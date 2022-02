„Šašci, zm*di, za co vás platíme?!“ ČT lidem vypnula hokej. Nastalo peklo

reklama

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12989 lidí

Kdo se chtěl dívat na hokej, měl začít sledovat na webu ČT Sport. Jenže ten, kdo se na stránku dostal, tomu se nejdříve hokej dlouho načítal a následně na stránkách viselo chybové hlášení, že ČT čelí „masivnímu kybernetickému útoku“ a prosí o shovívavost. Televize pak těm, kdo chtěli zápas sledovat on-line doporučila se připojit před začátkem vysílání a už ho nevypínat.

Shovívavostí ovšem diváci ochuzení o hokej neoplývali, řečeno mírně. Předně jim vadilo, že v televizním vysílání, které nebylo údajným útokem zasaženo, dostal přednost biatlon. „Jste normální v té české televizi? Hokejový nároďák hraje zápas se Švýcarskem a vy tam dáte biatlon? Kolik lidí sleduje hokej a kolik biatlon?“ ptal se naštvaně a řečnicky Radek Gahura.

Nebyl zdaleka sám. „To jste se dneska teda zase předvedli. Rozehraný hokejový zápas (mimochodem hokej je jeden ze dvou nejpopulárnějších sportů v Česku) dáte na internetové vysílaní, které vám notabene nefunguje ani v televizní aplikaci a ani přímo na internetu. A pustíte tam biatlon, který v dnešní době už skoro nikoho nezajímá...“ posteskl si Ondřej Buček.

„Štěstí že v Naganu nebyl biatlon na ČT tak populární jako nyní...“ poznamenal sarkasticky Tomáš Miloševský a opět nebyl sám, kdo na legendární olympiádu vzpomínal. „Prosím, vypněte ty myslivce na běžkách! Stránky máte přetížené, nejde to spustit. Ještěže v Naganu nebyl biatlon tak populární!“ přidal se Šimon Kelly.

„Dobrá práce! Hokej po 10 minutách stopnete a pustíte biatlon... jasně... kdo by na to chtěl koukat no... a on-line přenos nefunguje... BRAVO! Kdo by čekal, že Češi budou koukat na hokej!? Díky ČT za zprostředkování skvělého sportovního zážitku! Koukat na točící se kolečko je super!!“ kopal do ČT Vratislav Tichý.

„Šašci jedni, jebnete do televize biatlon, který nikoho nezajímá a kolabují vám stránky, protože všichni chtějí hokej. Proberte se! Nikoho nezajímá hokej ze záznamu! Idioti...“ vzkazoval Petr Novák.

Ale ani potíže vzniklé z údajného kyberútoku diváci ČT příliš nevěřili. „No jasně, šup s hokejem na web. Už 5 minut se mi točí kolečko a nedá se tam dostat, vy chytrolíni z ČT. Koukám, že za naše poplatky ani nejste schopní navýšit kapacitu linek a serverů. O zabezpečení ani nemluvě. Už vidím, jak to zase svedou na nějaký údajný DDoS útok. To je neskutečné, co tam ČT zaměstnává za diletanty,“ stěžoval si Zdeněk Novotný.

„Žádné útoky se podle mě nekonají. Normálně nepočítali s tím, kolik se jim na ty servery bude připojovat lidí a mají je poddimenzované. A jak se tam chce připojit milion lidí najednou, tak to prostě jednoduše server zahltí a ten spadne. To je celé to divadlo,“ mínil.

„Vtipný – Česká televize právě teď čelí vskutku masivnímu kybernetickému útoku. „Ano čelíte masivnímu útoku, ale diváků, kteří se chtějí dívat na hokej...“ zhodnotil krátce Tomáš Šinkora. „Web vám zase nejede, na co se vymluvíte dneska, zase útok? To je vážně amatérismus,“ přidal se Martin Zikmund.

„Tak co?! Už to pojede ten internet? Nebo se budete vymlouvat, že čelíte masivnímu kybernetickému útoku? Hlavně že máte kanály ČT3, ČT2 a podobný jebky, kde musí dávat Sama doma, nebo Pošta pro tebe!“ opřel se do ČT další nespokojený divák.

Celkem očekávatelně se pak objevilo téma poplatků. „Nezlobte se, ale pokud nejste schopní nabídnout v přímém přenosu reprezentaci mužů v hokeji, kvůli kterémukoliv minoritnímu sportu nefunkční web nevyjímaje, měli byste okamžitě uvažovat o rezignaci na své posty ve veřejnoprávním médiu,“ vyzýval pardubický zastupitel Petr Netolický.

„Uvědomte si vážení v ČT, že jste placení z peněz daňových poplatníků a TENTO FAIL JE NUTNO URGENTNĚ ŘEŠIT. BOHUŽEL SE OPAKUJE TO, CO BYLO VLONI Z TOKIA, KDY JSTE nebyli schopní pustit basketbal. Nedávat hokej je však už trochu silná káva!“ upomínal Českou televizi.

Přišly další výzvy, aby byla vyvozena odpovědnost. „Žádám o disciplinární trest pro režii, která přepnula 1. třetinu našich kluků a pustila tam víkendový běžkařský výlet spolku žen z Pusteven na Martiňák. Vnímám to jako velezradu a žádám o vyhnanství osob, zodpovědných za tento neomluvitelný přešlap.“

I sprostá slova padla. „Hlavně, že platíme zkurvený poplatky a vy si neumíte ani zprovoznit stránky!!!“ vyčítal Martin Skuhra a Viki Kaber navrhoval, aby poplatky lidé odmítli platit. „A za tohle platíme nesmyslné poplatky. Zmrdi…“ přidal se Vladimír Kotek. Slova: „Končím s poplatky“, se pak ozvala od více lidí.

ČT se za potíže omluvila, přenos přesunula na nouzovou stránku a slíbila, že třetí třetina bude vysílána v televizi.

Psali jsme: Konec na ČT? Záruba přirovnal české hokejisty k rasistickému spolku, který vraždil černochy Nechte sportovce být s politikou. Michal Dusík se neudržel po dotazech ze studia ČT Poprava. Co vylezlo na Pešána, je velká ostuda Slavný trenér Vladimír Vůjtek: Je jim pětatřicet a budou kádrovat, kdo byl v KSČ. V Rusku jsem žil a strach z něj necítím

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.