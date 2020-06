,,S*áči." Petr Nečas odhalil více: I o Václavu Moravcovi. Silné příběhy

V druhé části rozhovoru se Nečas zpočátku věnoval soudům. Prohlásil, že před aférou, která vedla k jeho rezignaci, k nim měl velkou důvěru. „Tehdy jsem ale netušil, že došlo k cílené manipulaci s územní příslušností soudů v přípravném řízení, která byla později shledána protiústavní. Nicméně Ústavní soud poněkud alibisticky rozhodl, že to sice bylo nezákonné, ale nevztahovalo se to na ty už zmanipulované případy,“ dodal. Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 3380 lidí

„Další věcí bylo, že úkony dopředu připravovali tak, aby je dělali víkendoví soudci, dopředu vybraní, včetně domovních prohlídek, uvalování vazeb apod. Ani o tom jsem neměl sebemenší tušení. Ale hlavně jsem nevěřil tomu, že je možné se takhle dlouho a systematicky snažit kriminalizací zlikvidovat legitimní, legální a demokraticky zvolenou vládu České republiky,“ doplnil.

Nicméně, soudci jsou v této situaci do značné míry nevinně, podle něho byli manipulováni. „Až na výjimku toho, který uvaloval vazbu, dopředu si změnil pořadí služeb, aby připadl na tu dobu, kdy tam chodili pánové z ÚOOZ,“ zmínil současného místopředsedu Okresního soudu v Ostravě Romana Vicherku.

Koho však Nečas z obliga nenechává, jsou policisté a státní zástupci. „To byl klasický případ, kdy jsou konstruovány trestné činy s vysokou trestní sazbou právě proto, aby mohly být používány odposlechy,“ zopakoval Nečas svou pointu z předchozího rozhovoru. Dodal, že bez odposlechů by ÚOOZ měl výsledky na úrovni obvodního oddělení v Dolních Počernicích, čímž se nechce dotknout Dolních Počernic.

Vůči útvaru měl další obvinění: „ÚOOZ by byl bez odposlechů úplně vyřízený. Dalo by se to dokonce říct i naopak. Činností ÚOOZ došlo k systematické likvidaci pověsti Vojenského zpravodajství, k systematické likvidaci vojenské logistiky, k likvidaci generála Vladimíra Halenky apod. V lepším případě hrál ÚOOZ roli užitečného idiota, v horším za tím mohlo být něco jiného.

Protože, když chcete zlikvidovat nějakou armádu, tak nejlepší metoda, kromě nějakého přímého boje, je zlikvidovat její zpravodajství a logistiku. Žádná armáda se zlikvidovaným zpravodajstvím a logistikou nemůže pořádně fungovat. Takže je opravdu otázkou, nakolik definici trestného činu sabotáže, tzn. vědomých kroků, které ohrozí nějakou státní strukturu, třeba ve vztahu k armádě, nenaplňoval ÚOOZ.“

Co se týče zásahu útvaru, měl Nečas hned několik poznámek. Předně že mu vadí, že Vojenské zpravodajství nechalo napochodovat do areálu policisty, aniž by dotyční měli patřičnou prověrku. „To podle mě vedení Ministerstva obrany nemělo nikdy připustit,“ prohlásil. Doplnil, že se Šlachta v knize dělá zpětně statečným, ale při zásahu prý vůbec nemluvil. „Ten tehdy mlčel jako puk. Neřekl tam ani slovo. A pak odešli. Není také pravda, že jsem s ním zůstal chvíli sám, protože celou dobu tam se mnou byli ministři Pavel Blažek a Jan Kubice, ti neodešli ani na sekundu,“ nařkl bývalého ředitele útvaru.

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3703 lidí

A zde Nečas odbočil od státních zastupitelství a okomentoval „obec novinářskou“, která dle něho selhala.

Podle bývalého premiéra byla v Česku vyvolána představa, že zemi vládne mafie. „Díky tomu, jak to prezentovali Šlachta a Ištvan na té šílené tiskové konferenci, kvůli které by, podle mě, měli všichni stát před kárným senátem. Minimálně státní zástupci,“ dodal, s tím, že této interpretace se pak chytila média. A právě tato interpretace měla sloužit k ospravedlnění prostředků, které byly použity.

„To, že to byla naprosto neadekvátní manifestace síly, to dnes může popírat jenom člověk, jehož IQ je nižší než automatické pračky,“ tvrdí bývalý premiér a odkazuje zejména na zásah proti jeho manželce, tehdejší ředitelce kabinetu. „Moji vrchní ředitelku a dnešní manželku, bezúhonnou, netrestanou, v nočních hodinách, v noční košili, šlo zatýkat 12 policistů, včetně několika zakuklenců z URNA.“

Nečas vyvrací, že by mohla být pro policisty hrozbou, když neměla ani zbrojní pas. „Byla v noční košili a v posteli, jako každý normální člověk v půl jedenácté. Chyběl zlomek sekundy, aby vyrazili dveře,“ tvrdí Nečas. To, že Nečasovou (tehdy Nagyovou) zatýkalo 12 policistů, srovnává Nečas s tím, kolik členů gestapa šlo zatýkat kapitána Morávka, vyhlášeného střelce. „Čtyři. Protože to nebyli sráči z ÚOOZ. Promiňte mi ten explicitní výraz. A tito, znovu to zopakuji, promiňte, sráči z ÚOOZ, šli zatýkat bezúhonnou, neozbrojenou ženu v noci, v noční košili, ve dvanácti lidech.“

Dalším příkladem demonstrace síly podle něho bylo, že byt o rozloze 75m² prohledávalo 15 členů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „Šlapou po postelích, šmírují mojí ženu přes skleněné dveře ve sprše, že je i advokát musel okřiknout,“ postěžoval si Nečas. I výslechy podle něho byly ukázkou otřesného postupu, protože policisté prý využívali spánkovou deprivaci.

Dále se bývalý premiér Nečas věnoval médiím a tomu, že v nich byl sestříhaný záběr ze zatýkání. „Tady bych rád zmínil mediální prostituty typu Václava Moravce, kteří snaživě odvysílali tento policií sestříhaný tříminutový záběr, pozor, ze zatýkání. Jako reakci na moji kritiku neadekvátního postupu. Přitom já jsem kritizoval až provedení domovní prohlídky, ale dodnes se mediální linkou nese lživá informace, že tento záběr, sestříhaný na tři minuty z několika hodin, vyvrací má slova,“ ohradil se.

„Je naprostou ostudou veřejnoprávního média, že přijala policií upravený a sestříhaný záběr o tom, jak údajně slušně a korektně postupovala. Přitom ÚOOZ málem vyrazil dveře jenom proto, že Jana policii v noci na třetí zazvonění hned neotevřela. Spala a nekladla žádný odpor. Z její strany nedocházelo k žádnému excesu, takže by za standardních okolností byla zatčena a odvedena bez pout. Šlachta tam ale povolal média, takže ji před kamerami odváděli v poutech. Co v poutech, dokonce v takzvaném medvědovi, kdy máte spoutané ruce a nohy k pasu. Odváděli ji jako nějakého narkobarona. Před jimi svolanými celostátními médii ji takto spoutanou předváděli k vazebnímu soudu,“ stěžoval si na to, jakým okolnostem byla jeho žena vystavena.

Do České televize si Nečas kopl ještě jednou, za to, že údajně vystříhala a neodvysílala jedno jeho prohlášení.

„Mimochodem opět veřejnoprávní ČT, kvůli jejíž samostatnosti dnes všichni brečí, přitom je to je stejně prodejné médium typu jako je Mafra,“ mínil, protože televize neodvysílala jeho prohlášení, že jeho vrchní ředitelce byla údajně nabízena spolupráce, když by odhalila financování ODS. Což Nečas považuje za útok na politický systém. K tomu přidal další osočení, že policie odposlouchávala kongres ODS v roce 2012, aniž by měla důkazy, že se tam děje něco nezákonného.

Dle bývalého premiéra také není pravda, že jeho žena brala za sjednávání schůzek peníze, šperky či kabelky. Jako jeden z důkazů uvádí, že Šlachta někde tvrdí, že tuto informaci měli v ÚOOZ z odposlechů, jinde, že ji měli od informátora. Dále se Nečas ptá, proč, když podezírali tehdejší ředitelku jeho kabinetu, proč nezkusili takovou schůzku sjednat sami, aby měli důkazy. „Navíc, kdyby opravdu měli tak závažnou informaci od informátora nebo z odposlechu, že za schůzky se mnou jsou požadovány úplatky, tak by se tak závažná informace přece musela objevit v žádostech o prodloužení odposlechů. Tam ale nic takového není. Šlachta opakovaně lže,“ dodal bývalý premiér.

A nebyla to jediná otázka, kterou zpochybňoval Šlachtovu verzi událostí: „Jak to ale, že nic z toho při domovní prohlídce nezabavili? Když to mělo pocházet z trestné činnosti? Při domovní prohlídce zabavili čistou nulu. Pouze jistý finanční obnos v hotovosti, ale ten po čase kompletně celý vrátili. Kde je ta korupce, prosím?“ I spojení Nečasové a podnikatelů Janouška a Rittiga je dle Nečase vykonstruované.

Také se vrátil k proslavenému odposlechu mezi ním a jeho současnou manželkou. Jeho zveřejnění ho prý přesvědčilo, že v této zemi v podstatě neexistuje právo na ochranu soukromí. Ale dokládá to podle něho jednu věc, a to, že neexistuje žádný odposlech, který by dokazoval, že Nečasová brala peníze, aby sjednala schůzku s ním. Protože kdyby ano, tak by byl zveřejněn.

Svou vzpomínku k rozhovoru připojil na facebooku i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek: „Vzpomínky Petra Nečase komentovat nebudu, nebyl jsem u toho. Mám ale autentickou vzpomínku svoji: Osm po zuby ozbrojených policejních důstojníků si přišlo na Ministerstvo financí pro jedno lejstro, které bych klidně mohl dát na internet. O nic nešlo. Jenom jsem mohl vidět nejdražší poštu na světě, kterou financovali daňoví poplatníci. V médiích to ovšem vypadalo velmi akčně, protože bylo vidět pouze to, jak na ministerstvu zasahuje ozbrojené komando.“

