta, a zavedl tento způsob lidovlády. „Ruský stát nemůže přestat být imperiální, protože ten stát by se zřítil, to je jeho podstata,“ zdůraznil Alexandr Mitrofanov.

„Svět je momentálně na bodu zlomu, řekl bych až biblického rozměru, protože svět se zastavil před určitou hranicí, překážkou, za kterou kdyby pokračovala tendence, která existovala v minulých dvaceti letech, by byl jiný svět. Svět, který by využíval technologií, byl by dynamičtější, bohatší, nebyl by to svět pro všechny, ale pro lidi, kteří by mentálně, intelektuálně, psychologicky dokázali v tomto světě žít. Takový svět nepředpokládá, že se budete snažit svým přičiněním, pílí a talentem získat co nejlepší postavení. Je to stav občanské války mezi dvěma větvemi evoluce lidstva, a Rusko je na koni této situace, je vůdce té části lidstva, která se lekla budoucnosti a chce za každou cenu vrátit vývoj zpět. Rusko je symbol těchto sil,“ prohlásil Mitrofanov.

Psali jsme: Izraeli pomáháte, nám ne. Z Ukrajiny si stěžují, odpověď se jim nelíbila Jen 31 % Američanů věří médiím. A zde je důvod Posílají proti Rusům lehkou pěchotu. Ukrajincům docházejí zbraně „Lhali nám. Skandální.“ Prasklo, že ČR dala Rusku víc peněz než Ukrajině. Fiala pod palbou