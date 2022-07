„Scénář kauzy odešel Wollnerovi ve 22:58.“ Výbuch! Bývalá reportérka ČT odhalila, proč kauza kolem Hlubučka nešla dávno ven

reklama

Předseda Přísahy a někdejší elitní policista Robert Šlachta vytáhl na světlo fotografii, na které blízko sebe sedí z korupčního jednání obviněný Petr Hlubuček, bývalý člen STANu, a investigativní novinář z Reportérů ČT Marek Wollner. A napsal, že pořad Reportéři ČT měl o Hlubučkovi připravenou reportáž už v roce 2019. Ale ta nakonec nebyla odvysílána.

„V rámci pořadu Reportéři ČT připravovala ČT natáčení o Petru Hlubučkovi s řadou odhalení, a to již na konci roku 2019. Nakonec ho diváci nemohli vidět, protože byl zrušen s tlakem na to, aby v tichosti zmizel,“ stojí v tiskové zprávě Přísahy.

„Česká televize má točit investigativní reportáže už jen z podstaty veřejnoprávního média. Stát přišel o desítky, možná stovky milionů, které zmizely v nenávratnu kvůli jednání jejího vedení. Česká televize mohla zabránit korupci, ne jen ‚vymlčovat‘! Měla informace třeba o krádežích v Lysolajích, ale reportáž o Hlubučkovi skončila v koši. Politika, organizovaný zločin a korupce sahají jako chapadla chobotnice i do médií. A tomuto rozkrádání a zatajování už se musí udělat přítrž,“ uvedl Robert Šlachta v tiskové zprávě a jinými slovy tak obvinil ČT z utajování informací o trestné činnosti, přehlížení korupce a podléhání politickému vlivu.

A Marek Wollner Šlachtovi odpověděl.

„Robert Šlachta mě sprostě obvinil ve svém videu, že jsem zastavil reportáž o developerském projektu v Lysolajích, kterou před dvěma lety natáčela v mé redakci Reportéři ČT Markéta Dobiášová. Je to lež jako věž. Reportáž jsem nejen nezastavil, ale autorce naopak nechal celý půlrok na to, aby mohla na projektu pracovat, přestože je běžné, že reportáž od začátku natáčení až po vysílání vzniká standardně 4-5 týdnů. Od září, kdy předložila podklady a kdy jsem námět bez nejmenšího váhání schválil, až do ledna či února následujícího roku, kdy odcházela z redakce na CNN Prima News, měla volnou ruku a mohla veškerý svůj pracovní čas věnovat pouze téhle jediné kauze. Spoluautorkou byla Adéla Paclíková, která například ale v tomto období dokončila další dvě reportáže (o Romanu Janouškovi či obvinění Marka Šnajdra). Když uplynul měsíc a reportáž se měla ustříhat do vysílání, požádala mě Markéta o schůzku a žádala o odklad na čtrnáct dní. Ne týden. Hned dva. Ta samá situace se opakovala týden co týden až do konce roku 2019. Až se nakonec kauza dostala na druhou kolej. Ještě v lednu, čtyři měsíce od začátku natáčení, jsem požádal Markétu, aby reportáž ustříhala aspoň na osm minut. Dlouho se nic nedělo a teprve po mých urgencích předložila po několika týdnech scénář, v němž ovšem nebylo žádné jasné sdělení, že se v Lysolajích stalo něco nekalého, že se někdo obohatil, kdo a o kolik. Nebyla tam žádná politická kritika, jednoznačná odborná stanoviska. Pouze jakási mlha. Nechci tvrdit, že by to byla všechno vina Markéty, protože například neexistoval žádný politik, ani v Lysolajích, ani na magistrátu, který by případ jasně odsoudil. A řada posudků, které byla schopna sehnat, se neshodovala, někdy se i dost výrazně lišily, nejen v ceně, za které měla městská část Lysolaje prodat. Proti ,zvýhodněné' ceně pozemků se totiž ještě muselo započítat to, jakou hodnotu má to, co na oplátku developer vybuduje na vlastní náklady ve prospěch obce – komunikace, inženýrské sítě. A s tím měli, pokud si pamatuju, experti taky problém a autorky nemohly najít někoho, kdo by šel na kameru. Čímž nechci říct, že to tam musí být v pořádku, třeba není. Jen je to spíš případ pro dlouhodobé forenzní šetření, než pro novináře,“ rozepsal se dlouze Wollner na sociální síti Facebook.

Jedním dechem dodal, že Markéta Dobiášová měla možnost na této reportáži pracovat i jinde než jen v ČT. Především na CNN Prima News, kam z ČT odešla, ale k této kauze se nevrátila. Obdobné reportáže neodvysílaly ani jiné televize. Pode Wollnera je to důkaz toho, že v ČT postupoval správně.

Následně se však ozvala sama Dobiášová.

„Marku Wollnere, kolegové, z jakého důvodu redakce Reportérů ČT téměř tři roky nezveřejnila informace o kauzách Hlubuček, na to nemáme stejný názor. Tlaky organizované skupiny kolem Hlubučka, developerů, bohužel i bývalých novinářů ve službách STANu, byly na ČT obrovské. I to jsem investigovala a ukazovala na něm propojení zájmových skupin. Potenciál kauzy v Lysolajích ve spojení s dalšími byznysy městských lukrativních pozemků pod taktovkou Hlubučka a spol. byl veliký,“ píše Dobiášová.

„Nejen Lysolaje, ale i okolnosti prodeje pozemků u metra Palmovka, v Holešovicích, všechno jsme s kolegyní A. Paclíkovou rozkrývaly, stály totiž postupně za zveřejnění. Právě proto, že šlo o rozsáhlou lobbistickou skupinu napojenou na vysokou politiku, proto, aby náhodou v budoucnu nemohlo dojít ke zpochybňování mé novinářské práce, odevzdala jsem před mým odchodem z ČT scénář. M. Wollnerovi odešel mailem, přesně 28.11. 2019 v 22:58. Jistě vám ho rád sám poskytne. Ke kauze vyvedení lukrativních městských pozemků v Lysolajích Hlubučkem, k jejich podezřelému prodeji bez výběrového řízení předem vybranému developerovi, vše ve scénáři stálo. Stojí. Byly, jsou v něm popsány i triky, jakým se pozemky prodaly pomocí posudku nechvalně proslulého znaleckého ústavu Equita, který přitom neměl být ve státní správě k prodeji pozemků vůbec použit. Stejně tak byly, jsou ve scénáři popsány i nátlaky, které Petr Hlubuček a jeho lidé na nás v ČT praktikovali,“ uvedla.

„Nevím, zda M. Wollner scénář četl, reportáže se většinou schvalovaly až ve střižně, ale pokud ano, a scénář mu nepřišel dobrý, pak myslím ničemu nebránilo, aby z pozice dramaturga, šéfredaktora, zpracoval informace jinak on sám, či jiný reportér. Všechny natočené materiály, skryté nahrávky a informace vč. scénáře zůstaly v redakci. Jsou majetkem ČT. M. Wollnerovi jsem několik měsíců po mém odchodu ve vzájemné komunikaci psala, ať kauzu s týmem dotáhne, že je jí v šuplíku škoda, že případně pomůžu, budu sledovat. Prý nešlo. Tak nešlo. Zastavit investigativu rozdělaných kauz je zcela v kompetenci šéfredaktora. Přiznám se, překvapilo mě, že Reportéři ČT nepoužili dávno natočená a ověřená fakta a informace ani po mediálním zadržení Hlubučka a jeho kumpánů. Kauzu Lysolaje v té souvislosti otiskli jako první redaktoři z Aktuálně. Není na mně hodnotit, proč si přinejmenším lysolajskou kauzu nechali Reportéři vzít ‚konkurencí‘. Já mám od začátku jasno; byla to kauza, která ukazovala na propojení developerů, politiků, způsob nakládání s veřejným majetkem. Sledovat jsem ji nepřestala a posledního cca půl roku jsem dohlížela na to, jak ji zpracovávají studenti žurnalistiky UK. Myslím, že se jim to povedlo skvěle. Zveřejníme během pár dnů na inFakta,“ zakončila Dobiášová.

