„S váma bych se styděl vylézt na pódium.“ Klaus ml. zúčtoval s Letnou

A rozepsal se o účastnících demonstrací, kdy například se dle jeho slov nepíše o tom, že někteří lidé, kteří vládu nepodporují, nedemonstrují. Mezi ně se pak řadí on sám. „Nejde ani tak o to, že by mě tam vystoupit patrně nenechali. Spíš mi jednak přijde dostatečné, když svůj postoj projevím v hlasování o důvěře vládě. A pak, a o tom je dnešní sloupek – řada lidí by tam měla trochu zaprotestovat i sama proti sobě. Snažit se vyhonit politické body na vlně reálné nespokojenosti nemalé části společnosti – to by leckterým šlo,“ uvedl Klaus a poukázal pak také na reálný každodenní život. Tam to podle jeho slov není s tím zásadovým „antibabišovstvím“ tak slavné.

„Premiér má spojence u spousty zákonů, tedy u svého vládnutí. V úterý dotační zákon o nové agentuře, která sport převedla z ministerstva školství do agentury kontrolované premiérem – hlasování rozhodli lidovci. V ‚evropských‘ zákonech radostně podporuje premiéra Kalousek a Piráti, a zajistí tak většinu, když vypadnou komunisté. Řada lidí si proto mohla opravdu včera trochu zademonstrovat i sama proti sobě,“ uzavřel Klaus mladší.

Mgr. Václav Klaus



